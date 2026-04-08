Cú lừa thị giác của mỹ nữ showbiz chỉ cao 1m61: Chân ngắn hóa dài miên man nhờ ăn mặc đỉnh

Nhìn vào những khung hình thời thượng của Seulgi (thành viên Red Velvet), hiếm ai tin được cô nàng chỉ cao vỏn vẹn 1m61. Không cần đôi chân dài của siêu mẫu, "cỗ máy nhảy" sinh năm 1994 vẫn khiến công chúng ngỡ ngàng bởi khả năng hack dáng cực đỉnh, biến mọi con phố thành sàn diễn runway thực thụ.

Bí mật nằm ở tư duy kiến tạo tỷ lệ cơ thể thượng thừa của mỹ nhân 32 tuổi. Chẳng cần giày cao gót lênh khênh, Seulgi vẫn sở hữu cú lừa thị giác ngoạn mục, biến vóc dáng nhỏ nhắn trở nên thanh thoát và cao ráo như mét bảy. Nếu bạn cũng khao khát sở hữu thần thái vạn người mê dù chiều cao khiêm tốn, hãy khám phá ngay 4 công thức lên đồ độc bản từ biểu tượng mặc đẹp nhà SM ngay dưới đây.

Mới đây nhất, Seulgi gây ấn tượng tuyệt đối khi diện outfit áo cổ đổ vàng gà con kết hợp chân váy ngắn năng động. Dù sở hữu chiều cao 1m61 khiêm tốn, nhưng nhờ thủ thuật chọn váy ngắn trên gối đi cùng loafer đế cao, mỹ nhân sinh năm 1994 đã tạo ra hiệu ứng kéo dài đôi chân miên man. Tổng thể không chỉ giúp cô trẻ trung hơn tuổi thật mà còn khiến tỷ lệ cơ thể trông cân đối và "ảo" như siêu mẫu.

Mùa hè không thể thiếu váy hoa nhí và Seulgi cũng nhanh chóng nhập cuộc với thiết kế đầm dài bay bổng màu vàng nhạt. Điểm đắt giá nằm ở chi tiết cut-out tinh tế phối cùng bèo nhún giúp tổng thể mềm mại mà không hề bị nuốt dáng. Dù diện đầm dài nhưng mỹ nhân 1m61 vẫn ghi điểm tuyệt đối nhờ cách chọn chất liệu mỏng nhẹ tạo hiệu ứng thanh thoát. Đây chính là bản phối giải nhiệt hoàn hảo giúp các cô gái nấm lùn vừa tôn lên vẻ trong trẻo vừa khéo léo ăn gian chiều cao trong những chuyến du lịch hè.

Gợi ý mua sắm tương tự: Váy 2 dây dáng dài

Seulgi ghi điểm tuyệt đối với công thức layer cực cháy khi mix váy hai dây ren cùng quần ống rộng. Bản phối vừa gợi cảm vừa phóng khoáng này chính là chìa khóa giúp mỹ nhân 1m61 đánh lừa thị giác. Chỉ cần khoác hờ chiếc áo mỏng bên ngoài cô đã sở hữu ngay set đồ thời thượng giúp kéo dài trục cơ thể biến vóc dáng nhỏ nhắn trở nên cao ráo và đầy quyền năng.

Gợi ý mua sắm tương tự: - Váy lụa phối ren - Quần suông

Seulgi chinh phục hoàn hảo thiết kế kén dáng khi mix áo hai dây ôm sát cùng chân váy đan móc xuyên thấu. Những khoảng hở tinh tế từ chi tiết crochet chính là thủ thuật tạo "khoảng thở" giúp đôi chân trông dài hơn thực tế. Kết hợp cùng đôi sandal quai mảnh tông đỏ giúp kéo dài trục cơ thể tối đa mỹ nhân 1m61 dễ dàng sở hữu diện mạo thanh thoát phóng khoáng mà vẫn cực kỳ cao ráo.