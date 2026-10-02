Chính thức "chốt" nghỉ 7 ngày Tết âm lịch và 4 ngày lễ Quốc khánh năm 2027

Phó Thủ tướng Chính phủ đồng ý phương án nghỉ 7 ngày dịp Tết Âm lịch Đinh Mùi 2027 và 4 ngày liên tục dịp Quốc khánh năm 2027.

Ngày 2/10, Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà về phương án nghỉ một số dịp lễ, Tết năm 2026 và 2027.

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ tại tờ trình về phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, Tết Âm lịch Đinh Mùi năm 2027 và lễ Quốc khánh năm 2027, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ.

Cán bộ, công chức và người lao động sẽ được nghỉ 7 ngày Tết Âm lịch 2027 (Ảnh minh họa)

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 7 ngày dịp Tết Âm lịch, 4 ngày dịp lễ Quốc khánh năm 2027 và 1 ngày nhân Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Cụ thể, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam 1 ngày, vào thứ Ba, ngày 24/11/2026.

Dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027, thời gian nghỉ kéo dài 7 ngày, từ thứ Năm, ngày 4/2/2027 (tức ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết thứ Tư, ngày 10/2/2027 (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi).

Trong khi đó, dịp lễ Quốc khánh năm 2027 được nghỉ 4 ngày liên tục, từ thứ Năm, ngày 2/9/2027 đến hết Chủ nhật, ngày 5/9/2027. Thời gian nghỉ gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh theo quy định và 2 ngày nghỉ hằng tuần.

Phó Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo đến các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và người lao động theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm bố trí các bộ phận ứng trực, sắp xếp lịch làm việc phù hợp để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm phục vụ Nhân dân.

Các bộ, cơ quan, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai các biện pháp phù hợp nhằm khuyến khích đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân duy trì, phát triển sản xuất, kinh doanh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Đồng thời, cần bảo đảm cung cầu hàng hóa, dịch vụ; ổn định giá cả, thị trường; kết nối và ổn định cung - cầu lao động trong thời gian trước, trong và sau các dịp nghỉ lễ, Tết nêu trên.