Con thú khổng lồ bất ngờ quật ngã cột điện rồi gục bên rìa khu bảo tồn: Biết sự thật, nhiều người xót xa!

Những dấu vết tại hiện trường sau đó hé lộ nguyên nhân khiến con thú khổng lồ gục ngã làm nhiều người không khỏi bàng hoàng.

Con thú khổng lồ ngã gục bên rìa khu bảo tồn

Một vụ việc đau lòng vừa xảy ra tại tỉnh Kanchanaburi, Thái Lan, khi con thú khổng lồ là một cá thể voi rừng đực được phát hiện tử vong bên ngoài Khu bảo tồn động vật hoang dã Salak Phra. Cái chết của con vật không chỉ khiến người dân địa phương xót xa mà còn làm dấy lên lo ngại về những rủi ro mà động vật hoang dã phải đối mặt khi tiến sát khu dân cư.

Con thú khổng lồ là một cá thể voi rừng đực được phát hiện tử vong bên ngoài Khu bảo tồn động vật hoang dã Salak Phra. (Ảnh: Khaosod)

Theo Khaosod Online, sáng 25/5, lực lượng chức năng Thái Lan đã tiến hành khám nghiệm tử thi con voi rừng tại khu vực Ban Tha Manaw, thuộc huyện Mueang, tỉnh Kanchanaburi. Đây là khu vực nằm ngoài ranh giới Khu bảo tồn động vật hoang dã Salak Phra.

Thông tin từ Văn phòng Quản lý Khu Bảo tồn số 3 (Ban Pong) cho biết, con voi rừng là cá thể đực, ước tính khoảng 25-30 tuổi. Con vật có cặp ngà dài gần 1 mét, thuộc nhóm voi trưởng thành trong khu vực.

Ngay sau khi nhận được tin báo, đội ngũ bác sĩ thú y, kiểm lâm và các lực lượng liên quan đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra, thu thập chứng cứ. Kết quả khám nghiệm ban đầu xác định con voi tử vong do bị điện giật.

Kết quả khám nghiệm ban đầu xác định con voi tử vong do bị điện giật. (Ảnh: Khaosod)

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một cột điện bị quật ngã, dây điện rơi xuống đất. Ngoài ra, một số cột điện khác trong khu vực cũng có dấu hiệu hư hỏng, nghi do con voi tác động trong quá trình di chuyển. Sau khi hoàn tất khám nghiệm, cơ quan chức năng đã thu giữ ngà voi theo quy định, lấy mẫu mô phục vụ xét nghiệm và chôn cất xác con vật.

Sự thật phía sau khiến nhiều người xót xa

Theo điều tra ban đầu, con voi được phát hiện đã chết vào tối 24/5. Các cán bộ kiểm lâm nhận định, trước đó con vật có thể đã bị một con voi đực khỏe hơn cạnh tranh, buộc phải rời khỏi khu vực sinh sống quen thuộc để tìm nguồn thức ăn mới.

Trong lúc di chuyển ra khu vực rìa rừng, con voi được cho là đã tiếp cận tuyến điện dân sinh. Tại đây, nó có thể đã dùng thân mình làm đổ cột điện, khiến dây điện bị đứt hoặc chùng xuống. Sau đó, con vật tiếp tục dùng vòi kéo các sợi dây điện và không may bị điện giật tử vong tại chỗ.

Theo điều tra ban đầu, con voi được phát hiện đã chết vào tối 24/5. (Ảnh: Khaosod)

Chi tiết này khiến nhiều người không khỏi xót xa. Một con voi rừng trưởng thành, vốn quen sống trong không gian tự nhiên rộng lớn, lại tử vong vì va chạm với hệ thống hạ tầng của con người khi ra ngoài kiếm ăn.

Theo Thai PBS, vụ việc tại Kanchanaburi cũng được đặt trong bối cảnh rộng hơn khi cơ quan bảo tồn Thái Lan đang kiểm tra một số trường hợp voi rừng chết gần thời điểm nhau tại các địa phương khác. Điều này làm dấy lên lo ngại về những nguy cơ ngày càng lớn đối với voi rừng ở các khu vực giáp ranh khu bảo tồn và khu dân cư.

Lời cảnh báo từ ranh giới mong manh giữa rừng và khu dân cư

Khu bảo tồn động vật hoang dã Salak Phra là một trong những khu vực quan trọng đối với voi rừng ở Thái Lan. Tuy nhiên, giống nhiều vùng rừng tự nhiên khác, nơi đây cũng phải đối mặt với tình trạng động vật hoang dã di chuyển ra ngoài phạm vi bảo tồn để tìm thức ăn.

Các chuyên gia bảo tồn cho rằng, khi môi trường sống bị thu hẹp hoặc nguồn thức ăn tự nhiên không còn ổn định, voi rừng dễ tiến gần khu dân cư, nương rẫy, đường sá và hệ thống điện. Những cuộc chạm trán như vậy có thể tạo ra rủi ro cho cả con người lẫn động vật.

Cái chết của con voi rừng tại Salak Phra vì thế không chỉ là một vụ tai nạn đơn lẻ. (Ảnh: Khaosod)

Cái chết của con voi rừng tại Salak Phra vì thế không chỉ là một vụ tai nạn đơn lẻ. Nó còn là lời cảnh báo về áp lực ngày càng lớn lên hệ sinh thái tự nhiên, khi ranh giới giữa rừng và khu dân cư ngày một mong manh.

Với nhiều người dân địa phương, cảnh tượng con voi rừng ngã gục bên ngoài khu bảo tồn là hình ảnh khó quên. Đằng sau đó là câu chuyện buồn về một con thú khổng lồ rời rừng đi tìm thức ăn, rồi không may gặp nạn giữa những công trình vốn thuộc về thế giới con người.