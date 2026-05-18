Awesome Vibe Station chính thức đổ bộ Hà Nội, người hâm mộ CONGB, Ánh Sáng AZA, buitruonglinh, Vương Bình đứng ngồi không yên

"Cơn sốt" Awesome Vibe Station phủ sóng Hà Nội

Sau hiệu ứng bùng nổ của đêm nhạc Awesome Vibe Station tại TP.HCM, sự kiện âm nhạc hấp dẫn này sẽ chính thức đổ bộ Hà Nội vào ngày 24/5/2026 sắp tới. Tin tức này nhanh chóng gây bão trong cộng đồng Gen MZ thủ đô, biến việc săn vé Awesome Vibe Station trở thành chủ đề nóng hổi trên nhiều hội nhóm.

Khán giả Hà Nội có hẹn với "tổ đội awesome" vào ngày 24/05/2026 sắp tới

Chương trình hoạt náo Awesome Vibe Check diễn ra tại 50 cửa hàng di động lớn thuộc các chuỗi Thế Giới Di Động, CellphoneS, FPT Retail Shops, Viettel Store, Hoàng Hà Mobile và SamCenter trong 7 ngày (từ ngày 16/5/2026 - 22/5/2026) chính là cơ hội để săn vé đến chương trình âm nhạc hấp dẫn kể trên, đi kèm Art Toy HIEUTHUHAI phiên bản giới hạn cùng nhiều quà hấp dẫn khác.

Ngay từ sáng sớm ngày 16/05, nhiều cửa hàng di động tại trung tâm Hà Nội như FPT Retail Shops Thái Hà, Viettel Store Nguyễn Trãi, Hoàng Hà Mobile Giải Phóng…đã "thất thủ" trước lượng người trẻ đổ về đông đảo. Tiếng nói cười rộn ràng cùng chủ đề liên quan đến các ngôi sao tham gia chương trình, đến việc chốt đơn Galaxy A57/A37 5G… vang động cả một góc phố. Minh Tâm (20 tuổi, phường Tương Mai) hồ hởi nói: " Tớ là fan cứng của buitruonglinh nên đương nhiên là không thể bỏ qua chương trình này rồi. Tớ đã có Galaxy A57 rồi, hôm nay đến chốt đơn thêm một chiếc cho em trai, sẵn tiện săn vé đêm nhạc và Art Toy HIEUTHUHAI luôn ".

Là một trong những người sở hữu Galaxy A57 5G sớm nhất tại cửa hàng FPT Retail Shop Thái Hà, Hoài Tâm (Phường Đống Đa) chia sẻ: "Tớ thích camera chụp đêm của Galaxy A57 5G nên quyết tâm để dành tiền sắm em này từ mấy tháng trước. Đợt này có chương trình mua máy nhận vé đêm nhạc và Art Toy HIEUTHUHAI thì chắc chắn không thể bỏ lỡ rồi". Hoài Tâm vừa nói, vừa khoe chiếc Galaxy A57 5G màu Tím Ngọc và Art Toy HIEUTHUHAI mới toanh trên tay. Mã code tham gia đêm nhạc sẽ được gửi đến cho cô vào ngày 23/5, ngay trước khi đêm nhạc chính thức diễn ra.

Cùng với vé đêm nhạc, bộ Art Toy phiên bản giới hạn do Samsung kết hợp cùng HIEUTHUHAI phát hành cũng là mục tiêu chinh phục của rất nhiều SUNDAYs tại Hà Nội. Với 3 phiên bản đại diện cho các vibe như phong cách, thông thái, vibe đêm cực cuốn của HIEUTHUHAI, bộ Art Toy này đã gây sốt trên mạng xã hội suốt nhiều tháng nay. Không chỉ sử dụng như dây đeo điện thoại, người trẻ còn biến tấu món Art Toy này thành móc khoá, charm đeo túi,… Cầm trong tay Art Toy HIEUTHUHAI, Minh Ngọc (Phường Tây Hồ) thích thú: " Tớ thấy các bạn trong nam đăng hình với video về em Art Toy này nhiều lắm rồi, giờ cầm trên tay mới thấy đẹp thật sự. Nhìn cái nốt ruồi dưới mắt này là biết ngay HIEUTHUHAI, không lẫn đi đâu được ".

Siêu gấp rút, 1000 vé và 1000 Art Toy có thể hết bất cứ lúc nào

Chương trình mua sắm Galaxy A57/A37 5G, nhận vé đêm nhạc và Art Toy HIEUTHUHAI sẽ diễn ra tại 50 cửa hàng thuộc các chuỗi Thế Giới Di Động, CellphoneS, FPT Retail Shops, Viettel Store, Hoàng Hà Mobile và SamCenter trong vòng 12 ngày (từ ngày 11/5/2026 - 22/5/2026). Riêng hoạt động hoạt náo Awesome Vibe Check sẽ được tổ chức trong 7 ngày từ ngày 16/5 – 22/5/2026. Khi tham gia trải nghiệm và mua sản phẩm Galaxy A57/A37 5G với hoá đơn trên 8 triệu đồng tại các cửa hàng trong danh sách, khách hàng sẽ có cơ hội nhận vé đêm nhạc Awesome Vibe Station, Art Toy HIEUTHUHAI (phiên bản ngẫu nhiên) cùng vô vàn phần quà đặc biệt. Ngoài ra, khi tham gia trải nghiệm tại 50 cửa hàng diễn ra chương trình hoạt náo trên địa bàn Hà Nội từ ngày 16/5 đến 22/5/2026, người trẻ cũng có cơ hội nhận hàng ngàn phần quà hấp dẫn.

Theo thông tin từ Samsung, chỉ có 1000 Art Toy HIEUTHUHAI được phát hành xuyên suốt chương trình. Tỉ lệ cạnh tranh nhận quà vô cùng cao, Gen Z Hà Nội nên tham gia sớm để giành được những đặc quyền mong muốn. Tình trạng hết vé sớm đã xảy ra tại TP.HCM và có khả năng lặp lại tại Hà Nội khi nhu cầu của người trẻ rất lớn nhưng số lượng quà tặng có hạn.

Đêm nhạc Awesome Vibe Station Hà Nội dự kiến tổ chức vào ngày 24/05/2026 tại Toà nhà The One, Số 02 Chương Dương Độ, P. Hồng Hà, Hà Nội. Đây là cơ hội hiếm có khó tìm để giới trẻ thủ đô có thể gặp gỡ hàng loạt gương mặt đồng hành cùng Galaxy A57/A37 5G như CONGB, Ánh Sáng AZA cùng các khách mời gồm buitruonglinh, Vương Bình… Đặc biệt, đây cũng là sân khấu hiếm hoi mà khán giả có thể chứng kiến CONGB thể hiện một sáng tác đặc biệt từ HIEUTHUHAI, màn battle dance nảy lửa giữa CONGB và Ánh Sáng AZA hay lắng nghe ca khúc Thanh Tân đang gây sốt của Vương Bình.

Awesome Vibe Station là cơ hội hiếm hoi để "vibe kề vibe" cùng thần tượng ở khoảng cách gần nhất

Bắt vibe awesome cực mượt cùng Galaxy A57/A37 5G

Đêm nhạc Awesome Vibe Station Hà Nội sẽ là sự kiện "không góc chết" khi mỗi khán giả đều có sự đồng hành của Galaxy A57/A37 5G. Camera Nightography quay đêm vượt trội giúp người trẻ dễ dàng bắt trọn từng khoảnh khắc sân khấu của "tổ đội awesome" CONGB, Ánh Sáng AZA, buitruonglinh, Vương Bình với độ sắc nét và màu sắc vô cùng sống động.

Camera Nightography quay đêm cực đỉnh trên Galaxy A57/A37 5G giúp giới trẻ bắt trọn khoảnh khắc toả sáng của thần tượng trên sân khấu

Bộ công cụ Awesome Intelligence là trợ tá đắc lực cùng người trẻ bắt vibe phong cách cực mượt

Bộ công cụ Awesome Intelligence trên Galaxy A57/A37 5G sẽ giúp người trẻ bắt vibe thông thái cực nhạy. Chỉ một khoanh tròn với tính năng Find the Look (Circle to Search 3.0) trên dòng điện thoại này, người trẻ có thể dễ dàng khám phá mọi item trong trang phục, từ áo quần, giày dép, túi xách… mà không tốn công xác định từng món. Trợ lý Gemini hiểu tiếng Việt đóng vai trò tư vấn phong cách, giải đáp mọi thắc mắc trong cuộc sống, công việc và học tập của người trẻ.

Hiện sự kiện Awesome Vibe Check đang diễn ra sôi nổi tại 50 cửa hàng Thế Giới Di Động, CellphoneS, FPT Retail Shops, Viettel Store, Hoàng Hà Mobile và SamCenter cho đến ngày 22/05/2026. Ghé ngay cửa hàng và lên đời Galaxy A57/A37 5G để không bỏ lỡ vé tham gia đêm nhạc cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác.