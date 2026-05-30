Chi tiết giá bán Xiaomi 17T series tại Việt Nam: Gói bảo hành 24 tháng có gì mà ai cũng săn lùng?

Bộ đôi Xiaomi 17T và Xiaomi 17T Pro đã chính thức lộ diện mức giá bán tại thị trường Việt Nam. Hai thiết bị mang đến nhiều điểm nhấn về phần cứng, dung lượng pin và hệ thống thu hình. Khách hàng quan tâm có thể dễ dàng tiếp cận sản phẩm kèm theo nhiều ưu đãi thiết thực.

Chi tiết cấu hình và thiết kế của bộ đôi mới

Nhắc đến Xiaomi 17T, thiết bị vận hành bằng vi xử lý Dimensity 8500-Ultra, giúp xử lý gọn gàng các tác vụ hàng ngày. Điểm nhấn đáng chú ý là viên pin 6.500 mAh đi kèm khả năng sạc 67 W, đáp ứng thời gian sử dụng dài cho người dùng.

Trong khi đó, Xiaomi 17T Pro hướng đến trải nghiệm cao hơn với con chip Dimensity 9500 mới, kết hợp cùng nguồn năng lượng 7.000 mAh. Người dùng có thể nạp lại pin rất nhanh nhờ công suất sạc có dây 100 W. Cả hai máy đều sở hữu hệ thống camera chính 50 MP và camera trước 32 MP, hỗ trợ chụp ảnh rõ nét.

Giá bán chính thức các phiên bản

Mức giá dành cho chiếc Xiaomi 17T 5G dung lượng 12GB/256GB được ấn định ở mức 15.590.000 đồng. Đối với những ai cần lưu trữ nhiều hơn, phiên bản Xiaomi 17T dung lượng 12GB/512GB có giá là 16.490.000 đồng. Mức chi phí này giúp thiết bị dễ dàng tiếp cận với người dùng có nhu cầu lưu trữ cơ bản.

Đối với dòng máy có thông số cao hơn, mẫu Xiaomi 17T Pro dung lượng 12GB/256GB khởi điểm ở mức 19.490.000 đồng. Phiên bản Xiaomi 17T Pro dung lượng 12GB/512GB được bán với giá 20.490.000 đồng. Lựa chọn cao nhất là Xiaomi 17T Pro dung lượng 12GB/1TB có giá chính thức 22.490.000 đồng.

Trải nghiệm mua sắm cùng nhiều ưu đãi tại Thế Giới Di Động

Hiện tại, Thế Giới Di Động đang kinh doanh các sản phẩm này với mức giá rất tốt cùng gói bảo hành Premium chu đáo. Khách hàng mua Xiaomi 17T và Xiaomi 17T Pro sẽ nhận được thời gian bảo hành kéo dài từ 18 đến 24 tháng, hỗ trợ thay màn hình rơi vỡ một lần trong sáu tháng đầu tiên. Dịch vụ chăm sóc còn bao gồm nhận giao máy tận nơi, cung cấp điện thoại dự phòng, tặng 4 tháng Spotify Premium và 3 tháng dùng Google AI Pro.

Trước thềm mở bán, hệ thống cũng tổ chức chương trình đăng ký nhận thông tin kéo dài đến 16h59 ngày 29/05/2026. Người dùng để lại thông tin sẽ có cơ hội quay số may mắn, trúng các phiếu mua hàng trực tuyến trị giá 1 triệu, 2 triệu và 3 triệu đồng để mua sắm thiết bị.