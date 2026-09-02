7 loại rau nên trồng ngay trong tháng 9, có loại chỉ ít tuần đã bắt đầu được thu hoạch

Tháng 9 là thời điểm thích hợp để gieo trồng nhiều loại rau xanh. Có loại lớn nhanh đến mức chỉ vài tuần sau khi gieo đã có thể bắt đầu được hái ăn.

Bước sang tháng 9, thời tiết dần thay đổi nhưng khu vườn chưa hẳn đã hết mùa gieo trồng. Trái lại, một số loại rau ưa điều kiện mát mẻ lại có thể phát triển tốt vào giai đoạn này, trong đó không ít loại có thời gian thu hoạch khá nhanh.

Theo Homebuilding & Renovating, nếu chọn đúng loại, người làm vườn có thể gieo rau trong tháng 9 để thu hoạch từ mùa thu sang những tháng lạnh hơn. Dưới đây là 7 loại rau đáng cân nhắc.

1. Rau rocket

Rau rocket (Ảnh: Homebuilding & Renovating)

Rau rocket, còn gọi là arugula, xà lách rocket là một trong những loại rau lớn nhanh đáng chú ý khi gieo vào tháng 9. Cây thích hợp với thời tiết mát, có thể trồng ở nơi có nắng hoặc bóng râm một phần. Đất cần thoát nước tốt và được giữ ẩm đều vì bộ rễ của cây khá nông.

Tùy giống, rau có thể bắt đầu được thu hoạch sau khoảng 4-7 tuần. Nên hái những lá còn non, mềm và không cắt hết cả cây để phần còn lại tiếp tục phát triển cho những đợt thu hoạch sau.

2. Rau cải làn

Rau cải làn (Ảnh: Homebuilding & Renovating)

Cải làn, còn được gọi là cải rổ, có phần thân và lá đều có thể dùng làm rau. Đây là loại cây phát triển tương đối nhanh. Hạt có thể gieo trực tiếp xuống đất ẩm ở nơi nhiều nắng hoặc trồng trong chậu lớn. Khi cây con đủ khỏe, cần tỉa bớt để chúng có không gian phát triển.

Khoảng 6-8 tuần sau khi gieo, người trồng đã có thể bắt đầu thu hoạch thân và lá. Khi cây xuất hiện hoa, có thể cắt phần thân để dùng nhưng nên giữ lại một số hoa trên cây.

3. Rau cải bẹ xanh

Rau cải bẹ xanh (Ảnh: Gardener's Path)

Cải bẹ xanh thích điều kiện mát và ẩm, đồng thời không đòi hỏi quá nhiều diện tích nên phù hợp cả với những khu vườn nhỏ hoặc trồng trong chậu. Hạt có thể gieo trực tiếp vào đất ẩm. Khi cây con lớn lên, nên tỉa bớt, giữ khoảng cách để các cây không chen chúc nhau và duy trì độ ẩm cho đất.

Thông thường, cải bẹ xanh có thể thu hoạch sau khoảng 45-55 ngày. Có thể cắt cả cây hoặc chỉ hái những lá bên ngoài, để phần giữa tiếp tục ra lá mới và kéo dài thời gian thu hoạch.

4. Rau bina

Rau bina (Ảnh: Gardening Know How)

Rau bina, hay cải bó xôi, cũng là lựa chọn thích hợp để gieo trong tháng 9 nếu chọn những giống chịu lạnh tốt. Cây nên được trồng ở nơi có nắng, đất đủ ẩm. Ngoài gieo trực tiếp xuống luống, rau bina cũng có thể trồng trong các chậu lớn.

Sau khoảng 6-10 tuần, cây bắt đầu cho thu hoạch. Khi cắt, nên chừa lại phần gốc để cây tiếp tục mọc lá mới. Nếu được thu hái đều đặn, một số giống còn có thể tiếp tục cho rau trong thời gian khá dài.

5. Rau cải thìa

Một loại cải thìa (Ảnh: Homebuilding & Renovating)

Cải thìa phát triển nhanh và thích nghi tốt với những ngày mùa thu có thời gian chiếu sáng ngắn hơn. Cây nên được gieo trực tiếp tại vị trí trồng thay vì gieo rồi chuyển nhiều lần, bởi bộ rễ không thích bị xáo trộn. Đất cần được giữ ẩm đều; thiếu nước có thể khiến cây sớm ra ngồng thay vì tập trung phát triển lá.

Khi gieo nhiều hạt cùng chỗ, sau đó nên giữ lại cây khỏe nhất để có đủ khoảng trống cho bẹ và lá lớn lên.

6. Đậu Hà Lan

Ngọn đậu Hà Lan được dùng làm rau ăn (Ảnh: Homebuilding & Renovating)

Đậu Hà Lan vốn quen thuộc với phần hạt được dùng trong nhiều món ăn, nhưng phần ngọn non của cây cũng có thể trở thành một loại rau ngon, giàu dinh dưỡng và khá lạ miệng.

Ngọn non có thể thu hoạch khi cây còn thấp, thân và lá vẫn mềm. Loại rau này thích hợp để xào nhanh, nấu canh hoặc dùng trong các món rau trộn, vừa có độ giòn nhẹ vừa giữ được vị ngọt tự nhiên.

Cây có thể trồng ngoài đất hoặc trong khay, chậu lớn đặt ở nơi đủ sáng. Đất nên tơi xốp, thoát nước tốt và được giữ ẩm đều. Khi cây cao khoảng 15 cm, có thể dùng kéo cắt phần ngọn phía trên mặt đất nhưng nên chừa lại một phần thân để cây tiếp tục mọc. Một số giống có thể cho lứa ngọn đầu tiên chỉ sau khoảng 3 tuần, sau đó tiếp tục cho thêm đợt thu hoạch mới trong những tuần tiếp theo.

7. Rau mùi

Rau mùi (Ảnh: Homebuilding & Renovating)

Rau mùi, hay ngò rí, là loại rau gia vị quen thuộc và cũng có thể bắt đầu gieo trong tháng 9. Có thể gieo hạt trực tiếp xuống đất thoát nước tốt hoặc trồng trong khay, chậu. Hạt chỉ cần phủ một lớp đất mỏng, giữ ẩm vừa phải, tránh tưới quá nhiều nước. Thông thường, hạt sẽ nảy mầm sau khoảng 7-20 ngày.

Khi cây cao khoảng 10-15 cm, người trồng đã có thể bắt đầu cắt lá để sử dụng. Không nhất thiết phải nhổ cả cây; cắt từng đợt sẽ giúp rau tiếp tục phát triển và cho thêm những lứa mới.

Nếu muốn luôn có rau mùi non để dùng, có thể gieo thêm một đợt hạt sau mỗi khoảng 2 tuần. Cách gieo gối như vậy giúp kéo dài thời gian thu hoạch thay vì để tất cả cây cùng già một lúc.

Tự trồng rau tại nhà không chỉ giúp tận dụng ban công, sân thượng hay khoảng đất nhỏ quanh nhà mà còn tạo cảm giác chủ động hơn trong bữa ăn hằng ngày. Việc chăm cây, tưới nước và thu hoạch cũng là một cách vận động nhẹ, giúp nhiều người thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Quan trọng hơn, cảm giác được hái những bó rau do chính mình gieo trồng rồi đưa thẳng vào bữa cơm gia đình cũng là một niềm vui rất riêng của việc làm vườn.

Lam Chi

Nguồn: Homebuilding & Renovating