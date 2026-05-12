Ảnh lên đồ của Jisoo khiến cả Instagram phải "crush"

Nếu là “con dân” mê fashion và có thói quen lướt Instagram mỗi ngày, khả năng cao bạn từng vô tình bắt gặp một tài khoản có tên Jisoo39 trên phần Explore (Khám phá) của Instagram. Cô nàng hot girl, mẫu ảnh Hàn Quốc gây ấn tượng với visual trong trẻo, đôi má hồng “say rượu” đặc trưng cùng gu thời trang nhẹ nhàng, nữ tính nhưng vẫn trẻ trung, cực dễ học theo. Sở hữu gần 97,7 nghìn lượt theo dõi trên Instagram, Jisoo ghi điểm nhờ vẻ ngoài trong trẻo, ngọt ngào cùng style makeup “bừng nắng” khiến ai lướt qua cũng muốn ngắm thêm vài lần.

Nàng hotgirl xứ Hàn sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, rạng rỡ. (Nguồn: Instagram)

Điểm nhận diện đặc trưng nhất của Jisoo chính là khuôn mặt nhỏ nhắn cùng layout makeup mang vibe Hàn Quốc rất tự nhiên. Không theo đuổi kiểu trang điểm sắc nét hay quá cầu kỳ, cô nàng ưu tiên lớp nền mỏng nhẹ, căng bóng vừa đủ để giữ cảm giác da thật. Phần mắt thường được nhấn bằng tone nâu sữa hoặc hồng đào nhạt, kết hợp eyeliner mảnh và hàng mi cong nhẹ giúp tổng thể luôn có cảm giác mềm mại, dịu dàng.

Tuy nhiên, “vũ khí” khiến visual của Jisoo trở nên khác biệt lại nằm ở cách đánh má hồng. Cô nàng gần như trung thành với kiểu blush “say rượu” - má hồng được tán đậm ở vùng gò má rồi lan nhẹ qua sống mũi, tạo cảm giác ửng hồng tự nhiên như vừa đi dưới nắng hoặc mới uống chút cocktail ngọt. Layout này giúp gương mặt nhỏ càng thêm trẻ trung, đồng thời tạo hiệu ứng đáng yêu mà không bị quá “bánh bèo”.

Điểm hay là dù đánh má khá nổi bật nhưng tổng thể makeup của hot girl xứ Hàn vẫn giữ được sự trong veo. Cô nàng thường chọn son tint bóng hoặc son satin màu hồng đất, cam đào, đỏ lạnh nhẹ… vừa đủ làm sáng gương mặt nhưng không lấn át lớp má đặc trưng. Chính sự cân bằng này khiến visual của cô nàng luôn có cảm giác dễ chịu, gần gũi thay vì quá sắc sảo.

Kiểu đánh má hồng dạng "say rượu" chính là signature của cô nàng. (Nguồn: Instagram)

Không chỉ makeup, gu thời trang của Jisoo cũng là lý do khiến lượng người theo dõi của cô tăng đều. Style của cô nàng thiên về sự nhẹ nhàng, nữ tính nhưng không quá “tiểu thư”. Những item xuất hiện nhiều nhất trên Instagram của hot girl này thường là cardigan mỏng, váy babydoll, chân váy chữ A, áo hai dây màu pastel hay sơ mi oversized phối cùng quần short đơn giản.

Cách mix & match của cô nàng cũng rất dễ ứng dụng trong đời thường. Một chiếc áo len mỏng phối chân váy trắng, thêm tất cao cổ và sneaker là đã đủ tạo nên outfit vừa trẻ trung vừa có cảm giác “girlfriend material”. Những set đồ tưởng chừng basic nhưng nhờ cách chọn màu đồng điệu cùng phụ kiện nhỏ xinh như kẹp tóc, túi mini hay vòng cổ mảnh mà tổng thể luôn có điểm nhấn.

Các mix match của cô nàng khá dễ ứng dụng trong cuộc sống hằng ngày. (Nguồn: Instagram)

Đặc biệt, Jisoo rất biết cách tận dụng bảng màu sáng để tăng cảm giác “bừng nắng” cho visual. Các tone trắng kem, hồng phấn, xanh baby hay be nhạt xuất hiện xuyên suốt trên feed Instagram, giúp trang cá nhân của cô nàng giữ được vibe đồng nhất, nhẹ mắt và cực kỳ healing.

Một điểm thú vị khác là dù theo đuổi phong cách nữ tính, gái xinh xứ Hàn cũng không khiến người xem cảm thấy “quá điệu”. Thỉnh thoảng cô nàng vẫn mix hoodie rộng, quần jeans ống suông hay áo thun graphic để tạo cảm giác năng động hơn. Chính sự linh hoạt này giúp style của Jisoo dễ học theo và phù hợp với nhiều kiểu người khác nhau.