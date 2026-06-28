Căn nhà ngập hoa của nữ luật sư nghỉ hưu gây sốt mạng xã hội: Tuổi 67 vẫn có thể bắt đầu một sự nghiệp mới

Nhiều người coi nghỉ hưu là dấu chấm hết cho những năm tháng năng động nhất của cuộc đời. Thế nhưng với bà Sarah, một phụ nữ sống tại Anh, tuổi 67 lại là khởi đầu của một chương mới đầy hứng khởi.

Từng là luật sư bận rộn suốt nhiều thập kỷ, bà dành phần lớn thời gian để giải quyết vấn đề cho khách hàng mà hiếm khi có cơ hội theo đuổi những sở thích cá nhân. Chỉ đến khi chính thức nghỉ hưu ở tuổi 66 – độ tuổi nghỉ hưu phổ biến của phụ nữ tại Anh – bà mới thực sự bắt đầu sống cho riêng mình.

Một năm sau khi rời công việc luật sư, bà đã tự cải tạo ngôi nhà cũ tại Chelsea, học cắm hoa, tìm hiểu về thiết kế nội thất và bất ngờ trở thành một blogger nhà cửa được nhiều người yêu thích trên mạng xã hội.

"Tôi từng nghĩ nghỉ hưu là chậm lại. Nhưng hóa ra đó là lúc cuộc sống mở ra nhiều khả năng hơn bao giờ hết", bà chia sẻ.

Khu vườn nhỏ như bước ra từ truyện cổ tích

Ấn tượng đầu tiên khi ghé thăm ngôi nhà của bà Sarah chính là khu vườn ngập tràn cây xanh và hoa lá.

Cánh cửa đôi màu hồng phấn nổi bật trên nền tường trắng kem mang lại cảm giác nhẹ nhàng, lãng mạn. Trước hiên nhà, các loại cây và hoa được sắp xếp khéo léo để mỗi mùa trong năm đều có một vẻ đẹp riêng.

Mùa xuân là thời điểm khu vườn rực rỡ nhất. Hoa đào hồng nở rộ, hoa lê trắng tinh khôi, táo dại khoe sắc bên những giàn kim ngân vàng óng. Tất cả tạo nên khung cảnh thanh bình khiến bất cứ ai cũng muốn chậm lại để tận hưởng.

Lối vào nhỏ nhưng đầy cảm hứng

Ngay từ khu vực tiền sảnh, chủ nhân đã cho thấy sự tinh tế trong cách bài trí.

Sàn nhà sử dụng gạch họa tiết xanh trắng mang hơi hướng cổ điển nhưng vẫn rất tươi mới. Một chiếc ghế thay giày tích hợp ngăn chứa đồ cùng hệ móc treo tường giúp không gian luôn gọn gàng.

Điểm nhấn đặc biệt là ô cửa hình vòm được trang trí bằng hoa tươi. Không gian tuy không lớn nhưng mang đến cảm giác ấm áp và chào đón ngay từ những bước chân đầu tiên.

Phòng khách ngập ánh sáng và sắc trắng dịu dàng

Toàn bộ không gian sinh hoạt chung được thiết kế theo phong cách Bắc Âu với gam màu trắng làm chủ đạo.

Sàn gỗ sồi sáng màu, tường trắng, khung cửa trắng kết hợp cùng sofa màu ghi nhạt tạo nên cảm giác thư thái và dễ chịu. Những chiếc gối kẻ sọc, chăn xanh lá và các bình hoa được cắt từ khu vườn giúp căn phòng thêm sinh động.

Ánh sáng tự nhiên tràn ngập qua các khung cửa sổ lớn là yếu tố khiến căn phòng luôn tươi sáng và đầy sức sống.

Đặc biệt, bà Sarah còn dành riêng một góc nhỏ cho bản thân với ghế bành màu hồng, tủ thấp màu kem, đèn ánh vàng và vài chậu cây xanh. Đây là nơi bà đọc sách, uống trà và lên ý tưởng cho những bài chia sẻ trên mạng xã hội.

Căn bếp tối giản nhưng đầy cảm hứng sống

Liền kề phòng khách là khu vực bếp và phòng ăn theo thiết kế mở.

Toàn bộ hệ tủ, tường và trần đều được sơn màu trắng mờ. Bàn đảo bếp cùng sàn gỗ sáng màu mang lại cảm giác ấm cúng và gần gũi.

Bà Sarah theo đuổi triết lý "càng đơn giản càng tốt". Vì vậy, các vật dụng trên mặt bếp được tiết chế tối đa, chỉ giữ lại những món thực sự cần thiết hoặc có giá trị thẩm mỹ.

Nhờ ánh sáng tự nhiên kết hợp hệ đèn vàng ấm, căn bếp luôn mang lại cảm giác dễ chịu. Trên bệ cửa sổ hay bàn ăn thường xuất hiện những bình hoa theo mùa được chính tay bà cắt từ khu vườn ngoài nhà.

Đó cũng là lý do căn bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo mỗi ngày.

Phòng ngủ mang vẻ đẹp chữa lành

Không gian nghỉ ngơi được thiết kế đơn giản nhưng tinh tế.

Từ cửa sổ phòng ngủ có thể nhìn thẳng ra khu vườn xanh mát – chi tiết được bà Sarah xem là "món đồ trang trí đắt giá nhất".

Nội thất được tiết chế tối đa, kết hợp cùng ga giường trắng và những điểm nhấn màu hồng nhạt tạo cảm giác nhẹ nhàng, thư thái.

Theo bà, một phòng ngủ đẹp không nhất thiết phải có nhiều đồ đắt tiền, mà quan trọng là mang lại cảm giác bình yên khi bước vào.

Phòng tắm như một spa thu nhỏ

Phòng tắm rộng khoảng 14m² được chia thành nhiều khu chức năng riêng biệt gồm lavabo, khu tắm đứng và bồn tắm chân mèo cổ điển.

Tường và sàn sử dụng gạch màu trắng ngà, kết hợp cùng hoa tươi và nến thơm tạo nên không gian sang trọng nhưng vẫn gần gũi.

Đối với bà Sarah, việc ngâm mình trong bồn nước ấm sau một ngày bận rộn là nghi thức giúp tái tạo năng lượng và tận hưởng cuộc sống chậm rãi hơn.

Nghỉ hưu không phải là kết thúc

Sau hàng chục năm làm việc căng thẳng, bà Sarah không chọn nghỉ ngơi hoàn toàn mà bắt đầu khám phá những điều mình từng bỏ lỡ.

Từ một luật sư thành blogger nội thất, từ người luôn chạy theo lịch làm việc trở thành người dành thời gian cho cây cối, hoa lá và những góc nhỏ trong ngôi nhà, bà đã chứng minh rằng tuổi nghỉ hưu hoàn toàn có thể là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời.

"Cuộc sống giống như một tấm gương. Bạn đối xử với nó thế nào, nó sẽ phản chiếu lại như thế ấy. Khi tôi bắt đầu sống chậm hơn và trân trọng những điều nhỏ bé, cuộc sống cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều", bà chia sẻ.