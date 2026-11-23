Dekisugi hơn Nobita đủ đường, chỉ có một điều cậu tự nhận là không bao giờ thắng nổi.

Trong lớp của Nobita có một "tình địch" mà cậu chưa từng thắng nổi. Người đó học giỏi nhất lớp, chơi thể thao cũng giỏi, nấu ăn ngon, lại lễ phép, tử tế với tất cả mọi người. Đó là Dekisugi. Ai từng theo dõi Doraemon, bộ truyện về chú mèo máy màu xanh từ thế kỷ 22 về sống cùng cậu bé hậu đậu nhất khu phố, hẳn đều nhớ cảm giác bực thay cho Nobita mỗi lần Shizuka rủ Dekisugi đi học nhóm. Và cũng từ đó, một câu hỏi được người hâm mộ bàn mãi không chán. Nếu Doraemon không xuất hiện, liệu Shizuka có kết hôn với Dekisugi?

Nhiều người tò mò không biết nếu không có Doraemon, liệu Dekisugi và Shizuka có thành đôi

So với Nobita, Dekisugi rõ ràng nổi trội hơn hẳn. Cậu gần như là nhân vật không có điểm trừ trong cả bộ truyện. Học hành, thể thao, sở thích riêng hay cách đối nhân xử thế, mặt nào cũng xuất sắc. Vì vậy chẳng lạ khi nhiều người muốn "ghép đôi" cậu với Shizuka, bởi nhìn qua thì trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa. Nhưng muốn bàn chuyện đôi lứa, trước hết phải xem hai người có thật sự thích nhau hay không.

Bắt đầu từ Dekisugi. Chuyện tình cảm của cậu luôn có chút bí ẩn. Dù được nhiều bạn nữ quý mến, Dekisugi lúc nào cũng điềm đạm, không mơ mộng chuyện yêu đương suốt ngày như Nobita. Phần lớn sự chú tâm của cậu dành cho bài vở và những môn tìm hiểu ngoài giờ học.

Thế nhưng không thể phủ nhận Dekisugi có cảm tình với Shizuka. Trong tập Shizuka Trong Quả Trứng, Shizuka vô tình chui vào một bảo bối của Doraemon. Theo tác dụng của nó, người đầu tiên cô nhìn thấy khi bước ra sẽ khiến cô phải lòng ngay lập tức, và người đó lại là Dekisugi. Shizuka bám lấy cậu không rời.

Dekisugi luôn là người bạn mà Shizuka tin tưởng và quý mến

Trước một Shizuka nồng nhiệt như vậy, Dekisugi lại nhờ Doraemon đưa cô trở lại như cũ. Shizuka buồn bã hỏi có phải cậu thấy phiền khi cô thích cậu không. Dekisugi trả lời rất rõ ràng rằng cậu thích Shizuka, nhưng không muốn dùng máy móc để chiếm được trái tim cô. Câu nói ấy khiến Shizuka cảm động ngay lập tức. Đặt cạnh Nobita, người lúc nào cũng nghĩ cách dùng bảo bối để Shizuka để ý tới mình, thì ai cao tay hơn đã quá rõ. Bảo bối không giúp được gì, nhưng lời tỏ bày thật lòng lại khiến hai người thân thiết hơn.

Trong tập Tớ Không Thích Shizuka Như Vậy, Dekisugi bị một robot giả làm Shizuka trêu chọc. Cậu lúng túng, đỏ bừng mặt, đến khi "Shizuka" đi khỏi một lúc rồi vẫn chưa hoàn hồn. Đến phần tặng quà sinh nhật, Dekisugi chọn một chiếc khăn tay thêu hoa hồng. Khăn tay là thứ dùng hằng ngày, họa tiết hoa hồng lại đúng gu của Shizuka. Món quà cho thấy cậu đã chọn lựa kỹ và hiểu rõ sở thích của cô bạn.

Còn Shizuka quý mến Dekisugi thì ai cũng biết. Cô ngưỡng mộ sự thông minh của cậu và thường hỏi bài cậu. Mỗi lần có việc học hay bài tập cần làm chung, Shizuka cũng ưu tiên rủ Dekisugi trước, còn Nobita thường bị cho ra rìa và chỉ biết tức anh ách. Hai người còn từng viết nhật ký trao đổi với nhau, một hành động đã có thể coi là khá thân thiết.

Trong tập Chiếc Nhẫn Vô Đối, Sự Việc Của Dekisugi... Đã Được Giải Quyết!, chính Shizuka tìm đến Nobita và Doraemon, nhờ dùng bảo bối tìm ra kẻ quấy rối Dekisugi lúc nửa đêm. Ở một câu chuyện khác, thấy Dekisugi nấu ăn thành thạo lại còn nói rằng việc nhà không nên là việc riêng của phụ nữ, chồng cũng phải san sẻ cùng vợ, Shizuka đã buột miệng ngưỡng mộ. Cô bảo rằng sau này ai lấy được Dekisugi chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.

Bao nhiêu chi tiết như vậy cho thấy hai người đều có cảm tình với nhau. Có điều, khoảng cách từ cảm tình đến tình yêu thật sự vẫn còn xa. Có lẽ giữa Shizuka và Dekisugi chỉ dừng lại ở sự quý trọng và ngưỡng mộ, còn nhân duyên thật sự vẫn thuộc về Shizuka và Nobita.

Shizuka và Dekisugi...

Hay Shizuka và Nobita đều là những sự kết đôi đầy thú vị

Trong một tình tiết riêng của phim hoạt hình, Dekisugi lúc trưởng thành từng thừa nhận rằng Nobita từ nhỏ đã luôn nghĩ cho Shizuka. Cứ chuyện gì liên quan đến cô là cậu lao vào bất chấp, nên Dekisugi không thể nào thắng được.

Tập Có Đến Hai Bạn Shizuka còn có một khoảnh khắc ngọt ngào của Nobita và Shizuka. Nobita dùng bảo bối của Doraemon tạo ra một bản sao của Shizuka. Khác với những bảo bối tương tự, bản sao này hoạt bát, bạo dạn hơn, nói năng thẳng thừng và có phần đanh đá. Về sau, vì không muốn biến mất, bản sao giả vờ dịu dàng, nhẹ nhàng như bản gốc để Nobita không phân biệt được.

Nobita bèn hỏi thẳng cả hai rằng Shizuka có thích cậu không. Mặt hai cô bé đều hơi ửng đỏ, nhưng chỉ Shizuka thật cúi đầu bẽn lẽn mà không đáp. Sự im lặng ấy đã nói lên tất cả. Shizuka thích Nobita.

Giữa hai Shizuka, Nobita vẫn nhận ra cô bạn thật của mình

Ở cuối tập Tớ Không Thích Shizuka Như Vậy, khi nguy hiểm vừa qua, Shizuka đang run sợ đã lao thẳng vào lòng Nobita. Bạn bè xung quanh đều đỏ mặt trước hành động bạo dạn ấy, trong khi Dekisugi cũng đang đứng ngay đó. Vào lúc yếu đuối nhất, người Shizuka tìm đến để được an ủi lại là Nobita. Có lẽ trong lòng cô, Nobita có một vị trí mà không ai khác thay thế được.

Vậy nên nếu không có Doraemon, có thể Shizuka và Dekisugi vẫn là đôi bạn rất thân. Nhưng chuyện về chung một nhà thì có lẽ chẳng phụ thuộc vào ai giỏi hơn ai, mà ở chỗ ai là người luôn đặt Shizuka lên trước hết.