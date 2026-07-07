Công an điều tra tài khoản zalo nhắn tin cho hàng loạt người thân và bạn bè của người phụ nữ ở Tuyên Quang

Công an địa phương nhanh chóng vào cuộc xác minh thông tin.

Theo công an tỉnh Tuyên Quang, chiều ngày 25/6/2026, chị B.T.T.H (trú tại xã Hoàng Su Phì, tỉnh Tuyên Quang) đến Công an xã trình báo về việc tài khoản cá nhân bị đối tượng xấu giả mạo tài khoản Zalo cá nhân để vay tiền lừa đảo. Nhiều người thân và bạn bè của chị liên tục nhận được tin nhắn hỏi vay tiền từ một tài khoản Zalo lạ nhưng sử dụng chính hình ảnh đại diện của chị H.

Thủ đoạn của đối tượng là lấy cắp hình ảnh cá nhân công khai của nạn nhân, tạo lập tài khoản Zalo mới. Đối tượng sử dụng tài khoản giả mạo để chủ động tiếp cận danh sách bạn bè của chị H nhằm tạo lòng tin để đề nghị chuyển khoản vay mượn.

Nhờ tinh thần cảnh giác cao, những người nhận được tin nhắn đã chủ động liên hệ trực tiếp với chị H. để xác minh, do đó chưa xảy ra thiệt hại về tài sản. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hoàng Su Phì đã hướng dẫn nạn nhân các biện pháp bảo mật, lấy lại quyền kiểm soát thông tin cá nhân; đồng thời triển khai tuyên truyền, cảnh báo đến cộng đồng dân cư trên địa bàn.

Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức tự bảo vệ trên không gian mạng thông qua các biện pháp cụ thể:

- Tuyệt đối không chuyển tiền khi chưa xác nhận là đúng: Khi nhận được bất kỳ tin nhắn hỏi vay mượn, nhờ chuyển tiền qua Zalo, Facebook, Messenger... cần lập tức liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cá nhân hoặc gặp mặt để xác minh thông tin.

- Chủ động bảo mật tài khoản: Thường xuyên kiểm tra nhật ký đăng nhập, cài đặt mật khẩu mạnh hai lớp và không công khai các thông tin quá nhạy cảm lên mạng xã hội.

- Khi phát hiện dấu hiệu bị mạo danh hoặc nghi vấn lừa đảo công nghệ cao, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ và xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang﻿