Con gái "đặc vụ" hot nhất Hàn Quốc: Visual chuẩn tình đầu, ngồi xe bus hút 4 triệu lượt xem

Seo Su Min đang là gương mặt tân binh nhận được nhiều sự chú ý của màn ảnh Hàn với vai diễn trong Agent Kim Reactivated.

Bộ phim Agent Kim Reactivated (Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động) đang tạo nên cơn sốt toàn cầu với lượng người xem ấn tượng và độ thảo luận bùng nổ trên mạng xã hội. Bên cạnh dàn diễn viên chính đình đám, Seo Su Min – người đảm nhận vai Min Ji, con gái của nhân vật Kim do So Ji Sub thủ vai cũng nhận được sự chú ý đặc biệt. Dù mới 19 tuổi và là vai diễn đầu tay, nữ tân binh vẫn được khán giả khen ngợi vì diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc. Min Ji là nhân vật trung tâm của câu chuyện với nhiều biến chuyển tâm lý phức tạp, và Seo Su Min đã thể hiện hành trình ấy một cách chân thật, chạm đến cảm xúc người xem.

Seo Su Min nhận được nhiều lời khen về diễn xuất trong Agent Kim Reactivated.

Trước khi được khán giả biết đến rộng rãi với vai “con gái Đặc Vụ Kim”, Seo Su Min đã là một gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội với vai trò influencer. Nữ diễn viên trẻ từng chia sẻ rằng cô nhận được nhiều lời mời từ các công ty giải trí lớn nhưng quyết định từ chối để tập trung theo đuổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp.

Nữ diễn viên từng được nhiều công ty giải trí nổi tiếng chiêu mộ để làm idol.

Instagram của Seo Su Min đã có khoảng 300.000 người theo dõi trước khi Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động lên sóng, và hiện con số này đã tăng lên hơn 600.000. Đặc biệt, một đoạn video chỉ dài 44 giây ghi lại cảnh cô đi xe bus được đăng từ năm ngoái từng viral và hút gần 4 triệu lượt xem nhờ gương mặt xinh xắn cùng nguồn năng lượng tươi sáng, đáng yêu.

Đoạn video mộc mạc hút gần 4 triệu người xem trên YouTube của Seo Su Min. (Nguồn: YouTube)

Seo Su Min sở hữu vẻ đẹp đúng chuẩn “mối tình đầu” của màn ảnh Hàn. Gương mặt nhỏ nhắn, làn da trắng mịn cùng đôi mắt to tròn long lanh giúp cô tạo cảm giác dịu dàng ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Sống mũi thanh tú, đôi môi hồng tự nhiên và biểu cảm tươi tắn càng làm nổi bật nét trẻ trung, thanh thuần của nữ tân binh sinh năm 2007. Cô nàng thường chuộng những lối makeup nhẹ nhàng, trong trẻo để làm nổi bật đường nét tự nhiên, thanh tú,

Làn da trắng mịn cùng đường nét hài hòa giúp visual Seo Min Su thêm phần nổi bật.

Phong cách đời thường của Seo Su Min cũng ghi điểm mạnh nhờ sự trẻ trung, tươi mới đúng với lứa tuổi 19. Nữ diễn viên thường ưu ái những món đồ đơn giản như áo thun, sơ mi, chân váy dài hay quần jeans, mang lại cảm giác gần gũi và dễ mến. Có lúc ngôi sao trẻ xuất hiện với hình ảnh cá tính cùng mái tóc buông tự nhiên và outfit năng động, toát lên nguồn năng lượng rạng rỡ. Nhưng trong nhiều khoảnh khắc khác, Seo Su Min lại khiến người hâm mộ thích thú bởi vẻ dịu dàng, nữ tính với những gam màu nhẹ nhàng và cách trang điểm tối giản.

Phong cách thời trang "xinh iu", dịu mắt của ngôi sao sinh năm 2007.

Ảnh: Instagram.