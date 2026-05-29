Bí ẩn về loài cây ăn thịt thông minh nhất hành tinh: Không tiêu diệt mà chăn nuôi con mồi như gia súc

Nghiên cứu mới từ viện khoa học và công nghệ Okinawa (OIST) đã làm đảo lộn nhận thức truyền thống về thực vật ăn thịt. Cây nắp ấm Darlingtonia californica không đơn thuần là kẻ săn mồi thụ động mà thực chất đang khéo léo chăn nuôi những con ong bắp cày.

Thế giới tự nhiên luôn chứa đựng những bí ẩn vượt ngoài sức tưởng tượng của con người. Từ trước đến nay, giới khoa học đã ghi nhận hơn 800 loài cây ăn thịt khác nhau trên toàn cầu. Điểm chung lớn nhất của chúng là sở hữu những cấu trúc tinh vi được tạo ra với một mục đích duy nhất: bẫy và tiêu diệt con mồi để giành lấy sự sống.

Tuy nhiên, một nghiên cứu mới mang tính đột phá đã ném một cờ lê thực vật học vào cỗ máy tri thức tồn tại suốt hơn một thế kỷ qua về mối quan hệ giữa thực vật hạt kín ăn thịt và côn trùng.

Các nhà nghiên cứu tại viện khoa học và công nghệ Okinawa (OIST) đã chứng minh rằng ranh giới sinh thái không hề rạch ròi như chúng ta lầm tưởng. Nghiên cứu của họ chỉ ra một loại cây ăn thịt kỳ lạ sẵn sàng để 98% lượng côn trùng mắc bẫy rời đi một cách an toàn.

Trong quy luật sinh tồn khắc nghiệt của tự nhiên, những cá thể không có kỹ năng săn mồi tốt thường sẽ bị loại bỏ khỏi vốn gen. Thế nhưng, loài cây ăn thịt này không những không bị đào thải mà còn tiếp tục phát triển vô cùng mạnh mẽ.

Giáo sư David Armitage, tác giả chính của nghiên cứu đến từ đơn vị sinh thái quần xã tích hợp của OIST, chia sẻ rằng các nhà sinh thái học thường có xu hướng phân loại các mối quan hệ theo những mô hình cố định như động vật ăn thịt - con mồi hay cạnh tranh sinh tồn. Nhưng thực tế đang chứng minh những tương tác sinh thái này linh hoạt và phụ thuộc nhiều vào bối cảnh hơn chúng ta nghĩ.

Nhân vật chính của khám phá này là cây nắp ấm Darlingtonia californica, một loài thực vật sở hữu bẫy hố hình củ hành và dùng mật ngọt trên bề mặt lá biến đổi để dụ dỗ côn trùng.

Theo lý thuyết thông thường, một khi côn trùng đậu xuống để ăn mật, nó sẽ trượt thẳng vào hố và chết đuối, trở thành nguồn dinh dưỡng thiết yếu cho cây. Thứ mật hoa đặc biệt này lại là món khoái khẩu của loài ong bắp cày - một nhóm côn trùng đa dạng với khoảng 5.000 loài đã được biết đến.

Những bất thường đầu tiên đã được các nhà nghiên cứu ghi nhận trong các chuyến đi thực địa. Họ ngạc nhiên khi thấy ong bắp cày thoải mái hút mật từ cây ăn thịt rồi ung dung trốn thoát sau khi đã no nê. Hiện tượng kỳ lạ này thực chất đã từng được Philip Dixon ghi nhận trong một nghiên cứu vào năm 2005.

Trong nghiên cứu đó, những cây nắp ấm ở California chỉ bắt được chưa tới 2% số ong bắp cày ghé thăm. Tỷ lệ bắt giữ thấp đến mức khó tin này khiến các nhà khoa học phải đặt câu hỏi về tính hiệu quả của chiếc bẫy nếu mục đích thực sự của nó là săn mồi.

Để tìm kiếm câu trả lời dứt khoát cho sự bất thường của tự nhiên, nhóm của David Armitage đã lặn lội tới California để tiến hành thu thập mẫu vật bao gồm ong bắp cày, các bộ phận tạo thành cửa sập của cây nắp ấm và những hệ thực vật xung quanh.

Bằng cách áp dụng phương pháp khối phổ hiện đại để đánh giá nồng độ sinh hóa, đặc biệt là hàm lượng nitơ, giữa những con ong ở gần và ở xa cây nắp ấm, họ đã phát hiện ra một cơ chế sinh tồn vô cùng sáng tạo.

Như bất kỳ ai am hiểu về thực vật học đều biết, vi khuẩn trong tự nhiên đảm nhận nhiệm vụ hút nitơ từ khí quyển và chuyển hóa chúng để thực vật hấp thụ. Động vật ăn thực vật sẽ lấy nitơ đó và truyền tiếp lên các bậc cao hơn của chuỗi thức ăn.

Nitơ nhẹ, hay nitơ-14, dễ phân hủy nên thường bị bài tiết, trong khi nitơ nặng, tức nitơ-15, sẽ tích tụ lại trong mô cơ thể. Do đó, nồng độ nitơ nặng là một thước đo hoàn hảo để xác định vị trí của sinh vật trên chuỗi thức ăn.

Thực vật ăn thịt có nồng độ nitơ rất khác biệt so với thực vật thông thường. Ở loài Darlingtonia californica, dấu vết của đồng vị nitơ nặng được tìm thấy rất nhiều trong mật hoa mà cây tiết ra. Điều thú vị nhất mà các nhà khoa học phát hiện là những con ong bắp cày kiếm ăn gần cây nắp ấm có nồng độ nitơ-15 cao vượt trội so với những con ở xa.

Dữ liệu này chứng minh một cách thuyết phục rằng ong bắp cày đang phụ thuộc mạnh mẽ vào nguồn mật hoa giàu dưỡng chất này. Với chúng, phần thưởng nhận được lớn hơn rất nhiều so với rủi ro bị ăn thịt.

Cơ chế chăn nuôi con mồi khéo léo này cho thấy thực vật ăn thịt có thể đóng vai trò là loài nền tảng quan trọng trong các hệ sinh thái địa phương.

Về cơ bản, cây nắp ấm không hề là một kẻ đi săn tồi tệ. Thay vì thụ động chờ đợi, loài cây này có khả năng tự điều chỉnh độ trương của các cửa sập trên lá. Cơ chế này cho phép chúng thỉnh thoảng mới tóm gọn một con ong bắp cày xấu số, trong khi thời gian còn lại đóng vai trò như một nền tảng vững chắc và an toàn để cung cấp thức ăn cho du khách. Bằng cách duy trì tỷ lệ bẫy thấp, cây nắp ấm đã khéo léo tự biến mình thành một người bạn đáng tin cậy hơn là một kẻ thù nguy hiểm.

Giáo sư Armitage bày tỏ sự thích thú trước ý tưởng về một cái cây biết chăn nuôi côn trùng để làm thức ăn. Khám phá này không chỉ làm sáng tỏ sự phức tạp của các tương tác sinh thái mà còn mở ra một góc nhìn hoàn toàn mới về vai trò của thực vật ăn thịt.

Những loài cây độc đáo và hiếm có như Darlingtonia californica hoàn toàn có thể là những loài nền tảng quan trọng. Chúng có khả năng định hình các hệ sinh thái phức tạp, đóng vai trò quan trọng không kém gì các rạn san hô dưới đại dương hay những cánh rừng ngập mặn ven biển, đặc biệt là tại những khu vực khô hạn và cằn cỗi của vùng núi California. Toàn bộ nghiên cứu đột phá này đã được công bố chính thức trên tạp chí Ecology.