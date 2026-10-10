Dấu ấn ngày 10/10: Cư dân Phương Đông Asahi bồi hồi ngày trở lại miền ký ức Thăng Long

Nhân kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô 10/10, Phương Đông Asahi đã tổ chức một hoạt động ngoại khóa, đưa các cư dân đến Hoàng thành Thăng Long để khám phá những dấu tích lịch sử, tìm hiểu các giá trị văn hóa và lưu giữ những khoảnh khắc gắn kết bên những người bạn đồng hành.

Một buổi tham quan Hoàng Thành Thăng Long cùng cư dân Phương Đông Asahi

Tháng Mười về, Hà Nội lại khoác lên mình vẻ dịu dàng của mùa thu, cũng là lúc những câu chuyện về lịch sử và niềm tự hào Thủ đô được nhắc nhớ nhiều hơn. Giữa nhịp sống đang không ngừng đổi thay, những di tích cổ kính vẫn lặng lẽ lưu giữ dấu ấn của biết bao thế hệ.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10, các cư dân Phức hợp Nghỉ dưỡng – Dưỡng lão Phương Đông Asahi đã cùng nhau đến thăm Hoàng thành Thăng Long – Di sản văn hóa thế giới, nơi lưu giữ những giá trị nổi bật về lịch sử và văn hóa của dân tộc. Chuyến đi này mở ra cơ hội để các ông bà trực tiếp khám phá những dấu tích xưa, lắng nghe những câu chuyện lịch sử và cảm nhận chiều sâu văn hóa của vùng đất kinh kỳ qua từng không gian di sản.

Điểm dừng chân đầu tiên là Cột cờ Hà Nội, tại đây các ông bà lắng nghe hướng dẫn viên giới thiệu về công trình mang ý nghĩa biểu tượng của thành phố. Dưới nền trời thu, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đỉnh cột cờ gợi nhắc về niềm tự hào dân tộc và những dấu mốc lịch sử đáng nhớ. Sau phần thuyết minh, các cư dân đã cùng nhau lưu lại một tấm hình kỷ niệm, ghi dấu chuyến đi trong không khí vui vẻ và thân tình.

Rời Cột cờ Hà Nội, ông bà tiếp tục di chuyển đến khu vực Đoan Môn – cổng phía Nam của Hoàng thành Thăng Long, nơi lưu giữ dấu ấn kiến trúc của kinh thành xưa. Mỗi điểm đến mang đến một góc nhìn khác nhau về di sản, giúp hành trình không chỉ là chuyến tham quan đơn thuần mà còn là dịp để các ông bà tiếp cận lịch sử qua những không gian và dấu tích hiện hữu.

Tiếp nối hành trình là không gian Triển lãm Ký ức và Nhà D67, nơi những câu chuyện lịch sử được tái hiện qua tư liệu, hiện vật và lời thuyết minh. Các ông bà có dịp tìm hiểu thêm về những sự kiện, con người và dấu mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc. Qua từng câu chuyện được giới thiệu, lịch sử không còn chỉ là những trang sách xa xôi, mà trở nên gần gũi hơn qua những dấu tích được gìn giữ và những giá trị được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Và khi hành trình tham quan khép lại, các ông bà cùng ngồi bên nhau, thưởng thức set quà mùa thu Hà Nội với xôi cốm, cốm tươi và tách trà hoa cúc thanh nhẹ rồi chia sẻ những câu chuyện của riêng mình. Mỗi người một kỷ niệm, một góc nhìn, nhưng tất cả đều có điểm chung là tình cảm dành cho thành phố và niềm vui khi được cùng nhau trải nghiệm. Trong không gian thân tình ấy, chuyến đi không chỉ để lại những bức ảnh lưu niệm, mà còn bồi đắp thêm những kết nối và kỷ niệm đẹp giữa các cư dân Phương Đông Asahi.

Là một người con của miền đất Nam Trung Bộ, với bà Đức buổi ngoại khóa này càng mang một ý nghĩa đặc biệt hơn. Từ những năm 1975 bà đã gắn bó với Hà Nội, chứng kiến thành phố đổi thay qua nhiều năm tháng. Từ một nơi từng đến để làm việc và sinh sống, nơi đây dần trở thành một phần thân thuộc trong cuộc đời bà – một quê hương thứ hai, lặng lẽ mà sâu đậm.

"Mỗi lần đi qua một con phố cũ, nhìn những hàng cây hay những mái nhà quen thuộc, tôi lại nhớ về những kỷ niệm xưa. Hôm nay được cùng các bác ở Phương Đông Asahi trở lại Hoàng thành Thăng Long đúng dịp ngày Giải phóng Thủ đô, tôi cảm thấy rất vui mà cũng rất hoài niệm .", bà Đức chia sẻ.

Phương Đông Asahi - Viết tiếp câu chuyện an yên của tuổi già

Chuyến đi Hoàng thành Thăng Long có thể chỉ kéo dài vài giờ, nhưng niềm vui đôi khi ở lại lâu hơn thế. Một bức ảnh được chụp, một câu chuyện được kể lại, hay đơn giản là cảm giác háo hức trước một ngày có điều để chờ đợi - tất cả làm nên những sắc màu rất riêng của tuổi già tại Phương Đông Asahi. Bởi ở đây, đời sống của cư dân được tạo nên từ những trải nghiệm vừa vặn với sở thích, sức khỏe và nhịp sống riêng. Có những buổi chiều ông bà ngồi bên nhau trong phòng Sinh hoạt chung, chọn cho mình một gam màu rồi gửi vào đó chút cảm xúc. Những khoảng thời gian đó đã trở thành khoảng lặng để thư giãn, tập trung và thỏa sức sáng tạo.

Ở một nhịp khác, những bài tập dưỡng sinh, vận động nhẹ nhàng giúp duy trì sự linh hoạt, khơi dậy tinh thần tích cực từ bên trong. Hay qua những buổi giao lưu văn nghệ, tiếng hát và những câu chuyện vui lại trở thành sợi dây kết nối, đưa mọi người đến gần nhau hơn. Mỗi hoạt động mang một sắc thái riêng, nhưng cùng gặp nhau ở niềm vui được làm điều mình yêu thích và có thêm những người bạn để sẻ chia.

Mang thông điệp "Nâng niu từng khoảnh khắc", Phương Đông Asahi không chỉ là tạo ra một nơi ở tiện nghi hay một không gian chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, mà là xây dựng một môi trường sống - nơi mỗi ngày đều có những điều đáng mong chờ. Từ những hoạt động tưởng chừng rất đỗi giản dị lại tạo nên một đời sống nhiều màu sắc: được vận động, được sáng tạo, được học hỏi, được giao lưu và được khám phá. Song hành với đời sống tinh thần phong phú, Phương Đông Asahi còn mang đến nhiều lựa chọn chăm sóc sức khỏe như tắm khoáng Onsen chuẩn Nhật, xông hơi Jjim Jil Bang và thư giãn tại bể bơi bốn mùa, để các ông bà có thêm những khoảng thời gian phục hồi và tận hưởng cơ thể theo cách nhẹ nhàng, phù hợp.

Đó chính là cách Phương Đông Asahi tiếp cận khái niệm "tuổi già chủ động" - không xem tuổi tác là giới hạn của những trải nghiệm, mà mở ra thêm những lựa chọn để mỗi người tiếp tục sống theo cách mình yêu thích.

Chuyến đi Hoàng thành Thăng Long khép lại với những bức ảnh, những câu chuyện và nụ cười còn đọng lại. Hơn cả một chuyến đi, đây là dịp để các ông bà cùng nhau trải nghiệm, sẻ chia và lưu giữ thêm những kỷ niệm đẹp bên những người bạn đồng hành. Tại Phương Đông Asahi, tuổi già được tiếp nối bằng những trải nghiệm, những kết nối và những niềm vui rất đỗi đời thường để mỗi ngày trôi qua không chỉ bình yên, mà còn có thêm nhiều câu chuyện đẹp để nhớ lại.

Phức hợp Nghỉ dưỡng - Dưỡng lão Phương Đông Asahi

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