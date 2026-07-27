Cách Hà Nội 100km có con suối lạ với thác nước 7 tầng: Nghe tên nhiều người không dám đi

Tên gọi của con suối này là gì mà khiến nhiều người phải e dè?

Ẩn dưới sườn Đông dãy Tam Đảo, một con suối gây tò mò ngay từ tên gọi với nhiều du khách. Dòng suối thuộc xóm Đồng Khuân, xã La Bằng, tỉnh Thái Nguyên, nổi tiếng với 7 tầng thác nối tiếp giữa rừng, địa hình hoang sơ và những cung trekking đòi hỏi du khách phải chuẩn bị kỹ. Đang được nhắc tới là suối Cửa Tử.

Tên “đáng sợ”, cảnh quan lại khiến nhiều người mê mẩn

Theo Báo Thái Nguyên, Suối Cửa Tử bắt nguồn từ vùng núi Tam Đảo, chảy qua rừng, vách đá và những ghềnh lớn. Dòng suối được chia thành 7 tầng thác, người dân quen gọi là 7 “cửa”. Cửa đầu tương đối dễ tiếp cận, trong khi càng đi sâu, địa hình càng xuất hiện nhiều dốc đá, hồ nước và đoạn trơn trượt.

Ảnh VOV - Cục Du lịch Quốc gia

Tên gọi Cửa Tử được lý giải bằng một câu chuyện dân gian lưu truyền tại địa phương. Chuyện kể rằng khi giặc tràn đến, người dân chạy về phía cửa rừng và chiến đấu chống trả, nhiều người đã tử trận tại đây. Từ đó, nơi này được gọi là “Cửa Tử”. Đây là truyền thuyết địa phương, không phải kết luận lịch sử đã được kiểm chứng.

Sự cuốn hút của Cửa Tử nằm ở chuỗi thác và hồ nước tự nhiên ẩn dưới tán rừng. Trước đây, khu vực giữa cửa 2 và cửa 3 còn nổi tiếng với máng trượt được hình thành do dòng nước bào mòn đá; phía sâu hơn có những thác cao, vực nước xanh và nhiều đoạn chỉ có thể vượt qua bằng cách lội hoặc bơi.

VnExpress cho biết khách trekking nhẹ thường chỉ đi từ cửa 1 đến cửa 3, còn những cung sâu hơn có mức độ mạo hiểm cao hơn. Nơi đây vì thế không phải điểm tham quan có đường bê tông, lan can bảo vệ xuyên suốt mà phù hợp hơn với những người yêu vận động, khám phá thiên nhiên.

Ảnh VOV - Cục Du lịch Quốc gia

Từng bị lũ vùi lấp, hiện du khách vẫn có thể tới trải nghiệm

Khoảng 20 giờ ngày 12/5/2024, mưa lớn cục bộ kéo dài khoảng 3 giờ gây lũ ống, lũ quét tại khu vực. Đất đá từ núi tràn xuống, vùi lấp nhiều đoạn thuộc cửa 2 và cửa 3, làm thay đổi dòng chảy; một số hoạt động du lịch phải tạm gián đoạn.

VOV khi đó dẫn thông tin từ địa phương, yêu cầu khẩn trương cảnh báo khách, kiểm tra điều kiện an toàn và không tổ chức hoạt động tại suối khi thời tiết không bảo đảm.

Đến mùa du lịch năm 2026, Suối Cửa Tử đã tiếp tục đón khách. Báo Thái Nguyên ghi nhận các cơ sở tại xã La Bằng cung cấp nhiều lựa chọn như trekking trong ngày, lưu trú trong ngày hoặc hành trình 2 ngày 1 đêm. Một số homestay có người dẫn đường, chuẩn bị áo phao, găng tay và thuyền kayak phục vụ khách khám phá dòng suối.

Ảnh Bao Lao Động

Tuy nhiên, chưa có thông tin chính thức khẳng định toàn bộ cảnh quan đã trở lại nguyên trạng như trước trận lũ. Du khách không nên dựa hoàn toàn vào những hình ảnh, bài review cũ để tự xác định đường đi hoặc lựa chọn điểm tắm.

Ngoài trekking, khách đến Đồng Khuân có thể nghỉ tại homestay, thưởng thức món ăn của người Dao, tìm hiểu nghề trồng và chế biến chè, trải nghiệm lá thuốc, văn hóa bản địa hoặc đạp xe qua những đồi chè La Bằng.

Cổng thông tin tỉnh Thái Nguyên cho biết địa phương đang phát triển du lịch cộng đồng dựa trên các giá trị nổi bật gồm văn hóa trà, cảnh quan sườn Đông Tam Đảo và bản sắc của đồng bào Dao. Những trải nghiệm nhẹ nhàng này phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ hoặc người không muốn đi sâu vào các tầng thác.

Đường tới Cửa Tử và điều du khách cần nhớ

Từ Hà Nội, du khách có thể đi theo cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, tiếp tục về hướng Quốc lộ 37 rồi rẽ vào xã La Bằng, xóm Đồng Khuân. Tuyến đường từ Quốc lộ 37 tới ngã ba rẽ vào khu vực Cửa Tử dài gần 8,7km đã được nâng cấp, đưa vào sử dụng.

Năm 2025, Báo Thái Nguyên ghi nhận sau khi tuyến đường vào Đồng Khuân hoàn thiện, lượng khách đến Cửa Tử tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước.

Ảnh Báo Lao Động

Khi tìm trên bản đồ, du khách nên chọn “Điểm du lịch sinh thái xóm Đồng Khuân” hoặc địa chỉ homestay đã đặt, thay vì tự tìm một điểm ghim nằm sâu trong rừng. Ôtô, xe máy có thể tới khu vực tập kết; phần khám phá các tầng thác vẫn phải đi bộ, lội suối và vượt địa hình tự nhiên.

Điều quan trọng nhất là không tự ý đi sâu vào suối. Trước chuyến đi, khách nên liên hệ cơ sở địa phương để hỏi cung đường đang mở, mực nước và thuê người dẫn đường. Không vào suối khi trời mưa, có dự báo dông, lũ quét hoặc khi thượng nguồn vừa xuất hiện mưa lớn.

Người tham gia cần mang giày có độ bám tốt, mặc áo phao khi bơi hoặc qua hồ sâu, không nhảy thác và không tách đoàn. Trẻ nhỏ, người không biết bơi, người cao tuổi hoặc người có bệnh nền nên chọn khu vực dễ tiếp cận, kết hợp tham quan đồi chè và nghỉ homestay.