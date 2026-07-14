Cà Mau chưa tìm được chủ tài khoản đăng phản ánh học sinh gian lận thi tốt nghiệp

Thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng có thí sinh sử dụng điện thoại trong phòng thi tại kỳ thi tốt nghiệp THPT ở Cà Mau, được đăng tải bởi tài khoản ẩn danh, có máy chủ ở nước ngoài và chỉ được tạo lập trước thời điểm đăng tải vài ngày.

Ngày 14/7, tại hội nghị tổng kết Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ông Nguyễn Văn Đen - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết, đến thời điểm này ngành chức năng vẫn chưa tìm được chủ tài khoản chính thức đăng tải thông tin tiêu cực liên quan đến một thí sinh ở Trường THPT Hồ Thị Kỷ sử dụng điện thoại tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Qua rà soát, người đăng thông tin là tài khoản ẩn danh, có máy chủ ở nước ngoài, chủ tài khoản có 3 tài khoản dự phòng đăng thông tin tương tự, nên việc xác minh thông tin chủ tài khoản gặp nhiều khó khăn.

Thượng tá Nguyễn Trường Sang, Phó trưởng Phòng chính trị nội bộ, Công an tỉnh Cà Mau

Thượng tá Nguyễn Trường Sang, Phó trưởng Phòng chính trị nội bộ, Công an tỉnh Cà Mau cho biết thêm, tài khoản đưa thông tin tiêu cực liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp chỉ được tạo lập trước thời điểm đăng tải vài ngày. Công an tỉnh vẫn đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan xác minh, truy tìm chủ tài khoản.

“Qua làm việc với nhà trường, cá nhân có liên quan, đến thời điểm này, vẫn chưa có căn cứ chứng minh thí sinh T.T.Q - học sinh lớp 12A1 Trường THPT Hồ Thị Kỷ có hành vi sử dụng điện thoại trong các buổi thi môn Ngữ văn và Toán như thông tin đăng tải,” Thượng tá Sang nhấn mạnh.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, một trang mạng xã hội đăng tải thông tin cho rằng thí sinh tên Q., học tại Trường THPT Hồ Thị Kỷ, có hành vi sử dụng điện thoại trong các buổi thi môn Ngữ văn và Toán. Nhiều thí sinh cùng phòng nhìn thấy sự việc nhưng không dám báo với cán bộ coi thi.

Theo dữ liệu điểm thi được chia sẻ trên mạng, thí sinh Q. đạt 10 điểm môn Toán, 6 điểm môn Ngữ văn, 4,10 điểm môn Vật lý và 5,85 điểm môn Hóa học. Người đăng tải nội dung cho rằng đây là điểm 10 môn toán duy nhất của Trường THPT Hồ Thị Kỷ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Ngay sau có thông tin phản ánh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau yêu cầu Trường THPT Hồ Thị Kỷ báo cáo về thông tin lan truyền trên mạng xã hội, đồng thời cung cấp quá trình và kết quả học tập của em Q. Qua trao đổi và tường trình. Các thành viên tham gia làm việc đều ghi nhận quá trình tổ chức thi tại điểm thi và phòng thi số 11 không có dấu hiệu bất thường như nội dung phản ánh trên mạng xã hội.

Thông tin thí sinh Trường THPT Hồ Thị Kỷ sử dụng điện thoại trong các buổi thi môn Ngữ văn và Toán đang lan truyền mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.

Kết quả học tập môn toán của em T.T.Q trong 3 năm THPT lần lượt đạt 8,5 điểm ở lớp 10, 9,3 điểm ở lớp 11 và 9 điểm ở lớp 12. Em Q. cũng là thành viên đội tuyển học sinh giỏi môn Toán của trường dự thi cấp tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau cho rằng, đối chiếu kết quả học tập, việc em T.T.Q đạt điểm 10 môn Toán tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 không có gì bất thường.