Độc lạ yêu đương: "Ông chú" 8x khiến MXH chao đảo vì cách tán tỉnh có 1-0-2

Đây cũng là một kiểu thể hiện tình cảm khá phổ biến ở những người đàn ông trưởng thành.

Trên mạng xã hội, người ta thường khoe được người yêu tặng hoa, nước hoa, túi xách hay những món quà đắt tiền. Thế nhưng một cô gái lại gây chú ý bằng loạt ảnh hoàn toàn khác: những thứ cô được một “anh trai 8X” liên tục gửi cho trong thời gian tán tỉnh.

Không phải hoa hồng hay đồ hiệu, “quà tán gái” của người đàn ông này chủ yếu là hải sản, trái cây, yến, cháo, cơm và đủ loại thực phẩm. Nhìn số lượng đồ được gửi đến, nhiều người đùa rằng anh không giống đang tán một cô gái mà giống đang âm thầm… "nuôi" cả nhà vợ tương lai.

Tán gái kiểu “ông chú”: Không hỏi thích gì, cứ gửi đồ ăn trước

Trong loạt ảnh được cô gái chia sẻ, có những khay cá, mực, tôm, tôm hùm, sò móng; những hộp trái cây với đủ loại nho, cherry, dâu; rồi yến, yến chưng, cháo và cơm.

Cô gái còn hài hước ghi chú trực tiếp trên ảnh: “Cá thu, mực, tôm, tôm hùm”. Một ảnh khác chỉ đơn giản là “Trái cây và bánh trái cây”. Đến ảnh cá, cô phải chú thích: “Con cá mú 3 kí mấy ăn 8 ngày không hết”.

Nhưng chưa hết, đồ bổ anh dành cho vợ tương lai: “Yến, yến chưng trong hũ, yến trong trái dừa”. Một lần khác, cô hài hước than: “Ủ trái cây nữa, có thể là giờ đi xét nghiệm là đường huyết cao luôn á”.

Đáng chú ý nhất có lẽ là dòng trạng thái: “Trời ơi trái cây nữa, ship thùng thùng vậy đó xách lên công ty rất là mắc cỡ, tưởng chợ đầu mối”.

Những chia sẻ này nhanh chóng khiến dân mạng bật cười. Nhiều người cho rằng đây đúng là phong cách của một “ông chú 8X” khi yêu: không quá màu mè, không nhất thiết phải nói những lời ngọt ngào, nhưng đã quan tâm thì quan tâm theo kiểu rất thực tế.

Cô gái được cộng đồng mạng thi nhau xin vía "chú người yêu"

Không cần hàng hiệu, đôi khi một thùng hải sản mới là “ngôn ngữ tình yêu”

Điều thú vị của câu chuyện nằm ở chỗ những món đồ người đàn ông này gửi không phải thứ gì quá lãng mạn. Nhưng chúng đều có giá trị sử dụng rất rõ ràng. Một thùng hải sản tươi, một hộp trái cây ngon hay một phần cháo, cơm được gửi đúng lúc đều là những thứ người nhận có thể ăn, có thể dùng và cảm nhận được sự quan tâm.

Đây cũng là một kiểu thể hiện tình cảm khá phổ biến ở những người đàn ông trưởng thành. Họ có thể không giỏi tạo bất ngờ bằng hoa hay quà, nhưng lại nhớ người mình thích ăn gì, thích loại trái cây nào, cần bồi bổ gì. Tình cảm vì thế được chuyển từ những lời nói sang những hành động rất đời thường.

Tất nhiên, không thể chỉ dựa vào vài món quà để kết luận một người đàn ông tử tế hay một mối quan hệ sẽ đi đến đâu. Một người gửi rất nhiều đồ ăn chưa chắc đã là người yêu lý tưởng, cũng như một người không có điều kiện tặng quà đắt tiền không có nghĩa là họ không biết yêu.

Nhưng nếu nhìn riêng câu chuyện này, điều đáng yêu lại nằm ở sự thiết thực. Không cần phải “anh sẽ cho em cả thế giới”, chỉ cần nhớ hôm nay em thích ăn gì rồi gửi đến tận cửa.

Có lẽ vì vậy mà kiểu đàn ông này thường tạo ra một cảm giác rất khác. Câu "Anh nuôi em" phiên bản nghĩa đen đúng là có ở ngoài đời chứ không chỉ trên phim.

Suy cho cùng, tình yêu không có một công thức chung. Có người thích lời ngọt ngào, có người thích hoa, có người thích những món quà sang trọng. Cũng có người chỉ cần một người nhớ mình thích ăn gì.

Bởi đôi khi, sự tử tế không nằm ở món quà đắt bao nhiêu, mà nằm ở việc người ấy đã để tâm đến cuộc sống của bạn đến mức nào.