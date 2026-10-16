ABBank: Khi một giao dịch ngân hàng mở ra hành trình thưởng thức nghệ thuật

Từ những giao dịch quen thuộc, ABBank mở ra cơ hội để khách hàng khám phá thế giới nghệ thuật của họa sĩ thiên tài Van Gogh, tìm thấy những cảm xúc mới và lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ.

Khi giao dịch tài chính mở ra những trải nghiệm ngoài mong đợi

Là nhà tài trợ độc quyền của Van Gogh Timeless, ABBank đưa khách hàng đến gần hơn với thế giới nghệ thuật của danh họa Vincent Van Gogh và biến mỗi giao dịch tài chính thành một trải nghiệm đầy niềm vui. Thông qua chương trình "Giao dịch dễ dàng – Nhận quà kiệt tác", mỗi giao dịch thường nhật là một cơ hội sở hữu các món quà với họa tiết bản quyền từ kiệt tác của Van Gogh.

Chương trình "Giao dịch dễ dàng – Nhận quà kiệt tác" sẽ còn diễn ra từ nay đến hết ngày 31/01/2027

Theo thể lệ chương trình, khách hàng mở mới tài khoản thanh toán có cơ hội nhận khung tranh Van Gogh khi mua tối thiểu một vé triển lãm qua ứng dụng ABBank hoặc thực hiện giao dịch thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại từ 100.000 đồng trên ứng dụng ngay trong ngày mở tài khoản.

Khách hàng sử dụng thẻ ghi nợ có cơ hội nhận túi tote và khăn lụa theo điều kiện chi tiêu; trong khi khách hàng sử dụng thẻ tín dụng ABBank (không áp dụng dòng thẻ Priority) có thể nhận quà theo các mức chi tiêu hàng tháng.

Những món quà mang dấu ấn Van Gogh không chỉ gợi nhắc về một chuyến tham quan, mà còn đưa nghệ thuật hiện diện trong đời sống. Một giao dịch vẫn phục vụ mục tiêu tài chính, nhưng có thể mở ra cơ hội khám phá điều mới mẻ, dành thời gian cho gia đình hay tự thưởng cho mình một trải nghiệm khác với nhịp sống thường ngày.

Một cuộc hẹn với nghệ thuật, nhiều cách để cảm nhận

Không chỉ mở ra cơ hội nhận quà thông qua các giao dịch, ABBank còn dành cho khách hàng những đặc quyền khi đến với Van Gogh Timeless, gồm giảm 20% giá vé khi mua qua ứng dụng ABBank, lối vào riêng tại triển lãm và ưu đãi giảm 15% khi mua sắm tại Gift Shop. Khách hàng mua vé qua ứng dụng còn có cơ hội nhận quà tặng đặc biệt theo chính sách áp dụng. Những quyền lợi này góp phần giúp hành trình thưởng thức nghệ thuật thuận tiện và trọn vẹn hơn.

Tại Van Gogh Timeless, thế giới hội họa của danh họa người Hà Lan được tái hiện qua ánh sáng, âm thanh, hình ảnh chuyển động và công nghệ tương tác. Trong không gian gần 4.000 m² và 13 khu vực trải nghiệm, người xem có thể bước vào hành trình đa giác quan, cảm nhận những gam màu và đường nét kinh điển theo cách mới mẻ.

Mỗi người có thể tìm thấy một điều riêng trong chuyến đi ấy: người yêu hội họa có dịp khám phá những tác phẩm kinh điển qua góc nhìn mới; gia đình có thêm không gian để cha mẹ và con trẻ cùng quan sát, trò chuyện; bạn bè hay những người thân yêu có thể dành cho nhau khoảng thời gian khác biệt giữa nhịp sống bận rộn.

Từ những kiệt tác vượt thời gian đến những cảm xúc trong hiện tại, mỗi trải nghiệm tại Van Gogh Timeless làm nên những khoảnh khắc hạnh phúc theo cách riêng

Từ tấm vé tham quan đến những món quà lưu niệm mang dấu ấn Van Gogh, các đặc quyền mà ABBank mang lại khiến hành trình trải nghiệm trọn vẹn hơn, để dư âm của cuộc gặp gỡ đặc biệt cùng nghệ thuật có thể hiện diện trong cả nhịp sống đời thường.

Đó cũng là cách ABBank mang hạnh phúc đến với khách hàng qua những điều cụ thể, từ một buổi tham quan cùng gia đình, một món quà bất ngờ hay cơ hội khám phá điều mới mẻ bên những người mình yêu quý.

Với ABBank, mỗi giao dịch không chỉ hướng đến một mục tiêu cần hoàn thành, mà còn có thể mở ra những trải nghiệm đầy xúc cảm. Khi những giá trị ấy được nối dài trong đời sống, hành trình ngân hàng cũng trở nên gần gũi hơn, đúng với tinh thần "Kiến tạo trải nghiệm hạnh phúc độc bản" mà ABBank hướng tới khi song hành cùng Van Gogh Timeless.