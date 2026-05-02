Đến thánh địa chữa lành Phú Yên cũng đông nghịt, tầm này chỉ lên công ty mới không có ai!

Kỳ nghỉ lễ năm nay ghi nhận một sự bùng nổ du lịch chưa từng có tại khu vực Phú Yên (cũ) nay thuộc phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Dòng người đổ về đông đến mức các địa điểm nổi tiếng rơi vào tình trạng quá tải, khiến nhiều du khách phải thốt lên rằng trong những ngày này, nơi vắng vẻ nhất có lẽ chỉ còn là trụ sở các cơ quan hay văn phòng công ty.

Những ngày qua, một đoạn video lan truyền trên nền tảng TikTok đã thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng khi ghi lại cảnh đông đúc tại Quảng trường Nghinh Phong. Hình ảnh trong video cho thấy khu vực quảng trường chật kín người, gần như không còn khoảng trống trong nhiều thời điểm.

Tại Tháp Nghinh Phong, do lượng khách tập trung đông, một số du khách di chuyển lên các tầng cao để tìm vị trí quan sát và chụp ảnh. Khung cảnh nhộn nhịp với mật độ người dày đặc phản ánh rõ sức hút của điểm đến trong dịp cao điểm lễ.

Dưới phần bình luận của video, không ít người bày tỏ sự mệt mỏi khi phải chật vật tìm nơi lưu trú. Có du khách chia sẻ rằng bản thân đã phải đi lòng vòng khắp các con phố từ 5 giờ chiều đến tận 11 giờ đêm mới may mắn tìm được một phòng nghỉ tạm bách hóa vì lượng khách đổ về quá lớn vượt ngoài dự kiến.

Lý do chính khiến Đắk Lắk ghi nhận lượng khách du lịch lớn như vậy xuất phát từ chuỗi hoạt động văn hóa và nghệ thuật đặc sắc do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm kích cầu du lịch địa phương. Điểm nhấn rực rỡ nhất chính là chương trình nghệ thuật mang tên “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại Quảng trường Phú Yên. Buổi biểu diễn đã chinh phục công chúng bằng sự kết hợp tinh tế giữa nghệ thuật sân khấu truyền thống và công nghệ trình diễn 3D mapping hiện đại. Đặc biệt, màn phi lê cá ngừ trực tiếp trên sân khấu cùng những chia sẻ từ các đầu bếp giàu kinh nghiệm về cách sơ chế và chế biến món ăn đặc trưng miền biển đã tạo nên một không gian trải nghiệm ẩm thực vô cùng sống động.

Theo báo cáo từ các cơ sở lưu trú và homestay tại địa bàn phường Tuy Hòa, tình trạng kín phòng đã duy trì liên tục từ ngày 30/4 đến hết ngày 3/5 trước khi bắt đầu giảm dần. Để ứng phó với lượng khách tăng đột biến, các hàng quán và dịch vụ du lịch đã phải huy động tối đa nhân lực, làm việc xuyên suốt để đảm bảo chất lượng phục vụ. Lãnh đạo ngành du lịch địa phương cho biết, việc tổ chức đa dạng các loại hình từ không gian ẩm thực món ngon miền biển, hoạt động bay khinh khí cầu tại tháp Nghinh Phong cho đến giải chạy việt dã chính là chiến lược trọng tâm để quảng bá hình ảnh du lịch và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Có thể thấy, dù phải đối mặt với tình trạng quá tải và áp lực về lưu trú, sự sôi động của các hoạt động trải nghiệm vẫn góp phần đưa Tuy Hòa trở thành một trong những điểm đến thu hút trong kỳ nghỉ lễ năm nay. Lượng du khách tăng cao không chỉ phản ánh sức hấp dẫn ngày càng rõ nét của du lịch Phú Yên mà còn cho thấy nhu cầu tham quan, giải trí và trải nghiệm văn hóa của người dân đang gia tăng trong các dịp nghỉ dài ngày.