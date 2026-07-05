Công an yêu cầu người dân kiểm tra lại ngay thông tin này trên thẻ Căn cước

Thông tin quan trọng về số Căn cước mà người dân cần nắm rõ.

Một công dân gửi câu hỏi đến Bộ Công an như sau: Thời gian gần đây, khi đi thực hiện một số thủ tục liên quan đến thông tin thuế và thông tin bảo hiểm cá nhân, tôi phát hiện số căn cước của tôi (001077001887) trùng với một công dân có tên là Nguyễn Thị Bích Hồng. Tôi rất lo lắng vì căn cước của tôi đã sử dụng trong một thời gian, đăng ký trên toàn bộ các giấy tờ cá nhân cũng như các vấn đề liên quan đến học tập và công việc.

Đồng thời, qua làm việc với cơ quan Thuế Hà Nội, tôi hiện có một số phát sinh nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân chưa thể xác định, một trong những nguyên nhân đó là do việc trùng lặp số căn cước này.

Bộ Công an trả lời, sau khi kiểm tra trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước và Hệ thống định danh tổ chức, Bộ Công an có ý kiến như sau:

Ông Trần Tuấn Minh; sinh năm 1977; được cấp số căn cước công dân mã vạch số: 001077001887.

Kết quả tra cứu cho thấy số định danh cá nhân/số căn cước công dân nêu trên được cấp duy nhất cho ông Trần Tuấn Minh; không phát hiện trường hợp công dân khác được cấp hoặc sử dụng số định danh cá nhân/số căn cước công dân này trên các hệ thống thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an.

Đối với phản ánh của công dân về việc phát hiện thông tin cá nhân liên quan đến số căn cước công dân nêu trên xuất hiện trong dữ liệu của cơ quan Thuế hoặc cơ quan Bảo hiểm xã hội, đề nghị công dân liên hệ cơ quan quản lý dữ liệu chuyên ngành để được kiểm tra, đối chiếu và xử lý theo thẩm quyền. Trường hợp các cơ quan chức năng phát hiện có dấu hiệu sai lệch, nhầm lẫn hoặc cần xác minh thông tin dân cư, Bộ Công an sẽ phối hợp cung cấp, xác thực thông tin theo quy định.