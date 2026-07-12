“Art Talk” và hành trình nuôi dưỡng thấu cảm

“Hội họa và cái đẹp luôn cần sự thẩm thấu. Khi nhìn mọi thứ được cân bằng, được buông, được thể hiện một cách rất đẹp, thì tự nhiên cái đẹp sẵn có trong mỗi con người sẽ được đánh thức. Khi nhìn thấy cái đẹp, tự nhiên những điều xấu xí hay những góc tối trong lòng sẽ được chuyển hóa”.

Đó là chia sẻ của bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch HĐQT Masterise Group tại Art Talk - Luận đàm cùng nghệ thuật.

Giữa những chuyển động không ngừng của cuộc sống hiện đại, nghệ thuật tạo ra những khoảng lặng để con người quan sát kỹ hơn, cảm nhận sâu hơn và kết nối sâu sắc hơn với chính mình cũng như thế giới xung quanh. Từ những trải nghiệm ấy, nghệ thuật trở thành một phần quan trọng trong hành trình hoàn thiện đời sống tinh thần, nuôi dưỡng chiều sâu cảm xúc và làm phong phú chất lượng sống.

"Art Talk – Luận đàm cùng nghệ thuật" do Masterise Group giới thiệu vừa qua không chỉ là cuộc gặp gỡ giữa công chúng và các tác phẩm của những tên tuổi tiêu biểu trong mỹ thuật Việt Nam như Trần Hải Minh, Nguyễn Thị Kim Thái, Trần Lưu Mỹ, Nguyễn Nghĩa Cương, họa sĩ Mai Anh, cùng các tác phẩm điêu khắc nổi tiếng của Điềm Phùng Thị và Lê Công Thành; Đó còn là không gian của những đối thoại đa chiều về nghệ thuật, nơi mỗi tác phẩm mở ra một cách nhìn mới về vẻ đẹp, ký ức và đời sống.

Nhưng có lẽ điều đọng lại sau buổi luận đàm không chỉ là nghệ thuật và đối thoại, mà còn ở những góc nhìn mới được sẻ chia. Chỉ qua cuộc trò chuyện ngắn với Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch HĐQT Masterise Group, người đến thưởng lãm đã có cơ hội nhìn nghệ thuật từ một lăng kính khác – nơi giá trị của cái đẹp được kết nối với chiều sâu của trải nghiệm sống và những cảm xúc rất con người.

Dưới đây là những điều còn vang vọng, những suy ngẫm đáng chú ý sau cuộc trò chuyện thú vị!

Tranh là đạo, là bậc thầy trong cuộc sống

Mọi người hỏi phải ngắm tranh như thế nào? Thực ra không cần phải "thế nào" cả. Mình cứ yêu, cứ ngắm, rồi mình sẽ tự nhận ra cái đẹp nằm ở đâu.

Hội họa và cái đẹp luôn cần sự thẩm thấu. Khi nhìn mọi thứ được cân bằng, được buông, được thể hiện một cách rất đẹp, thì tự nhiên cái đẹp sẵn có trong mỗi con người sẽ được đánh thức. Khi nhìn thấy cái đẹp, tự nhiên những điều xấu xí hay những góc tối trong lòng sẽ được chuyển hóa.

"Tranh thay đổi không gian sống và tâm hồn"

Mọi người hỏi ngắm tranh từ đâu? Hãy cứ thẩm thấu thôi, cái đẹp là do bạn tự cảm nhận.

Một bức tranh có thể được họa sĩ vẽ ra trong một khoảnh khắc cảm xúc nào đó. Nhưng với tôi, bức tranh đó thay đổi hàng ngày. Tôi treo buổi sáng, thấy nó đẹp một kiểu. Buổi trưa đi qua, khi ánh sáng bắt đầu chuyển sang bóng đổ, tôi thấy nó đẹp kiểu khác. Buổi tối lại có một nét đẹp riêng. Hôm nào tôi vui, tôi thấy bức tranh cũng vui. Ngày mai tôi buồn, tôi lại thấy nó đang chia sẻ cùng mình. Nghĩa là bức tranh đó không hề giới hạn bạn, mà nó chính là tấm gương phản chiếu tâm hồn bạn. Một hồi sau, nó chính là tâm hồn của bạn. Bạn soi vào tranh và thấy chính mình trong đó.

"Để rồi thông điệp văn hóa sẽ lan tỏa đến cộng đồng"

Thấy được giá trị to lớn của nghệ thuật, tôi đã mang hội họa vào tất cả những nơi mà chúng tôi làm việc để các bạn nhân viên cùng được hưởng bầu không khí văn hóa đó.

Qua những buổi triển lãm, tôi muốn lan tỏa tinh thần này đến tất cả các doanh nghiệp khác. Tôi nhớ trong Nghị quyết 80, Đảng và Nhà nước đã khẳng định: "Văn hóa là một trong các trụ cột phát triển quốc gia". Tôi thấy tiêu đề này vô cùng tuyệt vời và đúng đắn.

Với tinh thần đó, tôi cùng Masterise, Techcombank đang đi trên hành trình văn hóa - nâng cao văn hóa sống, nâng cao gu thẩm mỹ và tư duy văn minh. Khi cái đẹp đến, mình cảm nhận được cái đẹp thì tự nhiên cái xấu xí, xù xì trong mỗi người sẽ được chuyển hóa thành cái đẹp. Bởi vì cái đẹp vốn luôn có sẵn bên trong mỗi con người chúng ta - bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch HĐQT Masterise Group.

Khi buổi luận đàm khép lại, câu hỏi về những triển lãm tiếp theo đã được đặt ra. Thế nhưng, có lẽ thành công của Art Talk không được đo bằng số lần sự kiện được lặp lại. Điều còn ở lại sau cùng không phải là một chương trình, mà là một tâm thế. Một tâm thế biết dừng lại để lắng nghe nghệ thuật, để đối thoại với những khác biệt và để tìm thấy sự đồng điệu trong cái đẹp.

Nếu Art Talk đã làm được điều gì, thì đó là việc góp thêm một nhịp cầu giữa nghệ sĩ và công chúng, giữa sáng tạo và đời sống. Từ nhịp cầu ấy, những cuộc gặp gỡ mới sẽ tiếp tục diễn ra, những sự thấu cảm mới sẽ được nuôi dưỡng, và các giá trị văn hóa sẽ có cơ hội lan tỏa sâu rộng hơn, với sự chung tay của ngày càng nhiều nghệ sĩ, tổ chức và cộng đồng những người yêu cái đẹp.

Như một tri kỷ đồng điệu với khách hàng trong tư duy, cảm xúc, nhờ kết nối giá trị của nghệ thuật cao quý, Masterise Group lan tỏa phong cách sống tinh tế, nhân văn và giàu bản sắc, từ đó góp phần tạo dựng một tương lai bền vững được vun đắp từ trí tuệ khai mở, sự thiện lương và vẻ đẹp bản chất trong mỗi con người.

Đó cũng là triết lý văn hóa doanh nghiệp Masterise Group và hệ sinh thái không ngừng theo đuổi, xây dựng và phát triển.