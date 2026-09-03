Dyson bán bàn chải điện 13 triệu, nghe thì mắc nhưng hình như ai cũng sẵn sàng mua

Giới beauty chuyến này lại tiếp tục "cháy túi" với sản phẩm làm đẹp mới đến từ nhà Dyson.

Nếu trước đây nhắc đến Dyson, người ta thường nghĩ ngay tới máy sấy tóc, máy hút bụi hay những thiết bị gia dụng có thiết kế tối giản và công nghệ “không giống ai”, thì giờ đây thương hiệu Anh đang khiến cộng đồng beauty phải chú ý theo một cách rất khác: Dyson chính thức bước vào lĩnh vực chăm sóc răng miệng với Dyson CameraJet.

Người dùng trải nghiệm bàn chải của Dyson. (Nguồn: Instagram)

Không chỉ là một chiếc bàn chải điện thông thường, CameraJet được Dyson phát triển trong 6 năm và tích hợp hàng loạt công nghệ vốn nghe giống một thiết bị công nghệ cao hơn là món đồ nằm trong phòng tắm. Sản phẩm có camera, AI, Wi-Fi và hệ thống tia nước được thiết kế để vừa đánh răng, vừa phát hiện và làm sạch các khoảng kẽ răng - khu vực mà nhiều người biết là cần chăm sóc nhưng lại thường xuyên bỏ qua.

Điểm khiến Dyson CameraJet gây chú ý nhất nằm ngay trên phần đầu bàn chải: một camera macro 100.000 pixel kết hợp với thuật toán máy học có tên Gap Optical Targeting.

Thiết kế chi tiết của chiếc bàn chải luxury nhà Dyson. (Nguồn: Dyson)

Camera có khả năng phân tích tới 28 hình ảnh mỗi giây để nhận diện, theo dõi và dự đoán vị trí các khoảng trống giữa răng. Khi phát hiện một kẽ răng, hệ thống có thể kích hoạt tia nước hình nón để đưa dung dịch làm sạch chính xác vào khu vực đó. Theo Dyson, thời gian phản hồi của hệ thống chỉ khoảng 100 mili giây.

Nói cách khác, thay vì phải đánh răng rồi nhớ thêm một bước dùng chỉ nha khoa để làm sạch những kẽ răng khó tiếp cận, CameraJet tích hợp luôn công đoạn này vào quá trình đánh răng. Khi phát hiện kẽ răng, bàn chải sẽ tự động phun tia nước để làm sạch khu vực này. Theo nghiên cứu được hãng công bố, 9/10 người không sử dụng chỉ nha khoa thường xuyên như khuyến nghị, trong khi thời gian đánh răng trung bình chỉ khoảng 45 giây - thấp hơn đáng kể so với mốc 2 phút thường được khuyến nghị.

(Nguồn: Instagram)

Một tính năng khác khiến CameraJet mang đậm chất Dyson là khả năng kết nối với ứng dụng MyDyson. Camera trên đầu bàn chải cho phép người dùng theo dõi trực tiếp hình ảnh trong khoang miệng thông qua ứng dụng, từ đó quan sát cách mình đang làm sạch răng. Ứng dụng cũng cung cấp hướng dẫn, bản đồ vùng đã chải, phản hồi về kỹ thuật và những khu vực người dùng thường bỏ sót.

Dyson cho biết hình ảnh từ camera không được lưu trữ trên thiết bị hay trên đám mây; camera chỉ hoạt động khi người dùng sử dụng tính năng xem trực tiếp hoặc chế độ tự động phun tia nước.

Bàn chải đánh răng tích hợp camera cho phép người dùng theo dõi trực tiếp các hình ảnh trong khoang miệng. (Nguồn: Instagram)

Phần đầu bàn chải cũng sử dụng hệ thống lông kép để hỗ trợ làm sạch bề mặt răng và vùng viền lợi, trong khi công nghệ dao động sonic biến đổi được thiết kế để duy trì chuyển động của lông bàn chải thay vì bị “khựng” khi tiếp xúc với bề mặt răng.

Dyson CameraJet hiện có giá niêm yết 499,99 USD (tương đương hơn 13 triệu đồng), với hai phiên bản màu Ceramic Pink và Ceramic Ultra Blue. Mức giá này chắc chắn khiến không ít người phải đặt câu hỏi: Tại sao một chiếc bàn chải lại có thể đắt đến vậy?

Nhưng đây cũng chính là nơi câu chuyện của Dyson trở nên thú vị hơn một sản phẩm công nghệ đơn thuần. Trong nhiều năm, oral care vốn được xem là một trong những ngành hàng khá “khô khan” của thị trường tiêu dùng. Kem đánh răng, nước súc miệng hay chỉ nha khoa thường được bán bằng những thông điệp quen thuộc về sâu răng, mảng bám, hôi miệng hay viêm lợi.

Thế nhưng vài năm gần đây, một làn sóng thương hiệu mới đang cố gắng thay đổi hình ảnh đó. Những sản phẩm chăm sóc răng miệng bắt đầu được thiết kế đẹp hơn, chú trọng trải nghiệm giác quan, thành phần, hệ vi sinh trong khoang miệng và thậm chí được đặt cạnh skincare, wellness hay nước hoa trong các cửa hàng bán lẻ cao cấp. Vogue Business gọi đây là một "kỷ nguyên mới của lĩnh vực chăm sóc răng miệng". Không chỉ có bàn chải, Dyson còn phát triển riêng kem đánh răng ít tạo bọt và nước súc miệng để tối ưu khả năng quan sát của camera trong quá trình sử dụng. Toàn bộ hệ thống được giới thiệu như một Dyson Dental System thay vì chỉ một chiếc bàn chải điện đơn lẻ.

Combo các sản phẩm chăm sóc răng miệng được Dyson nghiên cứu và sản xuất. (Nguồn: Dyson)

Điều đáng chú ý là Dyson không phải thương hiệu duy nhất nhận ra tiềm năng này. Theo Vogue Business, nhiều thương hiệu mới đang đưa tư duy của skincare vào oral care: từ các sản phẩm chú trọng microbiome, thành phần chăm sóc đến nước súc miệng có hyaluronic acid hay những món đồ được thiết kế như một phụ kiện thời trang có thể đặt ngay trên bàn lavabo.

Điều này cũng phản ánh một thay đổi khá thú vị trong cách người tiêu dùng nhìn nhận việc chăm sóc bản thân. Nếu trước đây skincare là “đầu tư cho làn da”, haircare là “đầu tư cho mái tóc”, thì oral care đang dần được đặt vào cùng một hệ quy chiếu: đầu tư cho nụ cười, hơi thở và diện mạo tổng thể.

Và nếu xu hướng này tiếp tục tăng tốc, rất có thể trong tương lai, một chiếc bàn chải đánh răng sẽ không còn đơn thuần là món đồ phải có trong phòng tắm. Nó có thể trở thành một thiết bị công nghệ phục vụ việc làm đẹp đúng nghĩa được lựa chọn vì công nghệ, thiết kế, trải nghiệm và cả cảm giác “xịn xò" mà nó mang lại.