Dân mạng than trời vì Tóc Tiên: "Đang ăn hộp cơm sườn mà tự thấy hổ thẹn!"

Xuất hiện lộng lẫy tại sự kiện mới đây, Tóc Tiên với cơ bụng săn chắc khiến cõi mạng vừa xuýt xoa ngưỡng mộ, để lại loạt bình luận hài hước.

Vừa qua, tại một sự kiện của thương hiệu Shiseido Việt Nam, Tóc Tiên đã thu hút mọi ánh nhìn khi xuất hiện với vóc dáng đẹp tựa tạc tượng. Bám sát dresscode tone trắng thanh lịch, nữ ca sĩ chọn một thiết kế vô cùng tôn dáng đến từ local brand Việt - Glamdoll. Bản phối bao gồm áo croptop đính những dải vảy ánh xà cừ lấp lánh đi kèm chân váy dài ôm sát, tạo nên hiệu ứng như một mỹ nhân ngư. Điểm nhấn "chí mạng" thắp sáng mọi khung hình chính là cơ bụng số 11 săn chắc, phẳng lì không chút mỡ thừa được phô diễn trọn vẹn qua khoảng hở của chiếc áo croptop cùng khuyên rốn cá tính.

Tóc Tiên hóa "mỹ nhân ngư" kiêu sa trong thiết kế đính vảy xà cừ lấp lánh (Clip: TikTok).

Khả năng "cân" đẹp những thiết kế cắt xẻ hiểm hóc của giọng ca sinh năm 1989 lập tức khiến cộng đồng mạng phải đầu hàng. Hội chị em không giấu nổi sự ghen tị, liên tục để lại những bình luận than vãn vô cùng đáng yêu trước body điểm 10:

"Trời ơi, đang ngồi gặm miếng bánh tráng mà nhìn cái eo của cổ xong tự thấy hổ thẹn ngang!", "Tui đang xem ảnh bả trong lúc tay vẫn cầm hộp cơm sườn với ly cà phê sữa đá, tự nhiên nuốt không trôi"...

Phong độ hình thể của Tóc Tiên chưa bao giờ có dấu hiệu hạ nhiệt. Nữ ca sĩ luôn biết cách làm chủ những thiết kế kiệm vải nhất bằng thần thái high-fashion và khả năng làm chủ ngôn ngữ cơ thể. Điển hình là loạt ảnh quảng bá Calvin Klein gây sốt gần đây.

Cận cảnh cơ bụng số 11 "bén ngót" và khuyên rốn cá tính giúp nữ ca sĩ thắp sáng mọi khung hình.

Rãnh bụng không chút mỡ thừa khiến netizen phải "than trời" vì quá hoàn hảo.

Với set nội y hai mảnh phối ren xuyên thấu, kết hợp mái tóc ngắn uốn lơi và layout makeup tông nude hiện đại, Tóc Tiên đưa người xem về với vẻ đẹp nguyên bản và quyến rũ nhất. Mái tóc đánh rối lả lơi, layout makeup tông nude phảng phất nét chic hiện đại, kết hợp cùng cách pose dáng dứt khoát, giải phóng hình thể giúp loạt ảnh toát lên sự gợi cảm táo bạo nhưng vẫn giữ được tinh thần thời trang cao cấp.

Tóc Tiên phô diễn đường cong rực lửa trong loạt ảnh quảng bá Calvin Klein gây sốt gần đây.

Tất nhiên, ranh giới giữa gợi cảm và phô trương luôn là chủ đề nhạy cảm. Khi nữ ca sĩ vấp phải ý kiến từ một bộ phận "cảnh sát thời trang" phần đông netizen đã thay cô lên tiếng, khẳng định bộ ảnh vẫn nằm trong giới hạn của sự quyến rũ, không hề phản cảm. Hơn hết, ở độ tuổi 37, việc giữ được hình thể sắc nét, tỷ lệ cơ thể cân đối cùng khả năng làm chủ ống kính đầy tự tin như Tóc Tiên là điều mà ai cũng phải nể phục.

Đứng trước những bình luận phán xét về phong cách, Tóc Tiên luôn có cách đáp trả cực ngầu, không thỏa hiệp cũng không giải thích dài dòng. Điển hình như lần bị một tài khoản khuyên nên tiết chế hở bạo kèm câu chốt: "Em nêu cảm nghĩ bản thân em, còn chị không thích có thể bỏ qua ạ". Giọng ca sinh năm 1989 phản hồi gọn gàng: "Chị bỏ qua nghen".

Người đẹp nhiều lần gặp rắc rối vì cách thể hiện sự quyến rũ bị khán giả đánh giá.

Không thể phủ nhận, bên cạnh nỗ lực tập luyện bền bỉ, sắc vóc vạn người mê của Tóc Tiên còn được hậu thuẫn rất lớn từ "gen trội" của gia đình. Hồi tháng 8 năm nay, nữ ca sĩ từng gây bất ngờ khi đăng tải loạt ảnh thả dáng bên cạnh mẹ ở hồ bơi, đánh dấu việc mối quan hệ của hai mẹ con đã được hóa giải sau nhiều năm. Trong khung hình, Tóc Tiên diện diện bikini hai mảnh, khoe trọn đôi chân thẳng tắp và tỷ lệ cơ thể chuẩn mực. Thế nhưng, lần đó, Tóc Tiên hẳn cũng sẽ cam tâm nhường lại spotlight cho người phụ nữ còn lại trong khung hình.

Nhan sắc và vóc dáng nổi bật của Tóc Tiên được thừa hưởng từ gen trội của bố mẹ.

Mẹ ruột của Tóc Tiên gây ấn tượng với công chúng với khí chất cuốn hút không kém khi diện đồ bơi và đi giày cao gót màu nude cực kỳ sành điệu, đặc biệt tôn lên đôi chân thon dài miên man. Khi hai mẹ con đứng cạnh nhau, khoảng cách tuổi tác dường như bị xóa nhòa. Được biết bố của Tóc Tiên cũng sở hữu chiều cao lên đến 1m86, thừa hưởng DNA cực phẩm từ cả bố lẫn mẹ, chẳng trách Tóc Tiên luôn duy trì được sắc vóc "đỉnh của chóp" đến vậy.

Ảnh: IGNV