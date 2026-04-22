Án mạng trong đêm khiến cha tử vong, con nguy kịch tại TP.HCM: 2 nghi phạm khai gì?

Liên quan đến vụ “Cha chết và con trai bị thương nguy kịch” như đã thông tin, ngày 22/4, Công an TP.HCM đang lấy lời khai Trương Tiến Hiến (SN 1985, ngụ tỉnh Khánh Hòa), Lã Văn Bình (SN 1995, ngụ tỉnh Ninh Bình) để điều tra làm rõ động cơ gây án.

Trước đó, khoảng 23h ngày 20/4, Công an phường Tân Hải nhận tin có vụ án mạng xảy ra ở khu lán trại của Công ty tại tổ 9, khu phố Phước Tấn. Nhận tin, công an có mặt phát hiện ông N.V.P. (SN 1974, ngụ tỉnh Lâm Đồng) đã chết. Cách hiện trường khoảng 100 mét, con trai ông P. là M.P. (SN 2006) cũng bị thương ở vùng bụng nằm bất tỉnh ven đường.

2 nghi phạm bị bắt giữ

Bằng nghiệp vụ, công an xác định nguyên nhân là do ông N.V.P. đi nhậu về lán trại thì có phát sinh mâu thuẫn với nhóm người đang ngồi nhậu ở lán. Nhóm này gồm: Hiến, Bình và 2 người khác.

Sau đó, ông N.V.P. gọi cho con trai là M.P. và 1 người cháu của ông này tới lán trại để giải quyết mâu thuẫn với nhóm người đang nhậu. Khi tới đây, nhóm ông N.V.P. xảy ra cự cãi và đánh nhau với Hiến, Bình. Trong lúc đánh nhau, Bình dùng dao đâm 2 cha con ông N.V.P. gục tại chỗ. Gây án xong, Bình và Hiến vội rời đi. Riêng ông N.V.P. đã tử vong còn con ông này bị thương được đưa đi cấp cứu.

Qua truy xét, công an đã bắt được Hiến và Bình khi đang lẩn trốn ở phường Vũng Tàu. Qua làm việc, cả 2 khai do sử dụng rượu bia nên cự cãi. Trong cơn nóng giận thiếu kiềm chế, các đối tượng đã sử dụng hung khí tấn công khiến 2 cha con ông N.V.P. thương vong.