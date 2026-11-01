Ai sẽ là Nhà vô địch Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26?

Sau hành trình tranh tài qua các cuộc thi Tuần, Tháng và Quý, 4 nhà leo núi xuất sắc nhất đã sẵn sàng chinh phục trận chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26.

Hành trình chinh phục đỉnh cao tri thức của Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 đã đi đến chặng cuối cùng. Bốn "nhà leo núi" xuất sắc nhất giành quyền góp mặt trong trận chung kết năm nay gồm: Trần Võ Gia Bảo (THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa), Lý Thái Dương (THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ), Nguyễn Huy Quang Minh (THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên) và Đoàn Lê Anh Đức (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội).

Vậy 4 nhà leo núi có profile ra sao, sở trường và dấu ấn đáng chú ý nào trên hành trình chinh phục trận đấu cuối cùng?

Trần Võ Gia Bảo

Trần Võ Gia Bảo, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải (Khánh Hòa) là thí sinh đầu tiên ghi tên mình vào trận chung kết năm nay. Nam sinh giành chiến thắng ở cuộc thi Quý I với 175 điểm, sau một trận đấu có diễn biến khó lường và màn bứt phá ở phần thi Về đích.

Trước đó, Gia Bảo từng giành 210 điểm để vô địch cuộc thi Tháng. Nam sinh có thế mạnh ở các môn khoa học tự nhiên như Toán, Vật lý và Hóa học; từng là thủ khoa đầu vào chuyên Hóa và đạt giải Nhất học sinh giỏi Hóa học THCS cấp tỉnh.

Trần Võ Gia Bảo, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa là người đầu tiên ghi tên vào trận chung kết năm Olympia 2026

Trên sân khấu Olympia, Gia Bảo gây ấn tượng với khả năng tính toán nhanh. Ở một số câu hỏi, nam sinh đưa ra đáp án chính xác gần như ngay lập tức với những phép tính như 79 x 81 hay 64 x 35. Tuy nhiên, hành trình giành vé chung kết của Gia Bảo cũng không chỉ có những lợi thế về kiến thức. Tại trận Quý I, khi cuộc đua bước vào những câu hỏi cuối, em đã tận dụng tốt cơ hội ở câu hỏi tiếng Anh có ngôi sao hy vọng để vươn lên dẫn đầu.

Yêu thích Olympia từ năm lớp 7, Gia Bảo dành thời gian tìm hiểu kiến thức ở nhiều lĩnh vực và tham gia các trận đấu giao hữu, thi đấu mô phỏng để rèn luyện phản xạ. Với tấm vé đầu tiên, nam sinh Khánh Hòa sẽ là một trong bốn gương mặt tranh tài tại trận chung kết năm.

Lý Thái Dương

Lý Thái Dương, học sinh lớp 12 Hóa A, Trường THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ), là chủ nhân tấm vé thứ hai vào chung kết. Nam sinh giành chiến thắng ở cuộc thi Quý II với 200 điểm, đồng thời trở thành thí sinh đầu tiên đưa cầu truyền hình Olympia về với Đất Tổ.

Nam sinh từng chia sẻ rằng yêu thích chương trình từ khi còn nhỏ, năm 5 tuổi, Thái Dương đã trốn ngủ trưa để xem Đường Lên Đỉnh Olympia. Nhiều năm sau, cậu bé ngày nào nay đã trở thành một trong bốn thí sinh góp mặt ở trận chung kết năm.

Lý Thái Dương là học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ

Có sở trường Hóa học, Thái Dương từng đạt các giải học sinh giỏi môn học này ở cấp huyện, cấp tỉnh và cấp trường. Trên hành trình tại Olympia, nam sinh cũng cho thấy phong độ đáng chú ý khi lần lượt giành chiến thắng ở các cuộc thi Tuần, Tháng và Quý II. Trước khi bước vào trận đấu Quý, nam sinh từng đạt 180 điểm ở cuộc thi Tháng.

Dấu ấn đáng nhớ nhất trong trận Quý II đến ở phần Vượt chướng ngại vật. Dù chỉ có 15 điểm và đang xếp thứ ba, Thái Dương vẫn quyết định nhấn chuông trả lời từ khóa ngay sau gợi ý hàng ngang đầu tiên. Đáp án "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" chính xác giúp em đảo ngược tình thế, vươn lên dẫn đầu và tạo đà cho chiến thắng chung cuộc.

Nguyễn Huy Quang Minh

Nguyễn Huy Quang Minh, học sinh Trường THPT chuyên Thái Bình (Hưng Yên), là đại diện thứ ba giành quyền vào chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26. Nam sinh chiến thắng cuộc thi Quý III với 225 điểm, qua đó mang cầu truyền hình chung kết năm về với ngôi trường lần đầu có học sinh góp mặt ở vòng đấu cuối cùng này.

Một trong những dấu ấn nổi bật nhất của Quang Minh là thành tích 345 điểm tại cuộc thi Tháng. Đây là con số cho thấy khả năng tích lũy điểm số và duy trì phong độ của nam sinh trước khi bước vào cuộc đua ở cấp độ cao hơn.

Nguyễn Huy Quang Minh đến từ Trường THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên

Trong trận Quý III, Quang Minh có khởi đầu thuận lợi nhưng để mất lợi thế ở phần Vượt chướng ngại vật. Thay vì để điều đó ảnh hưởng đến tâm lý, nam sinh nhanh chóng lấy lại nhịp thi đấu ở phần Tăng tốc. Một trong những câu trả lời đáng chú ý là câu hỏi liên quan đến chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng, giúp nam sinh bứt lên trong cuộc đua điểm số.

Kết thúc trận đấu, Quang Minh giành 225 điểm, hơn thí sinh về nhì 40 điểm. Với phong thái thi đấu nhẹ nhàng, chắc chắn, cùng thành tích cao ở cuộc thi Tháng, nam sinh Hưng Yên được kỳ vọng sẽ tiếp tục thể hiện sự ổn định trong trận chung kết.

Đoàn Lê Anh Đức

Đoàn Lê Anh Đức, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam là thí sinh cuối cùng giành quyền góp mặt trong trận chung kết năm. Nam sinh chiến thắng cuộc thi Quý IV với 220 điểm sau màn rượt đuổi điểm số kịch tính, đưa Hà Nội trở thành điểm cầu thứ tư của Olympia 2026.

Trước đó, Anh Đức từng đạt 330 điểm ở cuộc thi Tháng. Trong trận Quý IV, nam sinh có khởi đầu chưa thực sự thuận lợi khi kết thúc phần Khởi động với 40 điểm, đứng sau các đối thủ. Tuy nhiên, bước ngoặt xuất hiện ở phần Vượt chướng ngại vật. Ngay khi đoạn nhạc trong bài hát "Hào khí Việt Nam" vang lên, Anh Đức nhanh chóng nhấn chuông và đưa ra đáp án "Đông A", qua đó vươn lên dẫn đầu.

Đoàn Lê Anh Đức, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam là thí sinh cuối cùng giành quyền góp mặt trong trận chung kết năm

Ở những phần thi tiếp theo, nam sinh tiếp tục cho thấy khả năng liên kết dữ kiện và tận dụng cơ hội ghi điểm từ lượt thi của đối thủ. Dù có những thời điểm mất điểm đáng tiếc, Anh Đức vẫn giữ được sự quyết đoán ở chặng cuối để khép lại trận đấu với 220 điểm.

Bên cạnh thế mạnh ở môn Lịch sử, Anh Đức còn có một sở thích khá đặc biệt là có thể ghi nhớ và hát được quốc ca của 135 quốc gia. Sự kết hợp giữa vốn kiến thức lịch sử, khả năng liên tưởng và bản lĩnh thi đấu đã giúp nam sinh trường Ams giành tấm vé cuối cùng vào chung kết.

Ai trong số họ sẽ giành vòng nguyệt quế chung cuộc, trở thành Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 và giải thưởng trị giá 50.000 USD, cùng chờ xem nhé!