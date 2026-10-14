6 thứ âm thầm tích bẩn suốt 365 ngày, khuyên bạn: Lười mấy cũng phải vệ sinh ngay

Có những chỗ ngày nào cũng dùng, nhìn qua vẫn sạch nên rất ít người nghĩ đến chuyện mở ra kiểm tra.

Lau sàn, cọ bồn cầu, dọn bếp hay thay ga giường đều là những việc quen thuộc, bẩn một chút là mọi người có thể nhìn thấy ngay. Nhưng trong nhà còn có những vị trí ngày nào cũng dùng mà cả tháng, thậm chí cả năm chẳng mấy khi được ngó tới. Chúng thường nằm khuất sau một lớp nắp, sâu trong khe cao su hoặc chỉ là vài chiếc lỗ nhỏ đến mức dễ bị bỏ qua. Đến khi tháo ra mới thấy bụi đã đóng thành lớp, dầu mỡ bết lại, cặn nước phủ trắng hay chất bẩn mắc kín từ lúc nào không hay. Đáng nói, 6 vị trí dưới đây đều chẳng phải ngóc ngách xa lạ. Chúng nằm ngay trên những món đồ gia đình sử dụng thường xuyên, có thứ còn chạm mặt mỗi ngày. Nếu không nhớ nổi lần gần nhất mình từng vệ sinh chúng là khi nào, có lẽ đã đến lúc kiểm tra.

1. Những lỗ nhỏ trên vòi hoa sen

Vòi hoa sen ngày nào cũng có nước chảy qua nên nhiều người mặc nhiên nghĩ nó khá sạch. Thứ thường bị bỏ quên lại chính là hàng chục lỗ phun nước li ti trên bề mặt. Theo thời gian, khoáng chất có trong nước có thể để lại cặn quanh các đầu phun. Cộng thêm môi trường phòng tắm thường xuyên ẩm, bề mặt vòi cũng có thể xuất hiện lớp bẩn mà nhìn từ xa khó nhận thấy. Một dấu hiệu rất dễ quan sát là tia nước bắt đầu phun xiên, phun không đều hoặc một số lỗ yếu hẳn so với trước. Vì vậy, khi lau phòng tắm, mọi người đừng chỉ lau phần tay cầm và dây vòi. Hãy nhìn kỹ mặt vòi, chà nhẹ các đầu phun theo hướng dẫn của nhà sản xuất và xử lý cặn khi chúng vừa xuất hiện. Nếu tháo được đầu vòi để vệ sinh thì càng dễ làm sạch những vị trí mà khăn lau không chạm tới.

2. Các khe của gioăng cao su máy giặt và tủ lạnh

Đây là hai nơi rất dễ tạo cảm giác sạch giả. Với máy giặt cửa trước, chỉ cần kéo nhẹ phần gioăng cao su quanh cửa là có thể thấy phía trong có nhiều nếp gấp. Nước, xơ vải, tóc, cặn chất giặt và những món đồ nhỏ có thể mắc lại tại đây. Nếu máy thường xuyên đóng kín ngay sau khi giặt, phần gioăng còn có thể giữ ẩm lâu hơn và xuất hiện mùi khó chịu. Gioăng tủ lạnh lại bẩn theo một kiểu khác. Những rãnh nhỏ quanh cửa có thể giữ bụi, vụn thức ăn hoặc chất lỏng vô tình chảy xuống. Lâu ngày không lau, vết bẩn lọt sâu vào rãnh khiến việc vệ sinh khó hơn. Không cần chờ đến lúc gioăng đổi màu mới xử lý. Thỉnh thoảng hãy kéo nhẹ các nếp cao su để kiểm tra, lau sạch rồi để khô. Khi vệ sinh cũng tránh dùng vật sắc nhọn cạy khe vì làm rách hoặc biến dạng gioăng còn phiền hơn vết bẩn.

3. Lưới lọc máy hút mùi

Có một nghịch lý khá phổ biến trong bếp: mặt ngoài máy hút mùi được lau bóng, còn tấm lưới nằm ngay phía dưới lại có thể nhiều tháng không được tháo xuống. Đây mới là bộ phận trực tiếp nằm trên khu vực nấu nướng. Hơi dầu mỡ đi lên có thể bám vào lưới, sau đó giữ thêm bụi và tạo thành lớp bẩn nhờn. Để càng lâu, lớp dầu càng khó làm sạch, thậm chí các mắt lưới có thể bị bít đáng kể. Vì mỗi loại máy hút mùi sử dụng kiểu lưới và bộ lọc khác nhau, tốt nhất nên xem hướng dẫn của nhà sản xuất trước khi tháo rửa. Với loại lưới kim loại cho phép vệ sinh, nên làm sạch định kỳ thay vì đợi đến lúc sờ vào đã thấy dính tay. Còn một số loại bộ lọc khác có thể cần thay chứ không phải mang ra ngâm rửa.

4. Bản lề, khe tiếp giáp và mặt dưới nắp bồn cầu

Bồn cầu có thể được cọ thường xuyên nhưng vẫn còn một vài vị trí dễ lọt khỏi khăn lau. Điển hình là phần quanh bản lề nắp, khe giữa các bộ phận và mặt dưới của bệ ngồi. Đây đều là những chỗ nước và chất bẩn có thể bắn tới trong quá trình sử dụng nhưng lại khó quan sát khi đứng từ trên nhìn xuống. Đặc biệt, khu vực quanh bản lề thường có nhiều khe nhỏ, lau vội một vòng bên ngoài gần như không chạm tới hết. Khi vệ sinh, nên nâng cả nắp và bệ ngồi lên, chú ý mặt dưới và các điểm tiếp giáp. Nếu thiết kế cho phép tháo bệ ngồi theo hướng dẫn của nhà sản xuất, việc làm sạch quanh bản lề sẽ dễ hơn. Sau khi vệ sinh, đừng quên làm sạch cả những bề mặt tay vừa chạm vào.

5. Lưới lọc điều hòa

Điều hòa vẫn chạy mát không có nghĩa bên trong đang sạch. Không khí trong phòng liên tục đi qua máy và lưới lọc có nhiệm vụ giữ lại một phần bụi, xơ và các hạt trong không khí. Bởi vậy, sau một thời gian sử dụng, chỉ cần mở nắp đúng cách là nhiều người mới nhận ra lớp lưới đã phủ bụi từ lúc nào. Lớp bụi tích tụ quá nhiều không chỉ là chuyện nhìn mất vệ sinh. Bộ Năng lượng Mỹ cho biết bộ lọc bẩn có thể làm giảm luồng không khí và hiệu quả hoạt động của hệ thống điều hòa. Cơ quan này khuyến nghị kiểm tra bộ lọc hàng tháng trong mùa sử dụng nhiều và vệ sinh hoặc thay khi cần; nhà có nhiều bụi, vật nuôi hoặc dùng điều hòa thường xuyên có thể phải xử lý sớm hơn. Vì vậy, đây càng không phải bộ phận để mặc suốt 365 ngày. Người dùng nên làm theo hướng dẫn vệ sinh của đúng loại máy đang sử dụng; nếu không quen tháo lắp hoặc máy cần vệ sinh sâu bên trong thì nên gọi người có chuyên môn.

6. Lỗ chống tràn và khu vực thoát nước của lavabo

Lavabo có thể trắng bóng mỗi ngày nhưng hãy nhìn vào chiếc lỗ nhỏ nằm gần mép trên của một số loại chậu. Đây là lỗ chống tràn, bộ phận nhiều người gần như không bao giờ động tới khi vệ sinh. Nước, cặn xà phòng và chất bẩn có thể đi vào những đường dẫn, khe và khu vực quanh miệng thoát nước. Do nằm khuất, mọi người thường chỉ chú ý khi bắt đầu xuất hiện cặn hoặc mùi khó chịu. Khi vệ sinh lavabo, hãy làm sạch cả khu vực quanh miệng thoát nước và những vị trí có thể tiếp cận của lỗ chống tràn, nhưng không nên tùy tiện đổ nhiều loại hóa chất vào với suy nghĩ càng mạnh càng sạch. Đặc biệt, tuyệt đối không trộn các chất tẩy rửa với nhau vì một số hỗn hợp có thể sinh khí nguy hiểm.

Đừng đợi đủ một năm mới dọn

Sáu vị trí trên có một điểm chung: chúng nằm ngay trong những đồ vật được sử dụng thường xuyên nhưng phần dễ bẩn lại bị che khuất. Bởi vậy, cách đơn giản nhất không phải ghi nhớ một lịch vệ sinh giống nhau cho tất cả, mà là tạo thói quen kiểm tra định kỳ. Nhà dùng điều hòa cả ngày sẽ khác nhà chỉ bật vài tiếng. Máy giặt chạy hàng ngày cũng khác máy một tuần mới dùng vài lần. Vòi hoa sen ở nơi nước nhiều khoáng chất lại có thể đóng cặn nhanh hơn nơi khác. Thấy bụi, cặn, dầu mỡ, mùi bất thường hay dấu hiệu ẩm mốc thì nên xử lý sớm, thay vì cố chờ đến một mốc cố định.

Đôi khi nhà trông rất sạch nhưng những nơi bẩn nhất lại nằm ở đúng chỗ mắt thường ít nhìn tới. Mỗi lần tổng vệ sinh, chịu khó mở thêm một chiếc nắp, kéo một nếp gioăng hay tháo một tấm lưới ra kiểm tra có thể khiến nhiều người bất ngờ vì thứ đã tích tụ phía sau.