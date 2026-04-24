Cảnh báo quan trọng cho người làm hộ chiếu online

Từ giữa năm 2022, việc Bộ Công an triển khai cấp hộ chiếu phổ thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến đã mang lại sự tiện lợi vô cùng lớn. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh hoặc máy tính có kết nối Internet, người dân có thể hoàn tất thủ tục ở bất cứ đâu mà không cần xếp hàng chờ đợi. Tuy nhiên, chính sự tiện lợi này lại trở thành kẽ hở để các đối tượng xấu lợi dụng, bủa lưới lừa đảo những người chưa quen với các thao tác trên không gian mạng. Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa chính thức lên tiếng cảnh báo về tình trạng bùng phát các dịch vụ nhận làm hộ chiếu online với nguy cơ rò rỉ dữ liệu cá nhân cực kỳ nghiêm trọng.

Trên các nền tảng mạng xã hội hiện nay, không khó để bắt gặp những bài đăng quảng cáo dịch vụ hỗ trợ làm hộ chiếu nhanh chóng, bao đậu với những lời hứa hẹn có cánh. Thực chất, đằng sau lớp vỏ bọc nhiệt tình này là một kịch bản trục lợi tinh vi. Các đối tượng không chỉ thu phí dịch vụ cao gấp nhiều lần so với quy định của nhà nước mà còn yêu cầu nạn nhân cung cấp toàn bộ thông tin gốc. Người dân khi tìm đến các dịch vụ này thường dễ dàng giao nộp hình ảnh thẻ căn cước, ảnh chân dung, số điện thoại, thậm chí vô tư cung cấp cả mật khẩu tài khoản định danh điện tử VNeID và mã xác thực OTP. Hành động này không khác gì việc tự tay giao quyền kiểm soát danh tính số của mình cho những kẻ gian xảo.

Hậu quả của việc rò rỉ thông tin này là vô cùng khôn lường. Toàn bộ dữ liệu cá nhân của người dân sẽ bị các băng nhóm tội phạm đem đi đăng ký mở tài khoản ngân hàng ma, hoặc dùng để lập hồ sơ vay nặng lãi trên các ứng dụng tín dụng đen. Thậm chí, chúng còn chiếm luôn quyền kiểm soát các nền tảng mạng xã hội, ứng dụng tài chính của nạn nhân để tiếp tục nhắn tin vay mượn, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người thân và bạn bè. Bên cạnh đó, người dân cũng cần đặc biệt đề phòng với lực lượng "cò mồi" chèo kéo làm dịch vụ với giá cắt cổ ngay bên ngoài khu vực trụ sở cơ quan xuất nhập cảnh. Những đối tượng này không chỉ gây thiệt hại về tài chính mà còn dễ làm sai lệch hồ sơ, khiến quy trình cấp phát bị gián đoạn và kéo dài.

Trước thực trạng nhức nhối này, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an Thành phố Hồ Chí Minh khẩn thiết yêu cầu người dân nâng cao ý thức cảnh giác. Giải pháp an toàn tuyệt đối là tự mình thực hiện các bước đăng ký trên hệ thống chính thống của Bộ Công an và tuyệt đối không chia sẻ mã OTP hay tài khoản VNeID cho bất kỳ bên thứ ba nào. Trong trường hợp gặp vướng mắc hoặc chưa hiểu rõ các bước điền hồ sơ trực tuyến, cách tốt nhất và an toàn nhất là người dân nên liên hệ trực tiếp với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để được cán bộ hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể thay vì đặt niềm tin nhầm chỗ trên mạng xã hội.