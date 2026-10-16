Ca sĩ Việt "mang chuông đi đánh xứ người" đạt Quán quân quốc tế, nhận thưởng 9 tỷ: Ở căn hộ hạng sang nhìn ra sông Sài Gòn

Không gian sống trên tầng cao của nam ca sĩ sở hữu diện tích rộng rãi cùng tầm nhìn thoáng đãng hướng ra sông Sài Gòn và toàn cảnh thành phố.

Đức Phúc (SN 1996) là một trong những nam ca sĩ nổi bật của V-pop, ghi dấu ấn bằng giọng hát giàu cảm xúc cùng loạt bản hit được đông đảo khán giả yêu thích. Bước ra từ ngôi vị Quán quân Giọng hát Việt 2015, anh từng bước khẳng định vị trí trong làng nhạc Việt bằng sự nỗ lực bền bỉ và những dấu ấn riêng trong sự nghiệp. Năm 2025, nam ca sĩ tiếp tục tạo nên cột mốc đáng nhớ khi trở thành người Việt Nam đầu tiên giành Quán quân cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision, mang về chiếc cúp pha lê danh giá cùng giải thưởng trị giá 30 triệu ruble, tương đương hơn 9 tỷ đồng. Sau chiến thắng vang dội, Đức Phúc dành một phần tiền thưởng để thực hiện các hoạt động thiện nguyện, lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Những thành quả trên hành trình nghệ thuật cũng giúp Đức Phúc tích lũy khối tài sản đáng ngưỡng mộ ở tuổi 30. Trong đó, căn hộ cao cấp trị giá hơn 10 tỷ đồng tại TP.HCM, được tậu vào năm 2021, là một trong những dấu ấn đáng chú ý. Không chỉ đầu tư cho giá trị bất động sản, nam ca sĩ còn dành nhiều tâm huyết chăm chút không gian sống, tự lên ý tưởng thiết kế và lựa chọn nội thất theo sở thích.

Đức Phúc (SN 1996) là gương mặt nổi bật của V-pop

Đức Phúc trở thành Quán quân cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025, nhận cúp pha lê danh giá cùng tiền thưởng 30 triệu ruble (tương đương hơn 9 tỷ đồng)

Toàn cảnh căn hộ 10 tỷ của Đức Phúc tại TP.HCM

Căn hộ cao cấp của Đức Phúc tại TP.HCM gây ấn tượng với tông trắng chủ đạo, mang đến vẻ đẹp tinh tế, hiện đại nhưng vẫn giữ được cảm giác giản dị và ấm cúng. Đây là không gian riêng tư được nam ca sĩ dành nhiều tâm huyết, từ lên ý tưởng thiết kế, giám sát quá trình thi công đến lựa chọn nội thất, như một thành quả đáng tự hào sau nhiều năm miệt mài hoạt động nghệ thuật. Căn hộ nằm ở tầng cao, có diện tích hơn 120m², gồm 3 phòng ngủ cùng tầm nhìn hướng về trung tâm thành phố và sông Sài Gòn. Qua những hình ảnh, video do chính chủ chia sẻ, người hâm mộ cũng có dịp khám phá một số góc trong tổ ấm sang xịn, nơi phản ánh phần nào gu thẩm mỹ tinh tế của giọng ca Hơn Cả Yêu.

Căn hộ tầng cao của Đức Phúc có diện tích hơn 120m²

Không gian rộng thoáng với hệ cửa kính bao quanh, mở ra tầm nhìn bao quát trung tâm thành phố và dòng sông Sài Gòn thơ mộng

Sau quá trình sửa sang và hoàn thiện căn hộ, Đức Phúc khoe một góc phòng khách với hệ tường kính lớn kết hợp rèm trắng tự động, vừa hiện đại vừa tăng thêm nét tinh tế cho không gian sống

Bên trong căn hộ, Đức Phúc lựa chọn tông trắng cho tường, trần và cửa, tạo nên tổng thể hài hòa, sáng sủa và thanh lịch. Sàn nhà màu xám đậm tạo điểm tương phản vừa đủ, giúp không gian thêm chiều sâu mà không làm mất đi vẻ tinh tế vốn có. Căn hộ được thiết kế theo phong cách hiện đại, phảng phất nét tân cổ điển qua cách phối màu và lựa chọn nội thất. Với diện tích hơn 120m² cùng 3 phòng ngủ, tổ ấm không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt riêng tư của nam ca sĩ mà còn có đủ không gian để đón tiếp bạn bè, người thân ghé thăm.

Không gian bếp của Đức Phúc tiếp tục sử dụng tông trắng chủ đạo, tạo sự đồng điệu với kiến trúc tổng thể của căn hộ. Thay vì lắp hệ tủ bếp trên như nhiều căn hộ hiện đại, nam ca sĩ bố trí một hệ tủ trắng riêng ở góc bếp để tối ưu không gian lưu trữ, trong khi khu vực phía trên bếp nấu chỉ có hai kệ mở nhỏ gọn để đặt một vài món đồ cần thiết. Bề mặt bếp được ốp đá vân nổi bật, kết hợp bàn đảo cùng gam màu trắng, mang đến vẻ tinh tế và thanh lịch. Tại khu vực hành lang đi tới góc bếp, Đức Phúc khéo léo đặt một vài bức tranh nhỏ trên tường, trở thành điểm nhấn nhẹ nhàng, giúp không gian căn hộ và góc bếp thêm sinh động, bắt mắt.

Ở góc phòng khách, Đức Phúc bố trí bộ sofa màu trắng, tạo cảm giác thanh lịch và nhẹ nhàng cho căn hộ. Nhờ hệ cửa kính lớn bao quanh, chỉ cần kéo gọn rèm cửa vào ban ngày, ánh sáng tự nhiên đã có thể tràn ngập không gian, giúp căn phòng thêm thoáng đãng. Nam ca sĩ cũng rất chịu chi cho tổ ấm riêng khi nhiều món đồ nội thất, đồ trang trí được đặt mua từ nước ngoài với chi phí không nhỏ. Từ hệ thống đèn chiếu sáng đến những món decor nhỏ, tất cả đều được anh dành thời gian tìm hiểu, lựa chọn kỹ lưỡng để đảm bảo sự hài hòa với tổng thể căn hộ.