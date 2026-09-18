Bạn có đang FOMO khi chọn trường du học 2027?

Mỗi mùa tuyển sinh, xu hướng du học lại thay đổi. Anh, Mỹ, Úc, Canada hay các nước châu Âu có thể lần lượt trở thành những điểm đến được quan tâm; AI, dữ liệu, tài chính, kinh doanh hay y tế cũng có những thời điểm trở thành nhóm ngành "hot".

Xu hướng có thể là dữ liệu tham khảo, nhưng không nên trở thành công thức chung cho mọi hồ sơ. Với một quyết định liên quan đến nhiều năm học tập, tài chính và định hướng nghề nghiệp, người học cần bắt đầu từ chính nhu cầu của mình.

Chọn trường phù hợp, không chọn theo số đông

EducationUSA, mạng lưới thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, khuyến nghị người học xác định các ưu tiên về học thuật, tài chính và mục tiêu cá nhân trước khi tìm trường. Thay vì cố gắng "phù hợp với trường", người học nên tìm cơ sở giáo dục đáp ứng nhu cầu và mục tiêu dài hạn của mình.

Một trường ranking cao có thể nổi bật về nghiên cứu và học thuật, nhưng chưa chắc phù hợp với học sinh ưu tiên chương trình thực hành, ứng dụng và kết nối doanh nghiệp. Tương tự, một ngành học đang thịnh hành, được nhiều người lựa chọn cũng chưa hẳn phù hợp với năng lực, sở thích và định hướng nghề nghiệp của từng người học.

Ngay cả với Vương quốc Anh, nơi thứ hạng đại học thường được quan tâm, dữ liệu của Chính phủ Anh cho thấy khóa học và cơ sở đào tạo là những yếu tố quan trọng trong quyết định của sinh viên quốc tế.

4 yếu tố cần cân nhắc khi chọn trường du học

Để đánh giá một trường, người học cần nhìn vào ít nhất bốn nhóm yếu tố.

Thứ nhất, học thuật: ngành học, chương trình, yêu cầu đầu vào và thế mạnh đào tạo có phù hợp với năng lực, mục tiêu hay không. Khảo sát 3.060 người có Student visa do UK Home Office công bố tháng 5/2025 cho thấy 61% xem khóa học và trường cụ thể là yếu tố quan trọng nhất khi chọn du học Anh.

Thứ hai, tài chính: cần tính toán tổng chi phí thay vì chỉ nhìn vào học phí, bao gồm sinh hoạt phí, thời gian đào tạo, học bổng và các khoản chi phí phát sinh trong suốt khóa học. Đây cũng là những thông tin được GOV.UK khuyến nghị người học xem xét trước khi lựa chọn, cùng với thời lượng và địa điểm đào tạo.

Thứ ba, môi trường: vị trí, quy mô trường, cộng đồng sinh viên, điều kiện sống và mức độ phù hợp với khả năng thích nghi sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm học tập. Một môi trường phù hợp có thể giúp người học chủ động hơn trong học tập, sinh hoạt và xây dựng mạng lưới quan hệ.

Thứ tư, cơ hội sau tốt nghiệp: cần nhìn xa hơn thời điểm nhận bằng để đánh giá chương trình có giúp xây dựng nền tảng cho nghề nghiệp dự kiến hay không, từ cơ hội thực tập, phát triển kỹ năng đến khả năng kết nối với doanh nghiệp và thị trường lao động.

Nói cách khác, một trường "phù hợp" không nhất thiết là trường có thứ hạng cao nhất. Đó là trường đáp ứng tốt nhất những ưu tiên quan trọng đối với chính người học.

Khi nào nên tìm đến đơn vị tư vấn du học?

Không phải học sinh nào cũng cần sử dụng dịch vụ tư vấn. Người có đủ thời gian và khả năng tự nghiên cứu có thể chủ động tìm hiểu từ website chính thức của trường và các cơ quan giáo dục. Tuy nhiên, với hồ sơ có nhiều lựa chọn hoặc yêu cầu phức tạp, tư vấn viên có chuyên môn có thể giúp hệ thống hóa thông tin, so sánh phương án và hạn chế sai sót.

Theo British Council, tư vấn du học không chỉ dừng ở việc hỗ trợ hồ sơ mà còn có thể giúp người học xác định khóa học, cơ sở giáo dục phù hợp với năng lực và tài chính, đánh giá thư mời nhập học và hỗ trợ hồ sơ visa. Người học vì vậy nên ưu tiên những đơn vị minh bạch về trường đối tác, có đội ngũ tư vấn chuyên môn và đưa ra nhiều lựa chọn phù hợp.

Một ví dụ cho cách tiếp cận này là Công ty du học Vietint với triết lý Find Your FIT. Thay vì bắt đầu từ danh sách trường, Vietint xây dựng lộ trình du học dựa trên năng lực học tập, mục tiêu nghề nghiệp, khả năng tài chính và cơ hội sau tốt nghiệp của từng người học, trước khi cân nhắc ngành, trường và quốc gia phù hợp. Đội ngũ quản lý và tư vấn tại Vietint có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực du học, cùng mạng lưới đối tác giáo dục tại Anh, Úc, Mỹ, Canada và châu Âu. Riêng với thị trường Anh, Vietint cho biết 100% tư vấn viên có chứng chỉ tư vấn của British Council.

Bên cạnh tư vấn trực tiếp, các buổi hội thảo du họ c Vietint Unifair được tổ chức định kỳ, với sự góp mặt của hơn 30 đại diện trường từ Anh, Úc, Mỹ, Canada và châu Âu, tạo cơ hội cho các bạn học sinh, sinh viên có thể trao đổi trực tiếp về chương trình, yêu cầu tuyển sinh và môi trường học tập, qua đó có thêm cơ sở để so sánh trước khi đưa ra quyết định.

Một bảng xếp hạng có thể là điểm bắt đầu để tìm hiểu, nhưng không nên là điểm kết thúc của quyết định. Với mỗi hồ sơ, lựa chọn đáng giá nhất vẫn là lựa chọn phù hợp với năng lực, mục tiêu, điều kiện tài chính và hướng đi sau tốt nghiệp.

Truy cập tại: https://www.facebook.com/tuvanduhocvietint để tìm hiểu về Vietint Unifair 2026 và nhận thông tin chi tiết về các chương trình du học quốc tế.