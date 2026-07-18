Đã tìm được 100 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Tính đến hết ngày 18/7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh TPHCM đã tìm kiếm, quy tập được 100 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng.

Chiều 18/7, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết trong ngày, tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng), lực lượng tập trung quân số toàn đội tiếp tục tiến hành đào, tìm kiếm và phát hiện, cất bốc được 4 hài cốt liệt sĩ cùng một số di vật kèm theo.

Tính đến hết ngày 18/7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh TPHCM đã tìm kiếm, quy tập được 100 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thực hiện nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Ngô Tùng

Sau Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (ngày 6/7), các lực lượng đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ từ đó đến nay.

Nhiều đơn vị đã đến thăm, trao kinh phí hỗ trợ, động viên lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Ngô Tùng

Hôm qua (17/7), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến Công viên Lê Thị Riêng dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, đồng thời thăm, kiểm tra và động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại đây.

Phát biểu động viên các lực lượng làm nhiệm vụ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: “Đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính các liệt sĩ là trách nhiệm thiêng liêng trước Tổ quốc, trước nhân dân; là lương tri, nguyện vọng của mỗi người Việt Nam. Nhân dân ta, Đảng ta không bao giờ quên những người đã hy sinh vì đất nước, vì dân tộc, đó là đạo lý và truyền thống văn hóa Việt Nam”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, mỗi bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy hôm nay không chỉ là kết quả của công tác chuyên môn mà còn là sự trở về của một người con với Tổ quốc, với gia đình; là sự trở về của một phần lịch sử; là sự khẳng định đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” thiêng liêng của dân tộc Việt Nam.