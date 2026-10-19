Em họ Công Phượng nhớ suốt đời câu nói của Đình Bắc

Đây cũng là động lực thi đấu của các cầu thủ trẻ này.

Với một môn thể thao đồng đội như bóng đá, đôi khi một câu nói trong phòng thay đồ cũng đủ tiếp thêm động lực cho cầu thủ trước giờ ra sân. Sự khích lệ đến từ những người cùng sát cánh, cùng chịu áp lực và hiểu rõ những gì đồng đội đang trải qua có thể trở thành điểm tựa tinh thần đáng nhớ.

Mới đây, tại chương trình giao lưu cùng các thế hệ VĐV Việt Nam - các VĐV tiêu biểu thành phố thuộc khuôn khổ Chương trình kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tại TP.HCM vừa được tổ chức tối 18/10 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), cầu thủ Nguyễn Thái Quốc Cường (sinh năm 2004) đã có chia sẻ đáng chú ý về câu chuyện của mình.

Nói về ý nghĩa của môn thể thao đã gắn bó với mình từ nhỏ, Quốc Cường bày tỏ bóng đá gần như là tất cả với nam cầu thủ, nếu không có bóng đá, anh chàng cũng không có được ngày hôm nay.

Về cách vượt qua những áp lực trước trận đấu, Quốc Cường cho biết cả đội thường trò chuyện, động viên nhau. Anh nhớ nhất câu nói của đồng đội - Nguyễn Đình Bắc nói với cả đội trong phòng thay đồ:

“Ngoài gia đình cũng như bạn bè thân thiết thì trước khi bắt đầu mỗi trận đấu, bọn em cũng hay ngồi lại với nhau và nói chuyện. Em nhớ nhất một câu mà đồng đội của em - Đình Bắc - nói trong phòng thay đồ là: ‘Bọn mày nhìn lên khán đài mà đá’. Em rất nhớ câu đó”.

Chia sẻ của Quốc Cường tại sự kiện (Nguồn: HCMC Youth Concert)

Một câu nói ngắn gọn, nhưng cũng là lời nhắc các cầu thủ hướng sự chú ý đến những người đang dõi theo và cổ vũ mình trên khán đài. Với Quốc Cường, đó là lời động viên đủ sức lưu lại trong trí nhớ, gắn với cách anh và đồng đội chuẩn bị tinh thần trước mỗi trận đấu.

Được biết, Đình Bắc và Quốc Cường cùng sinh năm 2004, từng sát cánh trong các đội tuyển trẻ Việt Nam như U22, U23. Cả hai cũng góp mặt trong hành trình thi đấu của bóng đá trẻ Việt Nam tại các giải đấu khu vực và châu lục. Trong khi Đình Bắc đã trở thành gương mặt quen thuộc với đông đảo người hâm mộ, Quốc Cường cũng có hành trình phát triển riêng trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp.

Từ trái qua: Đình Bắc, Văn Bình, Quốc Cường (Ảnh: Nghệ An News)

Nguyễn Thái Quốc Cường bắt đầu gia nhập Học viện HAGL - Arsenal JMG từ năm 2014. Năm 2020, anh là thành viên U19 HAGL giành ngôi á quân tại Giải U19 quốc gia, trước khi chuyển sang Học viện Nutifood JMG. Đến năm 2022, Quốc Cường bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp trong màu áo Nutifood tại Giải hạng Ba quốc gia.

Giai đoạn 2023 - 2024, tiền vệ này khoác áo CLB Bà Rịa - Vũng Tàu. Tháng 8/2024, anh chuyển đến CLB TP.HCM, đội bóng sau này mang tên CLB Công an TP.HCM. Vị trí sở trường của Quốc Cường là tiền vệ trung tâm, ngoài ra anh có thể đảm nhiệm vai trò tiền vệ tấn công hoặc tiền vệ cánh tùy theo yêu cầu chiến thuật.

Bên cạnh sự nghiệp sân cỏ, Quốc Cường còn được chú ý bởi mối quan hệ gia đình với tiền đạo nổi tiếng Nguyễn Công Phượng. Cụ thể, bà nội của Quốc Cường là em gái của ông nội Công Phượng, vì vậy hai cầu thủ là anh em họ. Nếu Công Phượng đã có nhiều năm thi đấu ở cấp độ cao nhất của bóng đá Việt Nam, Quốc Cường vẫn đang tiếp tục hành trình khẳng định bản thân trong màu áo CLB và các cấp độ đội tuyển trẻ.

Công Phượng và Quốc Cường (Ảnh: Internet)