Căn nhà ở quê của vợ chồng Quế Ngọc Hải

Căn nhà 3 tầng rộng khoảng 100m2 của Quế Ngọc Hải tại Nghệ An được thiết kế theo phong cách hiện đại, có phòng xông hơi và bể sục với tổng chi phí khoảng 200 triệu đồng.

Quế Ngọc Hải (sinh năm 1993) hiện thi đấu ở vị trí trung vệ cho CLB SHB Đà Nẵng tại V.League 1. Anh có nhiều năm khoác áo ĐTQG Việt Nam, từng đảm nhận vai trò đội trưởng và được đánh giá là một trong những trung vệ nổi bật của bóng đá Đông Nam Á. Năm 2019, anh góp mặt trong đội hình xuất sắc nhất Đông Nam Á.

Bên cạnh sự nghiệp trên sân cỏ, cuộc sống gia đình của nam cầu thủ cũng nhận được sự quan tâm. Mới đây, vợ chồng Quế Ngọc Hải xuất hiện tại Nghệ An để chúc mừng Đình Bắc trong dịp tân gia. Nam cầu thủ kết hôn với Dương Thùy Phương - Hoa khôi Đại học Vinh - vào năm 2018. Sau nhiều năm về chung một nhà, cặp đôi hiện có 3 em bé. Trong khi Quế Ngọc Hải có thu nhập từ bóng đá và các hoạt động quảng cáo, Thùy Phương kinh doanh các sản phẩm làm đẹp.

Vợ chồng Quế Ngọc Hải và Đình Bắc. Ảnh: FBNV

Tại quê nhà Nghệ An, gia đình nam cầu thủ sống trong căn nhà 3 tầng, có diện tích khoảng 100m2.

Một số hình ảnh bên trong căn nhà từng được Quế Ngọc Hải chia sẻ trên mạng xã hội vào năm 2021, hé lộ không gian sống được thiết kế theo phong cách hiện đại, chú trọng sự gọn gàng nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi.

Không đi theo kiểu trang trí cầu kỳ, căn nhà sử dụng bảng màu chủ đạo gồm trắng, xám, đen, kết hợp với các mảng gỗ nâu, tạo tổng thể khá đồng nhất và ấm cúng. Các khu vực sinh hoạt được bố trí liền mạch, tận dụng diện tích để mang lại cảm giác rộng rãi cho một căn nhà phố 3 tầng.

Phòng khách là một trong những khu vực nổi bật và cũng thường xuyên xuất hiện trong những hình ảnh đời thường của gia đình. Không gian được thiết kế liên thông với khu vực bàn ăn và bếp, nhờ đó tạo cảm giác rộng rãi hơn so với diện tích thực tế.

Khu vực phòng khách. Ảnh: FBNV

Bộ sofa da màu xám được đặt sát mảng tường ốp vân đá, phía đối diện là kệ tivi dài bằng gỗ. Nền nhà sử dụng đá sáng màu với những đường vân lớn, kết hợp hệ thống đèn âm trần giúp không gian luôn sáng và thoáng. Ngay cạnh phòng khách là cầu thang với lan can kính, tay vịn màu đen, đồng điệu với các chi tiết nội thất trong nhà.

Đi sâu vào bên trong là khu vực bếp và bàn ăn. Bàn ăn được bố trí cạnh hệ tủ gỗ cánh kính, vừa đáp ứng nhu cầu lưu trữ vừa đóng vai trò như một mảng trang trí. Gian bếp sử dụng hệ tủ màu đen/xám, kết hợp các thiết bị hiện đại và mảng tường sáng màu, tạo sự tương phản với nền đá.

Nếu phòng khách và bếp là những không gian phục vụ sinh hoạt chung thì một phần diện tích khác trong nhà lại được dành cho việc nghỉ ngơi. Đáng chú ý nhất là khu vực thư giãn gồm phòng xông hơi và bể sục, được gia đình đầu tư khoảng 200 triệu đồng.

Khu vực nhà bếp. Ảnh: FBNV

Đây cũng là một trong những chi tiết cho thấy gia chủ không chỉ chú trọng phần nhìn mà còn quan tâm đến trải nghiệm sử dụng. Thay vì phải tìm đến các dịch vụ bên ngoài, các thành viên trong gia đình có thể tận hưởng một không gian thư giãn riêng ngay tại nhà.

Phòng tắm tiếp tục giữ tông màu xám - trắng chủ đạo. Tường được ốp đá màu xám đậm, kết hợp gương tròn có đèn hắt phía sau và lavabo đặt bàn màu trắng. Bên trong còn có bồn tắm, tạo cảm giác như một khu vực thư giãn thu nhỏ thay vì chỉ đơn thuần là không gian sinh hoạt chức năng.

Ảnh: FBNV

Khu vực phòng tắm. Ảnh: FBNV

Qua những hình ảnh được vợ chồng Quế Ngọc Hải chia sẻ trên Facebook cá nhân, căn nhà cũng là nơi gia đình thường xuyên quây quần. Đặc biệt, phòng khách xuất hiện khá nhiều trong các khoảnh khắc đời thường, từ những buổi tụ họp bạn bè đến các dịp lễ, Tết.

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Góc check in quen thuộc của cả nhà mỗi dịp Tết đến hay có khách.Ảnh: FBNV

Với một gia đình có 3 con, cách bố trí không gian mở giữa phòng khách, bếp và bàn ăn cũng giúp các thành viên dễ dàng sinh hoạt cùng nhau. Trong khi đó, những khu vực riêng như phòng tắm, phòng xông hơi hay bể sục lại mang đến thêm khoảng không cho việc nghỉ ngơi sau những ngày bận rộn.

Sau nhiều năm hoàn thiện, căn nhà 3 tầng tại Nghệ An vẫn gắn với cuộc sống của gia đình Quế Ngọc Hải. Không quá cầu kỳ về màu sắc hay cách trang trí, căn nhà tập trung vào sự hiện đại, rộng rãi và tiện nghi, trong đó những khoản đầu tư đáng kể được dành cho các tiện ích phục vụ trực tiếp cho cuộc sống.