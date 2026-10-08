Ấn tượng đầu tiên về OPPO A7 Pro 5G: Không chỉ đẹp, bền mà còn biết chiều lòng người trẻ

Nhắc tới dòng A của OPPO, nhiều người vẫn nghĩ ngay tới một chiếc máy bền, pin trâu. A7 Pro 5G vẫn giữ nguyên những điểm mạnh đó, nhưng lần này OPPO đầu tư nhiều hơn hẳn cho camera trước, thiết kế và phần mềm, những thứ trước đây thường chỉ thấy rõ trên dòng Reno.

‏OPPO A7 Pro 5G phiên bản Xanh Sóng Biển với mặt lưng vân sóng và cụm camera nằm ngang.

‏Mặt lưng vân sóng, đặt đâu cũng thành góc sống ảo‏

‏Bản màu Xanh Sóng Biển của A7 Pro 5G có mặt lưng trắng ngả xanh nhạt, phủ những đường vân sóng uốn lượn ánh lên khi nghiêng máy dưới đèn. Cụm camera được gom vào một dải ngang bo tròn ở góc trên, đi cùng khung viền ánh kim, nên tổng thể máy trông gọn gàng và sang hơn hẳn hình ảnh quen thuộc của dòng A. Đặt máy lên kệ sách hay bàn cà phê, mặt lưng này tự trở thành một món phụ kiện ăn ảnh.‏

‏Điều đáng nói là bên trong thân máy vẫn là viên pin 8.000mAh, con số được ghi rõ ngay trong phần thông tin thiết bị. OPPO không phải hy sinh dung lượng pin để đổi lấy vẻ ngoài, và đây là điểm khiến A7 Pro 5G khác với nhiều mẫu máy chạy theo thiết kế.

‏Hiệu ứng vân sóng trên mặt lưng thay đổi theo góc nhìn và ánh sáng.

‏Camera trước là nâng cấp đáng tiền nhất‏

‏Thay đổi lớn nhất trên A7 Pro 5G nằm ở camera trước 50MP, được OPPO cho biết thừa hưởng từ dòng Reno. Thế hệ A6 Pro trước đó chỉ có camera trước 16MP. Góc chụp trên A7 Pro 5G cũng được mở rộng lên 100°, đủ để khung hình chứa thêm người và thêm khung cảnh phía sau.‏

‏Tính năng dễ cảm nhận nhất khi dùng là máy tự chuyển từ góc 1x sang góc rộng 0,6x khi nhận ra có nhiều gương mặt trong khung hình. Hội bạn đứng chen nhau ở quán cà phê hay bãi biển vì thế không cần ai nhớ bấm chuyển góc, và người cầm máy cũng bớt phải duỗi tay hết cỡ để kéo cả nhóm vào ảnh.‏

‏OPPO cho biết tông màu da trên A7 Pro 5G được tinh chỉnh theo hướng tự nhiên, giữ sắc hồng hào ngoài nắng mà không làm mặt bị trắng bệch hay mịn quá đà. Khi chụp trong quán tối, màn hình có thể phát sáng làm đèn bù với nhiều màu khác nhau, giúp gương mặt rõ hơn mà vẫn hợp với ánh đèn xung quanh.‏

‏Sau khi chụp, bộ công cụ chỉnh ảnh bằng AI cho phép xóa người lạ lọt vào khung, làm nét ảnh bị rung và chọn biểu cảm đẹp nhất cho từng người trong ảnh nhóm. Tính năng cuối cùng giải quyết đúng tình huống quen thuộc nhất của mọi buổi chụp chung, khi luôn có một người nhắm mắt đúng lúc bấm máy.

Giao diện camera của A7 Pro 5G với các chế độ Ảnh, Chân dung, Video và tùy chọn thu phóng ở camera sau.

‏Bền đúng kiểu dòng A, thậm chí còn lì hơn‏

‏Độ bền vẫn là phần OPPO không nhượng bộ. A7 Pro 5G đạt đủ bốn chuẩn kháng nước và kháng bụi IP66, IP68, IP69 và IP69K. Theo công bố của hãng, máy chịu được 38 loại chất lỏng thông dụng, từ nước mưa, trà, sữa, cà phê cho tới nước ép trái cây.‏

‏Màn hình cũng được tinh chỉnh để vẫn nhận thao tác chạm khi bị ướt dưới mưa lớn, một chi tiết nhỏ nhưng hữu ích với những ai hay đi xe máy và cần xem bản đồ giữa đường. Viên pin 8.000mAh là chỗ dựa cho những ngày đi chơi từ sáng tới tối, còn tính năng sạc ngược có dây 10W cho phép san pin sang tai nghe hay điện thoại của bạn đi cùng.‏

‏Sau một ngày đi chơi kéo dài tới 10 giờ tối, A7 Pro 5G vẫn còn khoảng 40% pin khi về tới nhà. Phần lớn lượng pin tiêu hao đến từ khoảng 4 tiếng lướt mạng xã hội và xem video ngắn, cùng hơn 1 tiếng chụp ảnh nhóm bằng camera trước. Thời gian còn lại dành cho dẫn đường và nhắn tin, và mức pin cuối ngày vẫn đủ để người dùng chưa phải tìm tới cục sạc trước khi đi ngủ.‏

ColorOS 16 mượt mà, đủ dùng nhiều tác vụ‏

‏Máy chạy ColorOS 16 với giao diện gọn gàng, các tiện ích theo dõi bộ nhớ và dọn dẹp được đặt ngay ngoài màn hình chính. Phiên bản trải nghiệm dùng chip MediaTek Dimensity 6360 Max với 6GB RAM. Máy cho phép mở rộng thêm 12GB RAM ảo từ bộ nhớ trong dung lượng 256GB.‏

‏Màn hình chính ColorOS 16 với tiện ích theo dõi RAM và dọn dẹp dữ liệu rác.

Cấu hình này hướng tới nhu cầu mạng xã hội, nhắn tin, mua sắm trực tuyến và chụp ảnh hằng ngày, còn người thường xuyên chơi game đồ họa nặng nên cân nhắc các lựa chọn có chip mạnh hơn. OPPO cho biết A7 Pro 5G được phòng thí nghiệm của hãng chứng nhận giữ độ mượt trong 6 năm.‏

‏Thông tin thiết bị trên bản trải nghiệm: chip MediaTek Dimensity 6360 Max, pin 8.000mAh, 6GB RAM và bộ nhớ 256GB.

‏Ai nên chọn A7 Pro 5G‏

‏A7 Pro 5G không cố trở thành chiếc điện thoại mạnh nhất trong tầm giá. Điều máy làm được là gom độ bền vốn có của dòng A với camera trước góc rộng và thiết kế chỉn chu vốn quen thuộc ở dòng Reno.‏

‏Người hưởng lợi rõ nhất từ công thức này là những bạn nữ có ngày làm việc dài và luôn phải chăm lo cho người khác, như cô giáo mầm non, điều dưỡng trực ca, nhân viên chăm sóc khách hàng hay thợ làm móng. Với họ, viên pin 8.000mAh đủ để máy trụ qua một ca dài mà không cần tìm ổ cắm giữa giờ, còn camera trước giữ tông da hồng hào cho những bức ảnh chụp cùng đồng nghiệp sau giờ tan ca. Khi một chiếc điện thoại vừa theo kịp nhịp làm việc vất vả vừa giữ được gương mặt tươi tắn trong những bức ảnh chụp chung, người dùng không còn phải đánh đổi giữa sự bền bỉ và việc chăm chút cho chính mình. Với những cô gái dành cả ngày lo cho người khác, đó là lý do đủ thuyết phục để đặt A7 Pro 5G lên đầu danh sách trong tầm giá này.‏