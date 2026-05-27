Nam thanh niên từ Đắk Lắk ra Đà Nẵng, ban ngày đến các nhà thờ giả làm khách tham quan, ban đêm quay lại đột nhập, cạy phá thùng phước sương để trộm tiền.

Ngày 26/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã bắt tạm giam Nguyễn Lam Trường (SN 2003, trú phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo về việc Giáo xứ Chính tòa Đà Nẵng (156 Trần Phú, phường Hải Châu) bị kẻ gian đột nhập. Đối tượng đã cạy phá 2 thùng phước sương đặt tại sảnh chính nhà thờ, lấy tiền bên trong rồi rời khỏi hiện trường.

Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng nhận định nghi phạm có sự chuẩn bị trước, hoạt động lưu động liên tỉnh, thường xuyên thay đổi nơi lưu trú để tránh bị phát hiện.

Từ các tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Đà Nẵng) xác định Trường là nghi phạm nên phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ Trường, di lý về Đà Nẵng để điều tra.

Đối tượng Nguyễn Lam Trường. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Tại cơ quan công an, bước đầu Trường khai nhận, ngày 12/5, thanh niên này bắt xe từ Đắk Lắk đến Đà Nẵng, thuê phòng tại Khách sạn tại phường Hòa Khánh để lưu trú.

Ban ngày, Trường giả làm khách du lịch, đi đến các nhà thờ, cơ sở tín ngưỡng để quan sát địa hình, nghiên cứu vị trí tài sản. Đêm đến, đối tượng mang theo kiềm, tua vít và nhiều công cụ khác để thực hiện hành vi phạm tội.

Khoảng 0h10 ngày 13/5, Trường leo qua hàng rào Giáo xứ Chính tòa Đà Nẵng, đột nhập vào sảnh chính nhà thờ, dùng tua vít cạy phá 2 thùng phước sương rồi lấy toàn bộ số tiền bên trong trước khi tẩu thoát.

Với thủ đoạn tương tự, khoảng 23h55 khuya cùng ngày, đối tượng tiếp tục đột nhập Nhà thờ Giáo xứ Ngọc Quang (01 Xuân Tâm, phường Hải Châu), cạy phá 1 thùng phước sương để chiếm đoạt tài sản.

Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng di chuyển sang địa bàn khác, không ở lại quá hai ngày nhằm tránh sự truy xét của lực lượng công an.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Trường khai đã sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Cơ quan công an đã thu giữ quần áo Trường sử dụng khi gây án, công cụ cạy phá tài sản và nhiều giấy tờ liên quan.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.