Đưa “doanh nghiệp thu nhỏ” vào giảng đường để đào tạo nhân lực kinh tế số

Khi thương mại điện tử, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) đang thay đổi nhanh cách doanh nghiệp vận hành, đào tạo đại học đứng trước một câu hỏi mới: Sinh viên không chỉ cần biết gì, mà phải làm được gì sau khi tốt nghiệp?

Từ bài toán này, Trường Đại học Đại Nam triển khai Trung tâm Thực hành Thương mại điện tử quy mô 2.000m² theo hướng đưa công nghệ, doanh nghiệp và hoạt động thực hành vào quá trình đào tạo.

Khi công nghệ thay đổi nhanh hơn giáo trình

Sinh viên có thể học thương mại điện tử, marketing số hay phân tích dữ liệu, nhưng doanh nghiệp cần nhiều hơn thế: khả năng vận hành gian hàng, xây dựng nội dung, tổ chức livestream, đọc dữ liệu và ứng dụng AI để giải quyết bài toán kinh doanh.

Đó là khoảng cách giữa "học về một nghề" và "có khả năng làm nghề". Khi công nghệ và hành vi khách hàng liên tục thay đổi, đại học khó dạy hết mọi công cụ người học sẽ sử dụng sau khi tốt nghiệp. Quan trọng hơn là hình thành khả năng sử dụng công nghệ, giải quyết vấn đề, tự học và thích ứng.

Phối cảnh Trung tâm Thực hành Thương mại điện tử quy mô 2.000m² được Trường Đại học Đại Nam triển khai tại Tòa Khởi nghiệp (Ảnh: DNU).

Đây cũng là định hướng Trường Đại học Đại Nam (DNU) đặt ra khi triển khai Trung tâm Thực hành Thương mại điện tử 2.000m² tại Tòa Khởi nghiệp, kết hợp học tập, thực hành, công nghệ và tương tác doanh nghiệp.

2.000m² để sinh viên làm gì?

Một trung tâm hiện đại chưa tạo ra năng lực nghề nghiệp nếu sinh viên không được làm thật. Theo PGS.TS Đào Thị Thu Giang, Hiệu trưởng Trường Đại học Đại Nam, đầu tư giáo dục phải hướng tới năng lực người học, giúp sinh viên tiếp cận công nghệ, kinh nghiệm doanh nghiệp và các bài toán thực tế.

Học marketing số phải được thử xây dựng chiến dịch; học thương mại điện tử phải được vận hành gian hàng; học dữ liệu phải biết đọc và sử dụng dữ liệu để ra quyết định.

Khi đó, 2.000m² không chỉ là không gian thực hành mà hướng tới trở thành "doanh nghiệp thu nhỏ" ngay trong giảng đường.

Sinh viên Đại học Đại Nam thực hành livestream, làm quen với hoạt động xây dựng nội dung và kinh doanh trên nền tảng số (Ảnh: DNU).

Đưa kinh nghiệm doanh nghiệp vào quá trình học

Trung tâm được Đại học Đại Nam triển khai cùng các đối tác Trung Quốc, với sự tham gia về thiết bị, công nghệ, phần mềm, chương trình đào tạo và chuyên gia. Công ty TNHH Giáo dục và Công nghệ Quốc tế Hoàn Vũ tham gia phát triển chương trình, kết nối chuyên gia; Công ty TNHH Giải trí Văn hóa Kình Hồng đóng góp kinh nghiệm vận hành thương mại điện tử và livestream commerce tại Trung Quốc.

Giá trị của hợp tác nằm ở việc đưa kinh nghiệm doanh nghiệp vào lớp học, để sinh viên được tiếp cận chuyên gia, công cụ nghề nghiệp và các bài toán thực tế.

Theo TS. Nguyễn Thanh Huyền, Trưởng Khoa Kinh tế và Quản lý, mục tiêu đào tạo không chỉ là truyền đạt kiến thức mà phải giúp sinh viên hình thành năng lực thực tế.

"Điều quan trọng không phải sinh viên học thêm bao nhiêu nội dung, mà sau quá trình học, các em có thể làm được gì. Năng lực cần được thể hiện qua sản phẩm, kết quả công việc và khả năng giải quyết vấn đề", TS. Nguyễn Thanh Huyền chia sẻ.

Từ môn học đến bài toán kinh doanh

Trong doanh nghiệp, một bài toán hiếm khi chỉ thuộc một môn học. Sinh viên vì thế có thể được giao một sản phẩm, tự nghiên cứu khách hàng, xây dựng nội dung, vận hành gian hàng, livestream, theo dõi dữ liệu và đánh giá kết quả.

Câu hỏi không chỉ là "Đã hiểu bài chưa?", mà là "Đã làm ra sản phẩm gì, kết quả thế nào và sẽ cải thiện ra sao?" Đó là sự chuyển dịch từ học kiến thức sang giải quyết vấn đề.

2.000m² chỉ là phương tiện, năng lực mới là kết quả

Trung tâm, công nghệ và hợp tác doanh nghiệp chỉ thực sự có ý nghĩa khi tạo ra sự thay đổi ở người học: biết tạo sản phẩm, sử dụng công nghệ, giải quyết vấn đề và thích ứng với thị trường lao động.

Với thí sinh, bên cạnh ngành học, học phí hay cơ sở vật chất, câu hỏi đáng quan tâm là: "Trong những năm học đại học, tôi thực sự được làm những gì?"

Và sau cùng: "Khi tốt nghiệp, ngoài tấm bằng, tôi có thể chứng minh mình làm được gì?"

Trường Đại học Đại Nam tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đợt 1 năm 2026 với 56 ngành/chương trình đào tạo thuộc 6 khối ngành. Ngưỡng điểm nhận hồ sơ từ 15 - 23 điểm, tùy ngành và phương thức xét tuyển.

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