Dàn sao nhiều thế hệ gì cũng dám thoại trong ‘Đại tiệc trăng máu 8’

Remake từ siêu phẩm One Cut of the Dead của Nhật Bản, Đại tiệc trăng máu 8 xoay quanh niềm trăn trở của Tâm OK (Vân Sơn đóng). Là một đạo diễn, ông ấp ủ cống hiến cho nghề. Là một người cha, ông ước mong làm con gái nở mày nở mặt. Mang hai mong cầu lớn nhất đời mình hòa làm một, Tâm OK quyết tâm làm một phim để đời theo cách thứ không giống ai: quay một cú máy và phát sóng trực tiếp.

Đồng hành với ông là đội ngũ người làm phim và diễn viên mỗi người một vẻ mà độ quái dị thì ai cũng mười phân vẹn mười. Đủ thứ sự cố trời ơi đất hỡi rơi trúng đầu, đoàn phim đi qua hết bi hài này đến chuyện khó đỡ kia, để rồi cái khó ló cái khôn (và đôi khi là cả cái dại).

Với đặc thù khai thác chủ đề ngành phim, kể chuyện phim trong phim, dàn cast của Đại tiệc trăng máu 8 hầu như một mình hai vai - vừa vào vai các diễn viên, vừa vào vai nhân vật mà nhân vật của họ thể hiện trong dự án của Tâm OK. Khả năng "phân thân" trên màn ảnh làm nổi bật tài hoa của mỗi người.

Vân Sơn và Lê Khánh: cuộc nên duyên của hai thế hệ danh hài

Ở Đại tiệc trăng máu 8, nghệ sĩ Vân Sơn và diễn viên Lê Khánh lần đầu kết hợp, thể hiện cặp đôi đồng vợ đồng chồng, cùng hoạt động trong ngành điện ảnh. Đều là những ngôi sao làm nên danh tiếng bằng miếng hài duyên dáng từ sân khấu đến màn ảnh, cặp đôi không làm người hâm mộ thất vọng với phong cách hài tỉnh rụi, thay vì cường điệu hình thể hay đài từ để cố ý chọc cười khán giả.

Lâm Thanh Mỹ, Vân Sơn, Lê Khánh hoá thân một gia đình gặp nhiều trục trặc nhưng vẫn yêu thương nhau

Qua màn nhập vai của Vân Sơn, Tâm OK hiện ra với tính cách nghiêm túc, có phần overthinking, mang tinh thần quyết liệt đến cực đoan với điện ảnh. Vợ ông thì vô tư, đơn thuần, hơi bay bổng qua nét diễn của Lê Khánh. Người chồng càng khổ não vì những đòi hỏi trên trời của nhà đầu tư phim hay sự trái tính trái nết của dàn diễn viên ông hợp tác; người vợ càng thật thà, ngây ngô trong mỗi cuộc chuyện trò, khán giả càng cười nghiêng ngả. Chất hài được khơi gợi qua từng tình huống tréo ngoe họ gặp phải.

Dù chênh lệch 20 tuổi, bộ đôi danh hài nhập vai vợ chồng ngọt xớt, làm người xem tin vào cái tình nhân vật trao nhau, cũng như trăm mối âu lo họ cùng san sẻ trong chuyện nuôi dạy con gái. Cùng với Lâm Thanh Mỹ vai đứa con, cả bài tạo nên gia đình vui buồn có nhau, cả nhà cùng xông pha làm điện ảnh.

Những cuộc hội ngộ qua năm tháng

Trong khi Vân Sơn - Lê Khánh lần đầu hợp tác trên phim, Đại tiệc trăng máu 8 cũng đánh dấu nhiều màn tái hợp thú vị của điện ảnh Việt.

Sau đúng 10 năm Em là bà nội của anh ra mắt, NSƯT Đức Khuê, Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn và Miu Lê lại chung tên trong một dự án. Riêng Hồng Ánh và Hứa Vĩ Văn đã lần thứ tư kết hợp. Những lần trước, họ là người thân, người yêu của nhau. Lần này, họ trở thành những diễn viên trong một đoàn phim - tác nhân gây phiền cho đạo diễn Tâm OK.

Đông vui như dàn cast "Đại tiệc trăng máu 8"

Với vai Mười, nghệ sĩ Đức Khuê gợi nhắc nhân vật ông nói nhiều kinh điển của anh trên sóng Gặp nhau cuối tuần hơn 20 năm trước. Vẫn giọng điệu nói không ngừng, càm ràm không nghỉ, nhưng lần này, anh thêm khoản chơi chữ thành thần.

Vốn gắn mình với hình tượng bảnh bao nam thần, Hứa Vĩ Văn unlock thêm một skill trong nghề, đó là tấu hài. Nhân vật Lương Triều Vỹ Văn anh lên đồ hoa hòe hoa sói đã đành, lại thêm khoản xéo xắc, gì cũng dám thoại, nói câu nào cấm chat đồng nghiệp câu đó.

Không còn lam lũ hay gai góc như nhiều phim trước, Hồng Ánh với vai Chung Sở Hồng Ánh lần này trở thành người chơi hệ đồng bóng và đỏng đảnh. Cô và cún cưng của cô gieo rắc không ít "đau thương" cho một số nhân vật trong câu chuyện.

10 năm trước, Miu Lê vào vai bà già 70 trở lại thời con gái. Còn giờ đây, cô lại trẻ hóa, vào vai một TikToker đôi mươi nhí nha nhí nhảnh. Mới đầu, cô làm nhân vật khác và cả người xem khó chịu vì cái tính vô tư quá hóa vô duyên, sau này lại thay tâm đổi tính, ôm mộng chân chính làm nghề.

Và đã hơn ba thập kỷ, người ta được thấy Vân Sơn - Quang Minh đồng hành tung miếng. Hình ảnh đôi bạn thân - người là đạo diễn yêu nghề, kẻ là nhà sản xuất lươn lẹo - họ khắc họa ít nhiều gợi nhắc tình bạn của chính họ ngoài đời.

Không ngại "bôi xấu" mình

Năm ngoái, giữa lúc quay Đại tiệc trăng máu 8, Liên Bỉnh Phát đón tin vui giành ngôi thị đế ở Đài Loan. Dấu ấn đáng giá này theo anh vào phim, khi nhân vật anh đóng cũng mang danh ảnh đế quốc tế. Nhân vật này đỏm dáng, có tình yêu với nghề diễn nhưng luôn khinh thường những ai mà anh nghĩ "không cùng đẳng cấp".

"Đại tiệc trăng máu 8" mang đến nhiều tiếng cười từ mô-típ phim trong phim

Tương tự, Quốc Khánh làm khán giả phát bực mà không thể ngừng cười với hình tượng ngôi sao yêu sách. Trong khi, Quỳnh Lý làm người ta thương quá chừng với tình yêu điện ảnh thuần khiết.

Có cảnh hóa trang zombie hay máu me đầy người, có lúc làm khùng làm điên, phá vỡ hết mọi hình tượng làm nên tên tuổi, dàn diễn viên chủ đạo của Đại tiệc trăng máu 8 không từ nan bất cứ yêu cầu nào của kịch bản. Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh dám dàn dựng thì họ dám nhập vai, kẻ tung người hứng để hé lộ hậu trường ngành phim bằng ngôn ngữ giễu nhại đầy thâm ý.

Dàn cameo sít rịt

Ra rạp xem Đại tiệc trăng máu 8, công chúng vốn biết phim quy tụ đông diễn viên lắm, toàn tên tuổi thực tài, ngôi sao phòng vé. Nhưng xem phim rồi, chắc ai cũng phải đôi ba lần ố á bất ngờ khi bốc trúng bao la sít rịt trong dàn khách mời. 16 năm kể từ Để Mai tính, khán giả mới lại thấy đạo diễn - nhà sản xuất Charlie Nguyễn làm diễn viên. Chính Phan Gia Nhật Linh cũng tự làm cameo trong tác phẩm anh dàn dựng.

Sao Hàn Quốc Kim Kang Woo bỗng hoá thành "cây hài" trong phim

Bất ngờ hơn thế, nhiều ngôi sao đình đám của showbiz Việt như Trấn Thành, Huỳnh Lập, Thái Hòa, Thu Trang, Kiều Minh Tuấn, Kaity Nguyễn… cũng góp những mảnh ghép thú vị cho phim, dù chỉ thoáng qua trong một cảnh.

Không nghi ngờ gì nữa, Đại tiệc trăng máu 8 chính là bom tấn chịu chơi nhất trên màn ảnh rộng nội địa năm 2026. Diễn viên nào cũng diễn hết ga hết số, lại chịu khó "bẻ mình" theo những hình mẫu khác lạ, mang đến cái thú, cái mới, cái bất ngờ cho khán giả. Tác phẩm chiếu sớm từ ngày 23/4, trước khi khởi chiếu toàn quốc từ 24/4, đón đầu dịp lễ Giỗ Tổ và 30/4.