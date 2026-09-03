"Chơi trội" như CHAUTFIFTH: Tự may 20 bộ đồ Y2K, custom riêng từng đôi giày - cái túi cho dàn Miss World!

Không chỉ tài trợ túi xách, CHAUTFIFTH vừa có màn "thâu tóm" trọn gói diện mạo cho 20 Hoa hậu Miss World tại VBFF: Tự thiết kế 20 bộ đồ Y2K, custom riêng từng đôi giày và chiếc túi cực cháy!

Nếu được bầu chọn đâu là màn hợp tác "chấn động" nhất show thời trang Vietnam Beauty Fashion Fest (VBFF) tại Nha Trang vừa qua, netizen chắc chắn sẽ réo tên CHAUTFIFTH x Miss World!

"Bóc tách" 20 looks Y2K đỉnh nóc kịch trần của dàn Miss World

Có mặt tại sàn diễn VBFF Nha Trang, netizen được một phen "đứng hình mất 5 giây" trước visual đỉnh cao của 20 đại diện Miss World (trong đó có cả Hoa hậu Bảo Ngọc). Quên hình ảnh Beauty Queen đầm dạ hội thướt tha đi, dưới tay nghề styling của CHAUTFIFTH, các cô nàng lập tức biến thành những "Y2K IT-Girl" cực kỳ ngầu và cuốn hút!

Điểm "ăn tiền" làm nên khí chất nổi loạn của Bảo Ngọc chính là sự phối màu giữa các item, kết hợp đôi găng tay sắc tím nổi bật và mẫu túi xách tím đồng điệu đeo chéo ôm sát phom người. Tinh thần Y2K Châu Á được đẩy lên đỉnh điểm nhờ vòng cổ kim loại độc lạ, layout tóc uốn cong, tết mái tinh nghịch cùng đôi mắt nhấn nhũ sắc nét.

Dù đại diện cho vẻ đẹp ngọt ngào, kiều diễm của châu Âu, outfit của Miss World Belgium (Bỉ) trên sàn diễn CHAUTFIFTH lại mang đến một góc nhìn Y2K vô cùng phá cách, kiêu kỳ và không kém phần "slay".

Bên cạnh đó, 18 diện mạo còn lại trên sàn diễn đã tạo nên một bức tranh thời trang đầy màu sắc, minh chứng cho khả năng biến hóa linh hoạt của CHAUTFIFTH khi đặt ngôn ngữ Y2K lên từng bản sắc văn hóa riêng biệt.

Lần đầu làm quần áo mà "bén" thế này thì ai làm lại CHAUTFIFTH?

Mấy bà mê túi CHAUTFIFTH trước giờ chắc cũng hú hồn khi biết toàn bộ 20 bộ outfit Y2K trên sàn diễn là do CHAUTFIFTH tự tay thiết kế và may đo 100%.

Thế là bộ sưu tập QUIRKY BLOOM: 2000s ra đời. Các thiết kế vừa mang hơi thở đường phố casual, dễ mặc, vừa đủ kịch tính và có gu để biểu diễn trên sân khấu lớn.

Tư duy chất liệu và cấu trúc đối lập: Sự xuất hiện của các thiết kế quần jeans ống loe kết hợp ren, quần hai lưng layering độc đáo, chân váy voan tơ chắp ghép (patchwork) cùng chất liệu denim thô mộc, cho đến các mẫu áo cổ lọ họa tiết rực rỡ mix cùng chân váy xếp tầng.

Layout makeup & hair Y2K ấn tượng: Lấy cảm hứng từ trào lưu nhạc Pop những năm 2000, các layout trang điểm tập trung vào hiệu ứng bắt sáng (glitter), mắt nhũ bạc, son bóng quyến rũ kết hợp cùng các kiểu tóc búi na tra, tóc tết bohemian hay băng đô lụa đặc trưng.

Hệ sinh thái Phụ kiện Custom độc bản: Bên cạnh các dòng túi biểu tượng như Y2K Pocket, Y2K Cruise, Y2K Star, Túi Bean in ấn, CHAUTFIFTH còn gia tăng hiệu ứng thị giác bằng các chi tiết "hoa dị lai" làm thủ công, quai túi đính đá, charm xích, nơ ren và hoa cầm tay độc đáo. Mảng footwear cũng được chăm chút kỹ lưỡng với các mẫu giày cao gót đính hoa, mút xốp cá tính hay phối cùng tất lưới, vớ caro đen/trắng theo đúng tinh thần tổng thể.

Từ "Local Brand Việt" đến thương hiệu được dàn sao quốc tế "mê mệt"

Không chỉ dừng lại ở màn càn quét sàn diễn Nha Trang, CHAUTFIFTH thực chất đã là một cái tên có "trọng lượng" trên bản đồ thời trang khu vực. Màn kết hợp cùng dàn Miss World lần này chỉ là một nốt thăng rực rỡ, tiếp nối hành trình phủ sóng của thương hiệu Việt đến giới mộ điệu quốc tế.

Bởi trước đó, thay vì chọn con đường an toàn, CHAUTFIFTH chọn cách "chơi lớn" khi trực tiếp đặt chân vào các thiên đường mua sắm sầm uất bậc nhất Châu Á. Điểm sáng chấn động nhất chính là sự xuất hiện của cửa hàng CHAUTFIFTH ngay tại Suntec City - trung tâm thương mại biểu tượng nằm giữa trái tim Singapore. Chưa dừng lại ở đó, thương hiệu còn liên tục mở rộng mạng lưới với dàn stockist uy tín phủ khắp Thái Lan, Malaysia và Hong Kong, biến các thiết kế Y2K "Made in Vietnam" thành món đồ không thể thiếu trong tủ đồ của giới trẻ khu vực!

Từ việc được các ngôi sao đình đám ghé store mua sắm, đến việc xuất hiện trên tay dàn KOC/Stylist quốc tế, CHAUTFIFTH đã chứng minh một điều: Ngôn ngữ thời trang mang bản sắc Việt hoàn toàn đủ sức tạo nên xu hướng và chinh phục các thị trường quốc tế một cách vô cùng thuyết phục.

Tạm kết

Màn "chơi trội" tự may 20 bộ đồ Y2K cho dàn Miss World tại VBFF Nha Trang không chỉ giúp CHAUTFIFTH ghi điểm tuyệt đối về độ chỉn chu mà còn chứng minh: Thời trang Việt Nam dạo này làm ăn "bén" cực kỳ, hoàn toàn đủ sức tạo trend và tự tin vươn tầm quốc tế!