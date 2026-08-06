Báo Hàn đăng tin "Gong Yoo 47 tuổi chưa lấy vợ nhưng hóa ra lại có con đầu lòng"

Thông tin Gong Yoo bất ngờ khoe con đầu lòng đã khiến cho dân tình náo loạn, hoang mang cực độ.

Sáng 6/8, cả mạng xã hội châu Á dậy sóng trước 1 bài viết của tờ Starnews có tiêu đề gây xôn xao: “Gong Yoo 47 tuổi chưa lấy vợ nhưng hóa ra lại có con đầu lòng rồi sao?... Vất vả nhiều rồi”. Trong bài viết, ký giả xứ Hàn cho hay Gong Yoo vừa công khai ảnh con đầu lòng trên trang cá nhân.

Ngay lập tức, thông tin mới về tài tử họ Gong đã trở thành chủ đề nóng gây bàn tán khắp trên các diễn đàn trực tuyến. Nhiều khán giả không khỏi ngạc nhiên vì Gong Yoo chưa từng công bố kết hôn thế mà đùng phát nay lại nhận được tin nam diễn viên vừa khoe con đầu lòng. Song song với đó, công chúng cũng đặc biệt tò mò về diện mạo đứa con của nam tài tử sinh năm 1979.

Cộng đồng mạng xôn xao trước bài báo của Starnews có dòng tít gây sốc: “Gong Yoo 47 tuổi chưa lấy vợ nhưng hóa ra lại có con đầu lòng rồi sao?... Vất vả nhiều rồi”. Ảnh: X

Thế nhưng, mọi chuyện lại không giống như nhiều khán giả đang tưởng tượng ra. Trên thực tế, đúng là Gong Yoo vừa đăng bài viết mới có đề cập tới con đầu lòng. Cụ thể, trên trang cá nhân trong ngày 5/8, anh bất ngờ chia sẻ hình ảnh mới kèm dòng chú thích: “Đứa con đầu lòng của tôi đã vất vả nhiều rồi. Cố gắng thêm chút nữa nhé”. Thế nhưng, đứa con đầu lòng được Gong Yoo nhắc đến trong bài viết thực ra lại là... bé mèo cưng của nam tài tử. Còn nhớ trong quá khứ, anh cũng từng trìu mến gọi thú cưng này là con đầu lòng.

Thì ra con đầu lòng mà Gong Yoo đề cập tới trong bài đăng mới đây là bé mèo cưng của anh. Ảnh: IGNV

Gong Yoo sinh năm 1979, tốt nghiệp Đại học Kyung Hee danh tiếng. Anh chính thức bước chân vào làng giải trí khi vừa tròn 22 tuổi qua bộ phim quốc dân School 4. Tên tuổi nam diễn viên phủ sóng mạnh mẽ sau thành công của bộ phim truyền hình kinh điển 1 thời Tiệm Cà Phê Hoàng Tử. Kể từ đó tới nay, anh tiếp tục tỏa sáng trên bầu trời nghệ thuật với loạt tác phẩm ăn khách bao gồm cả phim truyền hình lẫn điện ảnh như Train To Busan, Goblin,...

Còn nhớ hồi năm 2016, Gong Yoo từng thắng cuộc bình chọn “Ngôi sao quyến rũ nhất showbiz Hàn” do đài tvN tổ chức. Trong giới, nhiều đồng nghiệp cũng từng hết lời khen ngợi tính cách của nam diễn viên 7X. Theo đó, Gong Yoo vốn nổi tiếng là nam nghệ sĩ làm việc nghiêm túc, cầu toàn, đối xử tốt với bạn diễn.

Ngoài visual cuốn hút, nam diễn viên còn sở hữu chiều cao ấn tượng 1m84. Chiều cao lý tưởng cùng body ấn tượng giúp anh mặc đẹp nhiều phong cách, tỏa sáng trên các bộ ảnh thời trang.

Gong Yoo trở nên nổi tiếng trên toàn châu Á nhờ hàng loạt bộ phim thành công vang dội. Ảnh: Naver

Về mặt tình duyên, kể từ khi ra mắt showbiz tới nay, nam diễn viên 7X chưa bao giờ công khai hẹn hò với bất cứ ai dù anh từng vướng tin đồn tình ái với 1 số sao nữ hợp tác chung như Im Soo Jung, Yoon Eun Hye, Kim Go Eun hay Jung Yu Mi.

Trong 1 cuộc phỏng vấn thuở mới vào nghề, anh tiết lộ bản thân có 3 người bạn gái trước khi gia nhập làng giải trí, và họ đều thuộc kiểu phụ nữ nhỏ nhắn, hay làm nũng. Thời điểm đó, nam nghệ sĩ thậm chí còn từng mời 1 trong số các bạn gái cũ xuất hiện trên 1 chương trình tạp kỹ.

Gong Yoo từng hẹn hò trước khi debut, nhưng lại chưa bao giờ công khai yêu ai kể từ khi vào showbiz tới nay. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo, Starnews