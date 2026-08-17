Chiêu trò lừa đảo chưa từng xuất hiện trên Zalo, liên quan ship hàng

Thời gian gần đây, chiêu trò giả danh nhân viên giao hàng yêu cầu kết bạn Zalo đang trở thành một cái bẫy tâm lý nguy hiểm, khiến không ít người có thói quen mua sắm trực tuyến dễ dàng rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp.

Tình trạng lừa đảo trên không gian mạng đang ngày càng trở nên phức tạp với những kịch bản được dàn dựng vô cùng công phu. Theo cảnh báo mới nhất từ Công an tỉnh Điện Biên, một thủ đoạn thao túng tâm lý nguy hiểm vừa xuất hiện, nhắm trực tiếp vào thói quen mua sắm trực tuyến của người dân để dẫn dụ nạn nhân vào bẫy thông qua mạng xã hội Zalo.

Mọi việc thường bắt đầu khi người mua nhận được một cuộc gọi từ số lạ tự xưng là shipper, thông báo đang trên đường giao bưu phẩm đến nhà. Với lý do cần xác nhận lại thông tin hoặc báo cáo tình trạng gói hàng bị móp méo, đối tượng lừa đảo sẽ khéo léo thuyết phục nạn nhân kết bạn qua ứng dụng Zalo để tiện gửi hình ảnh. Do tâm lý mong chờ nhận hàng và sự phổ biến của việc mua sắm online, nhiều người dùng đã mất đi sự cảnh giác, nhanh chóng đồng ý kết nối mà không mảy may nghi ngờ về động cơ thực sự phía sau.

Ảnh minh họa

Sau khi tạo được tương tác ban đầu, đối tượng lừa đảo sẽ khéo léo đề nghị kết bạn qua Zalo với lý do cần gửi hình ảnh đơn hàng hoặc cung cấp thêm thông tin chi tiết để xử lý sự cố. Đây chính là bước ngoặt quan trọng để kéo nạn nhân vào một kế hoạch chiếm đoạt tài sản được tính toán kỹ lưỡng.

Sau khi kết bạn, đối tượng gửi hình ảnh gói hàng và tiếp tục gọi video để dàn dựng kịch bản lừa đảo. Trong nhiều trường hợp, chúng mặc trang phục giả danh lực lượng chức năng, thông báo rằng người giao hàng đã bị bắt do liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa bất hợp pháp.

Các đối tượng còn quay hình các thùng hàng, cho rằng bên trong có gói hàng mang tên người mua và khẳng định đây là hàng cấm. Bằng cách liên tục đưa ra các thông tin mang tính đe dọa, gây áp lực tâm lý, chúng tìm cách buộc nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền với lý do “phục vụ điều tra”.

Trước tình trạng trên, Công an tỉnh Điện Biên khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi nhận các cuộc gọi tự xưng là shipper hoặc cơ quan chức năng. Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP cho người lạ và không thực hiện các yêu cầu chuyển tiền khi chưa xác minh rõ ràng.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc có khả năng bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng dừng mọi giao dịch, lưu lại các bằng chứng liên quan và trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ và xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Điện Biên

https://kenh14.vn/chieu-tro-lua-dao-chua-tung-xuat-hien-tren-zalo-lien-quan-ship-hang-215260817094221046.chn