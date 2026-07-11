Chỉ còn 1 tháng, người dân không thực hiện ngay việc này trên VNeID sẽ bị thu hồi số điện thoại liên lạc

Theo Cục Viễn thông (Bộ KH&CN), hiện đang có khoảng 13 triệu số thuê bao đang bị tạm dừng dịch vụ một chiều. Tới ngày 15/8, các số thuê bao này sẽ bị khóa 2 chiều và đến 20/8 sẽ bị thu hồi nếu vẫn không thực hiện việc chuẩn hóa

Khoảng 13 triệu số thuê bao có nguy cơ bị thu hồi

Theo số liệu từ Cục Viễn thông (Bộ KH&CN), qua hơn 2 tháng triển khai Thông tư 08 đã có hơn 114 triệu số thuê bao đang hoạt động được các doanh nghiệp chuyển tới cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư, gồm hơn 96 triệu số thuê bao đã được xác nhận, xác thực thành công (sử dụng chính chủ).

Trong khi đó, khoảng 13 triệu số thuê bao đang bị tạm dừng dịch vụ một chiều do chưa hoàn thành cập nhật, chuẩn hóa thông tin thuê bao theo đúng quy định (tới ngày 15/8 các số thuê bao này sẽ bị khóa 2 chiều và đến 20/8 sẽ bị thu hồi nếu vẫn không thực hiện việc chuẩn hóa).

Đối với tập thuê bao của người yếu thế, ngay từ khi triển khai Thông tư 08, Bộ đã xác định việc triển khai xác thực thông tin thuê bao phải bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, đặc biệt là các nhóm đối tượng yếu thế. Bộ đã chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông xây dựng và thực hiện các phương án hỗ trợ phù hợp đối với các nhóm đối tượng này, bảo đảm đa dạng phương thức xác thực, dễ tiếp cận, hạn chế tối đa việc người dân bị gián đoạn sử dụng dịch vụ do gặp khó khăn trong quá trình thực hiện.

Các giải pháp hỗ trợ bao gồm: Thiết lập các điểm hỗ trợ trực tiếp tại địa phương để hướng dẫn và hỗ trợ người dân thực hiện xác thực thông tin thuê bao; cử nhân viên chính thức của doanh nghiệp viễn thông hỗ trợ xác thực trực tiếp đối với các trường hợp cần thiết; phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng công an cấp xã, phường và các tổ chức ở cơ sở để tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân hoàn tất việc xác thực theo quy định.

Đến nay, các doanh nghiệp viễn thông vẫn đang tiếp tục duy trì và triển khai các hình thức hỗ trợ này nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân hoàn thành việc xác thực thông tin thuê bao.

Cục Viễn thông khuyến nghị các thuê bao (nhất là các thuê bao thuộc tập yếu thế) chủ động truy cập Ứng dụng VneID, theo dõi các thông báo từ doanh nghiệp viễn thông để thực hiện kiểm tra, xác nhận chính chủ các số thuê bao trên VneID.

Việc chủ động xác minh và quản lý các số thuê bao không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro, bảo vệ quyền lợi của chính người sử dụng, mà còn góp phần xây dựng môi trường viễn thông an toàn, minh bạch, phục vụ hiệu quả cho quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Việc triển khai xác thực thông tin thuê bao và xác nhận qua VNeID được coi là một trong những giải pháp thực hiện làm sạch dữ liệu theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW.

Các bước tự xác thực SIM chính chủ trên VNeID

Sau đây là các bước tự xác thực SIM chính chủ trên VNeID:

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VNeID, tại màn hình Trang chủ hiển thị thông báo, công dân nhấn Truy cập chức năng.

Bước 2: Xác thực bằng passcode hoặc vân tay/ khuôn mặt (tùy theo cấu hình xác thực của tài khoản trên thiết bị)

Bước 3: Nhấn Số điện thoại

Bước 4: Chọn yêu cầu tích hợp

- Nhấn vào yêu cầu để xem chi tiết thông tin

Bước 5: Xác nhận tích hợp thông tin

- Công dân kiểm tra các thông tin

- Chọn Đang sử dụng số thuê bao

- Nhấn Xác nhận

Xác nhận không tích hợp thông tin

- Công dân kiểm tra các thông tin

- Chọn Không sử dụng số thuê bao

- Nhấn Xác nhận

Bước 6: Xác nhận tích hợp thành công

- Nhấn Quay lại để điều hướng về màn Xác nhận tích hợp thông tin

Bước 7 ﻿: Màn hình sau khi xác nhận thông tin