Gen Z và xu hướng "skincare theo review": Làm sao chọn sản phẩm phù hợp với làn da?

“Sản phẩm viral trên TikTok” – cụm từ dễ khơi gợi sự tò mò khi một sản phẩm skincare liên tục xuất hiện trong các video review, được chia sẻ với những kết quả trước – sau ấn tượng và nhận về hàng loạt lời khen trong thời gian ngắn.

Khi hiệu ứng đám đông quyết định chu trình chăm da của bạn

Sức hút ấy khiến chúng ta muốn trải nghiệm ngay, vì không muốn bỏ lỡ một sản phẩm đang được quan tâm. Nhưng liệu những sản phẩm đang trending trên TikTok có thực sự phù hợp với làn da của bạn?

Đằng sau sức hút của những sản phẩm skincare viral không chỉ là chất lượng sản phẩm hay những trải nghiệm được chia sẻ, mà còn là cách chúng ta tiếp nhận và phản ứng trước những gì được số đông đón nhận. Khi một sản phẩm nhận được nhiều lời khen và được liên tục giới thiệu, chúng ta dễ mặc định rằng đây là một lựa chọn đáng thử, thậm chí tin rằng hiệu quả mà người khác đạt được cũng có thể đến với mình.

Tâm lý này càng được củng cố khi các video review, đặc biệt là hình ảnh trước – sau, liên tục xuất hiện trên mạng xã hội. Kết hợp với lời giới thiệu từ KOL/KOC và sự hưởng ứng của bạn bè, những nội dung này dễ khơi gợi sự tò mò và khiến chúng ta tin rằng sản phẩm đáng để thử. Từ đó, sự FOMO khiến chúng ta muốn trải nghiệm theo xu hướng mà chưa thực sự cân nhắc liệu sản phẩm có phù hợp với làn da của mình hay không.

Gen Z và xu hướng "mua theo review" của người có sức ảnh hưởng Hình minh họa (nguồn: Shutterstock)

Độ phổ biến có thể là lý do để bạn tìm hiểu một sản phẩm, nhưng không nên là căn cứ duy nhất để quyết định routine chăm da.

Da không có công thức chung: Vì sao sản phẩm hợp với người khác chưa chắc hợp với bạn?

Một sản phẩm được nhiều người yêu thích không đồng nghĩa sẽ mang lại hiệu quả tương tự cho tất cả mọi người. Bởi hiệu quả chăm sóc da không chỉ phụ thuộc vào thành phần sản phẩm, mà còn liên quan đến đặc điểm sinh lý, tình trạng da và nhu cầu chăm sóc của mỗi người tại từng thời điểm.

Ở tuổi dậy thì, sự biến động hormone có thể khiến tuyến bã nhờn hoạt động mạnh hơn, dẫn đến da đổ dầu, bít tắc lỗ chân lông và dễ nổi mụn trứng cá. Trong khi đó, ở giai đoạn trưởng thành, mụn ở tuổi trưởng thành vẫn có thể tiếp diễn hoặc tái phát, với những yếu tố liên quan đến nội tiết và thói quen sinh hoạt chăm sóc da. Bên cạnh mụn, người trưởng thành còn quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề khác như thâm sau mụn, da khô ráp, xỉn màu hoặc xuất hiện dấu hiệu lão hoá.

Chưa kể, sự khác biệt về hoạt động tuyến bã nhờn, độ nhạy cảm và tình trạng hàng rào bảo vệ da có thể ảnh hưởng đến cách da phản ứng với cùng một hoạt chất.

Ví dụ BHA thường được ứng dụng trong các sản phẩm chăm sóc da dầu và da có xu hướng bít tắc lỗ chân lông. Tuy nhiên, với làn da đang khô căng, nhạy cảm hoặc có hàng rào bảo vệ suy yếu, việc lựa chọn sản phẩm không phù hợp có thể làm tăng nguy cơ kích ứng.

Vì vậy, thay vì lựa chọn sản phẩm chỉ vì được nhiều người khuyên dùng, hãy bắt đầu từ việc xác định tình trạng da và nhu cầu cần ưu tiên. Đây là cơ sở giúp bạn tìm hiểu và lựa chọn giải pháp chăm sóc da phù hợp hơn, thay vì áp dụng một công thức chung cho tất cả.

Skincare cá nhân hóa không bắt đầu từ một giỏ hàng đắt tiền

Cá nhân hóa skincare không đồng nghĩa với việc sở hữu nhiều sản phẩm chuyên biệt hay chạy theo những sản phẩm đang viral, mà bắt đầu từ hiểu và ưu tiên nhu cầu thực tế của làn da.

Hình minh hoạ cho các loại da khác nhau (nguồn: Shutterstock)

Trước khi thêm một sản phẩm mới vào routine, hãy thử quan sát:

─ Đặc điểm da: Da thường xuyên bóng dầu, khô căng hay kết hợp cả hai tình trạng này?

─ Tình trạng mụn: Da xuất hiện mụn đầu đen, mụn đầu trắng hay cả nốt mụn viêm?

─ Mức độ nhạy cảm: Da có thường xuyên ửng đỏ, châm chích khi dùng sản phẩm mới?

─ Tình trạng hàng rào bảo vệ: Da đang có biểu hiện bong tróc, khô căng kéo dài hoặc dễ kích ứng?

Những quan sát này giúp bạn xác định nhu cầu chăm sóc ban đầu, nhưng không thay thế việc đánh giá chuyên môn khi cần thiết.

Thay vì chỉ hỏi "Sản phẩm nào đang hot?", hãy bắt đầu bằng câu hỏi: "Làn da mình đang cần gì, và đâu là giải pháp phù hợp?

Acnes Skin Station: Hiểu da trước khi chọn sản phẩm

Giữa vô số thông tin skincare được chia sẻ mỗi ngày, kiến thức dựa trên cơ sở khoa học là nền tảng giúp bạn hiểu đúng về làn da và đưa ra lựa chọn phù hợp hơn.

Acnes Skin Station được phát triển dựa trên nền tảng khoa học cải tiến, mang đến những kiến thức hữu ích về đặc điểm làn da, cơ chế hình thành mụn và nguyên tắc chăm sóc phù hợp, giúp các bạn trẻ hiểu đúng về làn da và chủ động lựa chọn giải pháp chăm sóc phù hợp.

Acnes Skin Station - Trạm cung cấp các kiến thức chuyên sâu về chăm sóc da mụn

Từ nền tảng kiến thức này, Acnes mang đến các giải pháp chăm sóc da mụn theo những nhóm nhu cầu khác nhau. Dòng Acnes quốc dân đồng hành cùng các bạn trẻ trong độ tuổi dậy thì với các sản phẩm nổi bật như Acnes Creamy Wash, Acnes Sealing Jell hay Acnes Blemish Clear Cream, thì dòng sản phẩm chăm sóc da chuyên sâu Acnes Lab hướng đến giải quyết những vấn đề da chuyên biệt hơn dành cho làn da tuổi trưởng thành. Sự kết hợp tối ưu của các thành phần hoạt chất như dẫn xuất của Azelaic Acid, Panthenol (B5), Vitamin C nguyên chất (LAA) và các chiết xuất tự nhiên từ diếp cá, rau má hay Actisô đã tạo nên các sản phẩm nổi trội như B5 Recovery Serum, C10 Serum, C15 Serum và Acne Repair Cream. Hai định hướng này thể hiện cách Acnes tiếp cận việc chăm sóc da theo nhu cầu thực tế, thay vì áp dụng một công thức chung cho tất cả.Bởi một routine tốt không nhất thiết là routine được nhiều người khen nhất, mà là routine được lựa chọn dựa trên nhu cầu và khả năng đáp ứng của làn da.

Đừng để FOMO quyết định cách bạn chăm sóc da. Hãy bắt đầu bằng việc hiểu làn da của chính mình.

Theo dõi Acnes Skin Station và Fanpage Acnes để cập nhật kiến thức chăm sóc da mụn có cơ sở khoa học và chủ động lựa chọn giải pháp phù hợp.

Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường:

CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM)

Địa chỉ: Số 16 VSIP, đường số 5, khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, phường Thuận Giao, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam