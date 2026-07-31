Before All trợ giá trực tiếp 3,6 triệu đồng cho bộ đôi xe điện thể thao BF150s và BF150i

Nhằm hỗ trợ người tiêu dùng tối ưu chi phí di chuyển trong mùa cao điểm, thương hiệu xe điện Before All vừa công bố chính sách ưu đãi giảm thẳng 3.600.000 đồng vào giá bán niêm yết cho hai mẫu xe thể thao chủ lực BF150s và BF150i.

Việc định vị một dòng sản phẩm ở phân khúc cao cấp (Flagship) luôn đi kèm với bài toán làm sao để đưa công nghệ và thiết kế chất lượng đến gần hơn với người tiêu dùng phổ thông. Thay vì tung ra các chương trình khuyến mãi nhỏ lẻ hay phụ kiện kèm theo, động thái giảm giá trực tiếp vào giá bán niêm yết của Before All lần này được giới quan sát đánh giá là bước đi thực tế, đáp ứng đúng tâm lý muốn tối ưu chi phí của người mua.

Cụ thể, chương trình ưu đãi giảm trừ 3.600.000 đồng/xe được áp dụng đồng loạt trên toàn bộ hệ thống showroom và đại lý ủy nhiệm của hãng trên toàn quốc, tập trung vào bộ đôi xe điện thể thao đình đám BF150s và BF150i.

Bộ đôi Flagship BF150s và BF150i: Sự đầu tư bài bản về chất lượng

Không phải ngẫu nhiên mà bộ đôi BF150s và BF150i được hãng lựa chọn làm sản phẩm chủ lực trong đợt tri ân này. Sở hữu phong cách thiết kế mạnh mẽ, góc cạnh, dòng xe này hướng đến nhóm khách hàng yêu thích sự cá tính, độ đầm chắc khi vận hành nhưng vẫn đề cao tính kinh tế của xe điện.

Những giá trị cốt lõi làm nên sức hút của dòng xe này bao gồm:

- Hạ tầng sản xuất chuẩn hóa: Xe được lắp ráp từ tổ hợp nhà máy quy mô 50.000m² tại Thạch Thất (Hà Nội), với toàn bộ dây chuyền đạt chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO 9001:2015.

- Công nghệ pin an toàn: Sử dụng khối pin Lithium tích hợp mạch quản lý BMS thông minh, được kiểm định đạt chuẩn chống nước quốc tế IP67, giúp người dùng yên tâm di chuyển trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt hay đường ngập đô thị.

BF150s và BF150i là minh chứng cho nỗ lực nội địa hóa các dòng xe điện hiệu năng cao tại thị trường Việt Nam.

Thông số kỹ thuật chi tiết cùng các tùy chọn màu sắc của bộ đôi Flagship này có thể được tra cứu trực tiếp trên trang chủ chính thức của Before All.

Chính sách trợ giá toàn hệ thống: Lợi ích thực tế cho người tiêu dùng

Việc Before All áp dụng mức giảm 3,6 triệu đồng trên toàn bộ hệ thống thay vì chỉ giới hạn tại một vài tọa độ đơn lẻ mang ý nghĩa rất lớn. Điều này đảm bảo sự công bằng về quyền lợi cho mọi khách hàng trên cả nước, dù mua xe tại các thành phố lớn hay các tỉnh thành khác.

- Trừ tiền mặt trực tiếp: Khoản tiền giảm 3,6 triệu đồng được khấu trừ ngay vào giá trị thanh toán, giúp người mua tiết kiệm trực tiếp một khoản chi phí đáng kể ngay tại thời điểm giao dịch.

- Bài toán kinh tế tối ưu: Với mức chi phí sau khi giảm, bộ đôi xe điện thể thao này trở thành lựa chọn dễ tiếp cận hơn cho học sinh sinh viên, người đi làm hoặc các gia đình đang muốn tìm kiếm một phương tiện di chuyển bền bỉ, tiết kiệm tới 80% chi phí nhiên liệu so với xe máy xăng.

Chính sách trợ giá đồng bộ trên toàn hệ thống giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận sản phẩm chất lượng cao với mức giá hợp lý.

Bệ đỡ hậu mãi từ mạng lưới điểm bán trên toàn quốc

Bên cạnh yếu tố về giá, giá trị thực sự của một thương hiệu xe điện lâu năm nằm ở hệ sinh thái dịch vụ đi kèm. Với quy mô mạng lưới điểm bán phủ sóng toàn quốc, khách hàng đầu tư vào các dòng xe cao cấp của Before All hoàn toàn giải tỏa được lo lắng về khâu bảo dưỡng, sửa chữa.

- Linh kiện đồng bộ sẵn có: Khách hàng không cần lo lắng về việc chờ đợi phụ tùng thay thế nhờ hệ thống tổng kho điều phối liên tục từ nhà máy.

- Đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp: Kỹ thuật viên tại các đại lý đều được đào tạo bài bản theo quy trình chuẩn của hãng, đảm bảo chất lượng dịch vụ bảo dưỡng lâu dài.

Mạng lưới đại lý trên toàn quốc là cam kết dài hạn về chất lượng dịch vụ hậu mãi của Before All.

Chính sách trợ giá 3,6 triệu đồng nhân cột mốc phát triển mới không chỉ tạo ra cú hích lớn về doanh số cho Before All, mà còn mang lại cơ hội thiết thực cho những ai đang tìm kiếm một phương tiện giao thông xanh, chất lượng cao và được bảo chứng bởi một thương hiệu uy tín lâu năm tại thị trường Việt Nam.