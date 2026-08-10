Gen Z mê TikTok, bắt trend cực nhanh: Có hợp học Marketing?

Thuộc trend, mê sáng tạo content, dành hàng giờ trên TikTok hay Instagram có thể là một lợi thế, nhưng chưa đủ để trở thành một marketer. Đằng sau mỗi chiến dịch “viral” còn là dữ liệu, chiến lược, công nghệ và cả một quá trình biến ý tưởng thành kết quả thực tế.

Marketing đâu chỉ có "đu trend"

Một video bỗng xuất hiện khắp Tik Tok. Một câu nói bất ngờ trở thành trend. Hay một thương hiệu chỉ sau vài ngày được hàng triệu người nhắc đến.

Đó là phần thú vị khiến ngành Marketing hấp dẫn nhiều bạn trẻ.

Gen Z lớn lên cùng Facebook, TikTok, Instagram, YouTube và những thay đổi liên tục của thế giới số. Các bạn nhạy với xu hướng, nhanh chóng nhận ra điều gì đang được quan tâm và không ngại thử những cách thể hiện mới.

Marketing đang là ngành học hot trong kỷ nguyên số

Nhưng làm Marketing không đơn giản là "hôm nay có trend gì?". Đằng sau một nội dung viral là câu hỏi: Khách hàng là ai? Vì sao họ quan tâm? Nội dung này mang lại điều gì cho thương hiệu? Chi bao nhiêu tiền quảng cáo? Và cuối cùng, chiến dịch có tạo ra kết quả hay không?

Một marketer vì thế vừa cần sáng tạo, vừa phải biết phân tích và đo lường. Nguyễn Xuân Việt Anh - sinh viên ngành Marketing tại Trường Cao đẳng Công thương Quốc tế (ICC) cũng từng bị thu hút bởi Marketing từ chính sự yêu thích với mạng xã hội và content.

"Mình khá thích TikTok, thường xuyên xem và để ý những trend mới. Nhưng khi học Marketing rồi, mình nhận ra bắt trend chỉ là một phần rất nhỏ. Quan trọng hơn là phải hiểu trend đó phù hợp với ai, thương hiệu có thể khai thác như thế nào và làm sao để biến một ý tưởng thành kết quả" - Việt Anh chia sẻ.

Nguyễn Xuân Việt Anh hiện là sinh viên năm hai ngành Marketing Cao đẳng ICC

Với Việt Anh, việc nhạy với xu hướng là một lợi thế của Gen Z, nhưng để theo đuổi Marketing lâu dài, người học vẫn cần rèn thêm tư duy, kỹ năng và khả năng liên tục cập nhật những thay đổi của thị trường.

Từ người xem content đến người tạo ra chiến dịch

Tại Cao đẳng Công thương Quốc tế (ICC), sinh viên Marketing được đào tạo theo định hướng tăng cường thực hành, hướng tới việc biến những kiến thức trên lớp thành kỹ năng có thể sử dụng trong công việc.

Người học được tiếp cận từ nghiên cứu khách hàng, xây dựng thương hiệu, sáng tạo nội dung, Digital Marketing, quảng cáo đến phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động truyền thông, tiếp thị.

Thay vì chỉ phân tích những chiến dịch của người khác, sinh viên được khuyến khích trực tiếp xây dựng ý tưởng, sản xuất nội dung và triển khai các bài tập, dự án theo yêu cầu thực tế.

Đây cũng là cách để một người trẻ chuyển từ vị trí "người xem" thành "người tạo ra" những nội dung và chiến dịch Marketing.

Bên cạnh đó, sinh viên được hướng dẫn bởi đội ngũ giảng viên, chuyên gia có kinh nghiệm thực tế, giúp những bài học về Marketing được kết nối gần hơn với cách doanh nghiệp đang vận hành.

AI làm content trong vài giây, marketer sẽ làm gì?

AI cũng đang thay đổi rất nhanh cách Marketing được thực hiện. Từ tìm kiếm insight, lên ý tưởng, viết nội dung, tạo hình ảnh, dựng video đến phân tích dữ liệu, hàng loạt công đoạn hiện có thể được công nghệ hỗ trợ. Điều đó không khiến marketer trở nên ít quan trọng hơn, nhưng thay đổi những kỹ năng người làm nghề cần có.

Nếu AI có thể đưa ra 20 ý tưởng chỉ trong vài giây, người làm Marketing phải biết ý tưởng nào đáng dùng. Nếu AI có thể viết hàng chục caption, marketer vẫn phải hiểu thương hiệu nên nói gì và nói với ai.

Vì vậy, bên cạnh các công cụ chuyên môn, sinh viên ICC được định hướng tiếp cận và ứng dụng AI trong học tập, sáng tạo nội dung và triển khai hoạt động Marketing, thay vì đứng ngoài sự thay đổi của công nghệ. AI có thể giúp marketer làm nhanh hơn. Nhưng tư duy, chiến lược và khả năng hiểu khách hàng vẫn là những yếu tố tạo nên khác biệt.

Học Marketing bằng cách… làm Marketing

Với một ngành thay đổi nhanh theo nền tảng, hành vi khách hàng và công nghệ, chỉ học lý thuyết là chưa đủ. Chương trình tại ICC chú trọng thực hành để sinh viên có cơ hội thử ý tưởng, sử dụng công cụ, làm nội dung và từng bước tạo nên những sản phẩm có thể trở thành portfolio nghề nghiệp.

Mỗi sản phẩm thực hành là một cơ hội để sinh viên tích lũy kinh nghiệm trước khi bước vào doanh nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên Marketing có thể lựa chọn nhiều hướng phát triển như Digital Marketing, Content Marketing, Social Media, quảng cáo, thương hiệu, nghiên cứu thị trường, truyền thông hoặc kinh doanh.

Hiện Cao đẳng Công thương Quốc tế (ICC) có cơ sở đào tạo và Văn phòng tuyển sinh tại Hà Nội, Bắc Ninh, TP.HCM, Tây Nguyên, Phú Yên và Cần Thơ.

Ngoài việc học trên lớp, sinh viên ICC còn được tham gia nhiều hoạt động tập thể, CLB bổ ích

Với Gen Z, việc hiểu mạng xã hội và nhạy với xu hướng có thể là một điểm cộng để bắt đầu với Marketing. Nhưng để biến lợi thế ấy thành nghề nghiệp, người trẻ cần đi thêm một bước:

Không chỉ bắt trend mà phải hiểu vì sao trend xuất hiện, biến nó thành ý tưởng và tạo ra kết quả.

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