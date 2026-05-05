Cô gái bị bố mẹ "lừa" nhà nghèo, lớn lên mới biết sinh ra ở vạch đích: 23 tuổi kết hôn, 2 năm sau xây biệt thự oách xà lách

Linda Ngô (sinh năm 2000) là một TikToker quen mặt với hơn 5 triệu người theo dõi, được yêu thích nhờ phong cách gần gũi cùng loạt video hài hước, dễ lan tỏa. Bên cạnh nội dung sáng tạo, cô còn thường được nhắc đến bởi câu chuyện gia thế khá đặc biệt. Ngay từ nhỏ, Linda được bố mẹ tạo “niềm tin” rằng gia đình khó khăn tài chính, từ đó cô hình thành thói quen sống tiết kiệm và giản dị. Tuy nhiên, đến năm 10 tuổi khi theo gia đình về Việt Nam sinh sống, cô mới biết thực tế hoàn toàn khác: gia đình sở hữu một khách sạn nằm ở trung tâm Nha Trang. Thời điểm những năm 2000, gia đình Linda Ngô đã có điều kiện kinh tế vững vàng, thể hiện qua việc sở hữu nhiều tài sản giá trị như xe BMW 320i E36 đời 1996. Không chỉ vậy, lễ đầy tháng của cô cũng được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng, với sự tham dự của nhiều khách mời, trong đó có cả người nước ngoài.

Giàu từ trong trứng nước, Linda Ngô vẫn chăm chỉ xây dựng sự nghiệp riêng bên cạnh chồng là Phong Đạt, cả hai hiện là cặp đôi TikToker nhận được nhiều sự quan tâm với nguồn thu nhập ổn định. Mới đây khi sinh con đầu lòng, cặp đôi mạnh tay lựa chọn phòng sinh tổng thống trị giá hơn 60 triệu đồng, đồng thời chi thêm vài trăm triệu cho các dịch vụ y tế riêng dành cho em bé ngay từ khi chào đời. Không dừng lại ở đó, cơ ngơi của hai vợ chồng cũng khiến nhiều người trầm trồ với căn biệt thự song lập được thiết kế chỉn chu, hiện đại và mang đậm dấu ấn cá nhân, cho thấy sự đầu tư nghiêm túc vào không gian sống.

Toàn cảnh căn biệt thự song lập của vợ chồng Linda Ngô

Tổ ấm của vợ chồng Linda Ngô là một căn biệt thự song lập có diện tích đất 180m², tổng diện tích sàn khoảng 257m². Ngay từ cổng vào đã thấy một khoảng sân nhỏ phía trước, dự kiến được tận dụng làm chỗ đỗ xe và sẽ bổ sung mái che để tăng tính tiện nghi khi sử dụng lâu dài.

Căn nhà gồm 3 tầng với bố cục rõ ràng, ưu tiên sự thoáng đãng và tiện nghi. Tầng 1 là không gian sinh hoạt chung, kết nối phòng khách, bếp và khu vực bàn ăn. Khu ăn uống được đặt đối diện cửa ra vườn, nhờ đó luôn đón được nhiều ánh sáng tự nhiên, tạo cảm giác dễ chịu và thông thoáng. Tầng 2 là khu nghỉ ngơi chính của gia đình, gồm một phòng ngủ master rộng rãi và hai phòng nhỏ linh hoạt, có thể dùng cho con cái trong tương lai hoặc làm phòng cho khách khi cần. Lên đến tầng 3 là không gian làm việc và thư giãn. Khu vực này dự kiến bố trí hai bàn làm việc, kết hợp một góc sofa và tivi, vừa phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, vừa như một phòng khách nhỏ để tiếp bạn bè. Nhờ có ban công rộng, vợ chồng Linda Ngô cũng đang cân nhắc bổ sung bàn ghế hoặc thiết kế thành một khu vườn mini, tăng thêm sự xanh mát cho tổng thể không gian sống.

