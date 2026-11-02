Hành trình bứt phá của Kai Rooney tại lò đào tạo Manchester United.

Hơn 24 năm trước, bóng đá thế giới từng chứng kiến khoảnh khắc bùng nổ của Wayne Rooney khi tài năng trẻ 16 tuổi này xé lưới Arsenal trong màu áo Everton, mở đầu cho một sự nghiệp huyền thoại. Tua nhanh đến hiện tại, cái tên Rooney một lần nữa lại trở thành tâm điểm của truyền thông Anh, nhưng lần này là Kai Rooney – con trai cả của cựu thủ quân Quỷ đỏ. Ở tuổi 16, Kai đang từng bước khẳng định tài năng thiên bẩm và tự viết nên chương mới cho sự nghiệp của riêng mình tại học viện Manchester United.

Con trai 16 tuổi của Rooney (Ảnh: Getty)

Dấu ấn đậm nét nhất của Kai Rooney vừa được thiết lập trong chiến thắng hủy diệt 6-0 của U18 Manchester United trước U18 Burnley tại giải U18 Premier League North. Chỉ trong vòng 44 phút thi đấu trải dài qua hai hiệp – nổi bật là cú hat-trick thần tốc vỏn vẹn trong 15 phút bùng nổ ở hiệp hai, chân sút trẻ này đã ghi tới 4 bàn thắng. Cú poker ấn tượng không chỉ phô diễn bản năng săn bàn sát thủ mà còn cho thấy bộ kỹ năng vô cùng toàn diện của Kai: hai bàn dứt điểm bằng chân trái sở trường, một cú đánh đầu hiểm hóc và một tình huống bứt tốc dũng mãnh trước khi dứt điểm quyết đoán bằng chân phải. Màn trình diễn chói sáng này đã nhận được vô số lời khen ngợi từ ban huấn luyện, khi trang chủ Man United nhận định anh chính là "ngôi sao sáng nhất trong chiến thắng thăng hoa của đoàn quân HLV Darren Fletcher". Ngay sau đó, Kai tiếp tục nhả đạn trong chiến thắng ngược dòng 4-1 trước U18 Blackburn Rovers, khẳng định phong độ săn bàn cực kỳ ổn định.

Giống như người cha nổi tiếng, Kai Rooney mang trong mình niềm đam mê bóng đá cuồng nhiệt cùng tinh thần kỷ luật thép. Sự chuyên nghiệp của anh thể hiện rõ qua chế độ sinh hoạt và dinh dưỡng khắt khe được duy trì nghiêm ngặt. Tương tự như Wayne Rooney thời kỳ đỉnh cao tại Old Trafford, Kai nạp lượng lớn carbohydrate vào hai ngày trước trận đấu, trước khi chuyển sang thực đơn gồm cá hồi, cơm và chè gạo sữa vào đêm trước ngày ra sân. Sự tập trung và nghiêm túc này đã giúp anh nhận được sự đánh giá rất cao từ các huấn luyện viên tại lò Carrington.

Kai Rooney được đánh giá cao ở đội trẻ Mu (Ảnh: Getty)

Tuy nhiên, đằng sau sự nghiêm túc trên sân cỏ là một người trẻ đầy cá tính và đa tài. Ngoài bóng đá, Kai có niềm đam mê lớn với nấu ăn và đã thành thạo tiếng Tây Ban Nha. Đôi khi, chân sút tuổi teen này vẫn cho phép bản thân nghỉ ngơi bên gia đình với món thịt bò chiên giòn sốt ớt khoái khẩu từ một quán ăn Trung Hoa quen thuộc ở Altrincham.

Mang trên mình danh xưng "con trai của Wayne Rooney" là một áp lực khổng lồ, nhưng Kai đã học cách đối mặt với điều đó từ khi còn rất nhỏ. Mẹ của anh - bà Coleen Rooney từng chia sẻ rằng khi mới thi đấu ở các giải phong trào thiếu nhi, Kai đã chủ động bảo bố không cần đến sân ủng hộ vì sự xuất hiện của huyền thoại Man United thường gây náo loạn, khiến ông thậm chí không thể tập trung theo dõi con trai thi đấu. Trưởng thành dưới bóng của một người cha quá lớn, Kai luôn giữ vững tâm lý độc lập. Anh thẳng thắn chia sẻ: "Tôi đang nỗ lực tự tạo dựng tên tuổi cho bản thân chứ không cố trở thành cha mình, vì tôi là một cá thể riêng biệt. Tôi muốn tập trung hoàn thiện bản thân từng ngày để xem sự nghiệp của mình có thể vươn xa đến đâu:.

Sự bản lĩnh của Kai nhận được sự hỗ trợ tuyệt đối từ gia đình. Cả Wayne và Coleen Rooney đều thống nhất phương pháp đồng hành cùng con mà không tạo thêm gánh nặng thành tích. Wayne Rooney cho biết ông chọn cách đứng lùi lại phía sau, nhường việc chuyên môn cho các huấn luyện viên tại Man United và chỉ tập trung hỗ trợ tâm lý để giúp con trai luôn giữ trọn niềm vui với trái bóng. Về phần mình, Coleen hoàn toàn tin tưởng vào sự vững vàng của con: "Thằng bé đã quen với việc là con trai của Wayne từ nhỏ. Kai rất bản lĩnh và tôi hoàn toàn yên tâm về cách con đối mặt với áp lực".

Dù việc tái hiện lại sự nghiệp vĩ đại của Wayne Rooney là một thử thách cực kỳ lớn, nhưng với đà thăng tiến hiện tại, người hâm mộ Quỷ đỏ hoàn toàn có quyền kỳ vọng câu bình luận đi vào lịch sử "remember the name" (hãy nhớ lấy cái tên này) sẽ một lần nữa được xướng lên dành riêng cho Kai Rooney trong tương lai.