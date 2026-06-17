Chiếc áo Rosé diện suốt 5 năm không chán có gì đặc biệt?

Trong thời đại mà xu hướng tiêu dùng bền vững ngày càng được đề cao, cách mặc của Rosé càng nhận được nhiều lời khen ngợi.

Nhắc tới Rosé, nhiều người thường nghĩ ngay tới hình ảnh một nữ thần tượng sở hữu tủ đồ xa xỉ với hàng loạt thiết kế đắt đỏ từ các thương hiệu danh tiếng. Tuy nhiên, điều khiến công chúng yêu thích thành viên BLACKPINK không chỉ nằm ở khả năng "cân" đồ hiệu, mà còn ở cách cô sử dụng trang phục vô cùng thông minh. Thay vì liên tục chạy theo xu hướng mới hay chỉ mặc một lần rồi cất tủ, Rosé thường xuyên tái sử dụng những món đồ yêu thích theo nhiều cách khác nhau.

Mới đây, nữ idol tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại một buổi hòa nhạc ở Seoul do Tiffany & Co. tài trợ. Không lựa chọn những bộ cánh cầu kỳ hay hào nhoáng, Rosé xuất hiện với phong cách đời thường trẻ trung, gần gũi nhưng vẫn vô cùng thời thượng. Cô kết hợp áo viền ren cùng quần jeans năng động, khoác ngoài một chiếc jacket đen thanh lịch. Điểm nhấn của tổng thể nằm ở khăn quàng đầu chấm bi và mũ lưỡi trai, mang đến cảm giác phóng khoáng, trẻ trung đúng tinh thần thời trang đường phố đang được giới trẻ yêu thích.

Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ thích thú nhất lại không phải bộ trang phục mới, mà chính là chiếc áo khoác đen viền ren trắng mà Rosé đang mặc. Chỉ ít giờ sau khi những hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội, các fan tinh mắt đã nhanh chóng nhận ra đây là thiết kế quen thuộc của Saint Laurent – thương hiệu mà Rosé đã gắn bó trong nhiều năm với vai trò đại sứ toàn cầu.

Điều đáng nói là mẫu áo này không phải thiết kế mới ra mắt. Trên thực tế, Rosé đã mặc chiếc áo từ năm 2021, tức cách đây khoảng 5 năm. Trong lần xuất hiện đầu tiên với thiết kế này, nữ idol lựa chọn phối áo cùng váy ngắn màu đen, kết hợp mái tóc tết lệch đặc trưng. Tổng thể mang đến hình ảnh mong manh, nữ tính và đậm chất "nàng thơ" mà người hâm mộ từng vô cùng yêu thích.

Chiếc áo khoác có thiết kế tương đối đặc biệt với phần cổ ren trắng bản lớn, cổ tay đính ren đồng điệu cùng hàng cúc kim loại nổi bật phía trước. Những chi tiết này gợi nhớ đến phong cách cổ điển kiểu Pháp, vừa thanh lịch vừa sang trọng nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung. Đây cũng là lý do thiết kế không hề bị lỗi mốt dù đã xuất hiện nhiều năm.

Sau lần diện đầu tiên, Rosé tiếp tục lần đưa chiếc áo này vào style đời thường khi phối cùng quần jeans cạp cao và áo hai dây đơn giản, tạo nên phong cách casual chic rất được yêu thích. Nhờ khả năng biến hóa linh hoạt, cùng một chiếc áo nhưng mỗi lần xuất hiện lại đem đến cảm giác hoàn toàn mới mẻ.

Nhiều chuyên gia thời trang cho rằng đây chính là tư duy mặc đẹp hiện đại. Một người có gu không nhất thiết phải liên tục mua sắm hay thay đổi tủ đồ mỗi mùa. Thay vào đó, việc đầu tư vào những thiết kế chất lượng, có tính ứng dụng cao và dễ phối đồ mới là lựa chọn thông minh. Rosé chính là minh chứng điển hình cho triết lý này.

Được biết, chiếc áo khoác Saint Laurent mà nữ idol yêu thích có giá khoảng 50 triệu đồng khi ra mắt vào năm 2021. Đây không phải con số nhỏ, nhưng nếu xét trên tần suất sử dụng trong nhiều năm liền, mức chi phí cho mỗi lần mặc thực tế lại không quá đắt đỏ. Thậm chí, cách Rosé sử dụng món đồ còn khiến nhiều người thay đổi quan điểm về việc mua sắm thời trang. Thay vì sở hữu quá nhiều món đồ giá rẻ và nhanh lỗi mốt, việc đầu tư cho những thiết kế kinh điển có thể giúp tiết kiệm hơn về lâu dài.

Nếu cũng yêu thích mẫu áo này thì bạn có thể tham khảo thêm 1 số item dưới đây:

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Trong thời đại mà xu hướng tiêu dùng bền vững ngày càng được đề cao, cách mặc của Rosé càng nhận được nhiều lời khen ngợi. Dù sở hữu khối tài sản đáng mơ ước và có thể dễ dàng tiếp cận những bộ sưu tập mới nhất từ các nhà mốt hàng đầu, cô vẫn lựa chọn giữ lại và trân trọng những món đồ yêu thích.

Có lẽ đó cũng là lý do Rosé luôn được xem là một trong những biểu tượng thời trang có sức ảnh hưởng lớn nhất hiện nay. Bởi bên cạnh vẻ đẹp, sự nổi tiếng hay những món đồ xa xỉ, điều khiến cô ghi điểm chính là tư duy thời trang thông minh: mua ít hơn nhưng mặc được lâu hơn, và biến một thiết kế 5 năm tuổi vẫn trở nên thời thượng như ngày đầu xuất hiện.