Đánh giá OPPO Find X10: Phiên bản "thường" cho trải nghệm "Pro"

Thị trường di động vừa chào đón dòng flagship mới từ nhà OPPO với nhiều cải tiến đáng chú ý. Dù mang danh xưng là phiên bản tiêu chuẩn, chiếc OPPO Find X10 lại mang đến những trang bị và trải nghiệm tiệm cận các mẫu máy cao cấp.

Từ cấu hình, hệ thống máy ảnh cho đến thời lượng pin thực tế, sản phẩm chứng minh bản thân không đơn thuần là một bản rút gọn thông thường.

Ngoại hình cứng cáp và hoàn thiện cơ khí tinh xảo

Mẫu điện thoại OPPO Find X10 sở hữu bộ khung hợp kim nhôm kết hợp cùng hai mặt kính phẳng. Cảm giác cầm nắm thiết bị rất đầm tay và chắc chắn. Mặt lưng máy gây chú ý với cụm camera được chế tác nổi lên liền mạch từ một tấm kính duy nhất, tạo nên điểm nhấn tinh tế về mặt thị giác.

Bên cạnh độ hoàn thiện cao, thân máy còn đạt hàng loạt tiêu chuẩn kháng nước và bụi gồm IP66, IP68 và IP69. Ở cạnh bên, nhà sản xuất tích hợp thêm phím bấm Snap Key, hỗ trợ kích hoạt nhanh không gian số Mind Space hoặc tùy chỉnh thành lối tắt mở camera và bật đèn pin tiện lợi. Đi kèm trong hộp máy là củ sạc SuperVOOC 80W và ốp lưng silicone đồng màu với thân máy.

OPPO Find X10 đang bán giá tốt tại Thế Giới Di Động

Màn hình viền siêu mỏng và khả năng hiển thị chi tiết

Mặt trước của máy là không gian hiển thị AMOLED 6,59 inch với độ phân giải 2768 x 1272 pixel. Điểm ấn tượng nằm ở phần viền màn hình mỏng đều 1,15mm ở cả bốn cạnh, mang lại cảm giác không gian tràn viền rộng rãi.

Màn hình này hỗ trợ tần số quét thích ứng 1-120Hz giúp thao tác cuộn vuốt luôn mượt mà, đồng thời có thể tự động đẩy lên mức 144Hz trong một số trò chơi. Mức độ sáng cao cùng độ tương phản tốt giúp việc theo dõi nội dung ngoài trời hay giải trí bằng video đều đạt chất lượng hiển thị rõ ràng.

OPPO Find X10 đang bán giá tốt tại Thế Giới Di Động

Camera chuẩn Pro hợp tác cùng Hasselblad

Khả năng nhiếp ảnh là điểm mạnh then chốt trên thiết bị nhờ sự đồng phát triển cùng Hasselblad. Máy sở hữu camera chính 200MP, camera telephoto 2.8x độ phân giải 200MP và ống kính góc siêu rộng 50MP. Mặt trước là camera selfie 50MP phục vụ nhu cầu gọi thoại và chụp chân dung chi tiết.

Cụm ống kính này mang lại chất ảnh đồng đều về màu sắc và chi tiết. Độ phân giải lớn cho phép người dùng crop ảnh không giảm chất lượng tới 12.4x và lưu ảnh dưới định dạng chuyên nghiệp như RAW hay JPEG-XL.

OPPO Find X10 đang bán giá tốt tại Thế Giới Di Động

Hiệu năng mượt mà cùng viên pin khổng lồ

Sức mạnh của máy được cung cấp bởi con chip MediaTek Dimensity 9500 kết hợp 12GB RAM, vận hành ổn định trên giao diện ColorOS 17 tùy biến từ Android 17. Mọi tác vụ đa nhiệm hay xử lý đồ họa đều diễn ra trơn tru mà không xảy ra tình trạng giật lag.

Đáng chú ý, phiên bản dành cho thị trường Châu Á - Thái Bình Dương sở hữu viên pin dung lượng lên tới 8000mAh sử dụng công nghệ silicon-carbon. Người dùng có thể thoải mái sử dụng từ 1,5 đến 2 ngày chỉ với một lần sạc. Thiết bị cũng hỗ trợ sạc nhanh có dây 80W và sạc không dây 50W, giúp nạp đầy năng lượng nhanh chóng.

Thông tin mở bán và chương trình ưu đãi

Hiện tại, mẫu OPPO Find X10 đang được kinh doanh tại hệ thống Thế Giới Di Động với các màu sắc Cam, Xanh, Titan cùng hai tùy chọn bộ nhớ 12GB/256GB và 12GB/512GB. Nếu có nhu cầu về màn hình lớn 6.78 inch và cấu hình cao hơn, người dùng có thể cân nhắc phiên bản OPPO Find X10 Pro Max với RAM 16GB, bộ nhớ 512GB cùng hai màu Trắng và Titan.

Khách hàng khi đặt mua dòng máy này trong thời gian ưu đãi sẽ nhận được gói quà tặng có giá trị lên tới 12 triệu đồng. Đi kèm với đó là chính sách trợ giá thu cũ đổi mới lên đến 5 triệu đồng và chương trình trả chậm 0% với kỳ hạn kéo dài đến 14 tháng. Ngoài ra, người dùng còn được hỗ trợ gói bảo hành 12 tháng dành riêng cho màn hình và kính camera, giúp an tâm tuyệt đối trong suốt quá trình sử dụng.