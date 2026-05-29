Sáng ngày 29/5, tại Quảng Ninh đã xuất hiện vòi rồng khổng lồ thu hút sự chú ý của nhiều người.

Theo thông tin cập nhật nhanh từ Cục Khí tượng Thủy văn VNMHA, một vòi rồng kích thước lớn đã bất ngờ xuất hiện và quét qua khu vực Hoành Bồ (Quảng Ninh). Từ đoạn video ghi lại từ hiện trường cho thấy một cột lốc xoáy màu trắng xóa, nối thẳng từ đám mây đen dày đặc trên bầu trời xuống mặt biển, tạo nên một cảnh tượng choáng ngợp.

Cận cảnh vòi rồng trắng xóa quét qua khu vực Quảng Ninh

Cục Khí tượng Thủy văn cho hay, vòi rồng là hiện tượng gió xoáy cực mạnh, có đường kính nhỏ, hình thành từ bề mặt đất hoặc mặt biển và kéo dài lên đám mây vũ tích, tạo nên hình dạng giống một chiếc phễu di động. Do trông như “cái vòi” thò từ trên trời xuống nên dân gian gọi hiện tượng này là “vòi rồng”.

Trong quá trình di chuyển, vòi rồng có thể cuốn theo và hất văng nhiều vật thể đi xa, đồng thời phá hủy nhà cửa, cây cối, thậm chí cả những công trình xây dựng không kiên cố. Đây được xem là một trong những hiện tượng thời tiết đặc biệt nguy hiểm.

Quan sát từ xa, vòi rồng có thể mang màu đen hoặc trắng, tùy thuộc vào lượng bụi, nước hay các vật thể bị cuốn vào bên trong. Khi xuất hiện trên biển, vòi rồng thường hút nước lên cao, tạo thành những cột nước xoáy được gọi là “vòi rồng nước” (waterspouts).

Ở Việt Nam, vòi rồng và tố thường xuất hiện vào các tháng mùa hè. Hiện tượng này xảy ra hằng năm, tuy nhiên có năm xuất hiện nhiều, có năm ít. Tại khu vực Bắc Bộ, vòi rồng và tố không chỉ hình thành vào mùa hè mà còn thường xuất hiện trong giai đoạn chuyển mùa từ đông sang hè, đặc biệt vào tháng 4 và tháng 5, khi có các đợt không khí lạnh tràn về. Trong khi đó, ở Nam Bộ, tần suất xuất hiện vòi rồng ít hơn so với Bắc Bộ và Trung Bộ.

Khi xảy ra vòi rồng, người dân cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn như tầng hầm hoặc các không gian kín trong nhà, chẳng hạn phòng tắm hay phòng nhỏ kiên cố. Tuyệt đối không trú trong ô tô hoặc nhà di động vì các phương tiện này có thể bị gió cuốn bay.

Ngoài ra, không nên ở trong những công trình có mái rộng như hội trường hay siêu thị do nguy cơ sập đổ cao. Nếu đang ở ngoài trời, nên tìm chỗ thấp như rãnh hoặc mương sâu để trú tạm, đồng thời che chắn phần đầu cẩn thận nhằm tránh bị đất đá hoặc vật thể rơi trúng.

Trong trường hợp đang di chuyển trên đường và gặp vòi rồng, không nên cố chạy đua với hiện tượng này vì tốc độ của vòi rồng có thể lên tới hàng trăm km/giờ. Thay vào đó, cần nhanh chóng lái xe ra khỏi hướng di chuyển của vòi rồng hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn gần nhất.