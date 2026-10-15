6 món đồ trên mạng nhìn sang ngút trời, rước về nhà mới biết là "cục nợ"

Trước khi chạy theo những món đồ đang được chuộng, có vài bất tiện khi sử dụng mà bạn nên biết.

Không ít món đồ nội thất nhìn trên ảnh đẹp đến mức khiến người ta muốn mang về nhà ngay lập tức. Bồn rửa màu đen cá tính, tủ quần áo cánh kính chẳng khác gì showroom hay chiếc lavabo đặt bàn đầy chất "khách sạn"... Thế nhưng nhà để ở khác với nhà để chụp ảnh. Sau vài tháng sử dụng, nước bắn, bụi, dấu tay và hàng tá đồ dùng thường ngày bắt đầu xuất hiện, lúc đó nhiều người mới hiểu: có những món muốn đẹp lâu thì chủ nhà cũng phải bỏ công "hầu" không ít. Dưới đây là 6 món điển hình. Không phải cứ thấy là nên tránh, nhưng trước khi làm, tốt nhất hãy biết mình sẽ phải đánh đổi điều gì.

1. Rèm tổ ong

Rèm tổ ong ghi điểm nhờ thiết kế gọn, khi kéo lên gần như thu gọn về một phía, còn khi thả xuống lại tạo thành bề mặt khá thanh lịch. Cấu trúc các lớp vải xếp thành dạng tổ ong cũng tạo nên vẻ khác biệt so với rèm vải thông thường. Vấn đề nằm ở chính kết cấu nhiều nếp gấp này: bụi có thể bám vào bề mặt và các mép gấp, trong khi việc vệ sinh không đơn giản như tháo một tấm rèm vải đem giặt. Với vị trí nhiều bụi hoặc độ ẩm cao, khâu chăm sóc càng đáng cân nhắc.

Nếu vẫn thích: Nên ưu tiên lắp ở khu vực tương đối khô ráo, ít dầu mỡ và bụi bẩn; tránh đặt sát khu vực nấu nướng. Trong quá trình sử dụng, cần hút bụi nhẹ định kỳ bằng đầu hút mềm thay vì đợi đến lúc rèm bẩn rõ mới xử lý. Quan trọng hơn, trước khi mua hãy hỏi kỹ nhà cung cấp về cách vệ sinh của đúng loại rèm mình chọn, bởi không phải sản phẩm nào cũng có thể tháo và giặt như rèm thông thường.

2. Bồn rửa màu đen

Một chiếc bồn rửa màu đen đặt giữa căn bếp sáng màu quả thực rất nổi bật. Thế nhưng bề mặt tối màu cũng dễ làm một số vệt nước khô, cặn khoáng và vết bẩn sáng màu trở nên dễ nhìn thấy hơn. Nếu gia đình có nguồn nước nhiều khoáng và thường để bồn tự khô sau khi sử dụng, vẻ "sang xịn" ban đầu có thể nhanh chóng được thay bằng những vệt trắng khiến chủ nhà cứ nhìn thấy là muốn lấy khăn lau.

Nếu vẫn thích: Hãy xác định ngay từ đầu rằng bồn màu đen cần thói quen chăm sóc đều hơn. Sau khi rửa bát hoặc vệ sinh bồn, nên xả sạch cặn và lau bớt nước đọng thay vì để chúng tự khô trên bề mặt. Khi mua cũng cần xem kỹ vật liệu, lớp hoàn thiện và hướng dẫn vệ sinh của nhà sản xuất, tránh tùy tiện dùng miếng chà quá cứng hay hóa chất mạnh vì có thể ảnh hưởng đến bề mặt. Còn nếu thuộc kiểu người muốn rửa xong là đi, ít khi lau bồn, inox màu nguyên bản thường là lựa chọn dễ sống chung hơn.

3. Lavabo đặt bàn

Lavabo đặt bàn có lợi thế rất rõ về thẩm mỹ. Chỉ cần chọn được một chiếc chậu có hình dáng đẹp, khu vực rửa mặt lập tức có điểm nhấn. Tuy nhiên, thay vì chỉ vệ sinh lòng chậu, người dùng còn phải để ý phần mặt bàn xung quanh và vị trí tiếp giáp giữa chậu với bàn. Nước bắn ra ngoài nếu không được lau thường xuyên có thể để lại cặn bẩn; các đường keo hoặc khe tiếp giáp thi công không tốt cũng dễ trở thành nơi khó làm sạch.

Nếu vẫn thích: Đừng chỉ chọn lavabo vì hình dáng. Kích thước chậu, chiều cao mặt bàn và chiều cao vòi cần được tính đồng bộ để hạn chế nước bắn khi sử dụng. Khu vực tiếp giáp phải được thi công cẩn thận bằng vật liệu phù hợp với môi trường ẩm và cần được kiểm tra khi có dấu hiệu bong, hở hoặc xuống cấp. Sau khi sử dụng, nên lau phần nước bắn trên mặt bàn. Còn với gia đình đặt tiêu chí dễ vệ sinh lên hàng đầu, lavabo âm bàn hoặc một số thiết kế liền khối thường ít tạo khe, gờ phải chăm sóc hơn.

4. Tủ quần áo cánh kính trong suốt

Đây có lẽ là món thể hiện rõ nhất khoảng cách giữa "nhìn trên mạng" và "sống ngoài đời". Trong ảnh, tủ kính trong suốt trông chẳng khác gì khu trưng bày của cửa hàng thời trang: đèn sáng đẹp, quần áo ngay hàng thẳng lối, màu sắc được sắp xếp hoàn hảo. Nhưng cánh kính không che được bất cứ thứ gì. Chỉ cần vài chiếc áo treo lệch, quần áo nhiều màu chen nhau, túi xách đặt lộn xộn hay một chồng đồ chưa kịp gấp, toàn bộ sự bừa bộn đều được phô ra ngoài. Chưa kể mặt kính còn dễ lộ dấu tay nếu thường xuyên chạm vào.

Nếu vẫn thích: Muốn chiếc tủ duy trì được vẻ sang trọng, bên trong cũng phải được coi như một khu vực trưng bày. Quần áo nên treo thẳng, hạn chế nhồi quá kín và có thể phân chia theo nhóm hoặc màu sắc để tổng thể bớt rối mắt. Đồ nhỏ, đồ lót hay những món khó giữ gọn nên cất trong ngăn kéo hoặc hộp kín thay vì bày hết sau kính. Mặt kính cũng cần được lau thường xuyên, đặc biệt với gia đình có trẻ nhỏ. Nếu thích hiệu ứng kính nhưng biết mình không thể giữ tủ gọn mỗi ngày, kính màu trà, kính mờ hoặc chỉ làm cánh kính cho một phần tủ sẽ "dễ thở" hơn nhiều so với kính trong toàn bộ.

5. Thiết kế không đèn chính nhưng bố trí quá nhiều đèn

Không dùng một chiếc đèn lớn giữa trần mà phân bổ ánh sáng bằng đèn âm trần, đèn rọi, đèn hắt... có thể giúp không gian đẹp và có chiều sâu hơn. Nhưng "không đèn chính" không đồng nghĩa với việc càng nhiều đèn càng sang. Nếu bố trí theo cảm tính, chọn góc chiếu không phù hợp hoặc để nguồn sáng gây chói trực tiếp vào mắt, căn nhà có thể sáng trưng nhưng lại không hề dễ chịu. Đặc biệt, bề mặt sàn và nội thất có độ bóng cao còn có thể tạo thêm phản xạ ánh sáng.

Nếu vẫn thích: Hãy thiết kế ánh sáng dựa trên nhu cầu của từng khu vực thay vì rải đèn kín trần cho đẹp. Nơi đọc sách, bàn ăn, bếp, lối đi hay khu vực xem TV cần cách chiếu sáng khác nhau. Với đèn rọi, nên chú ý khả năng chống chói, góc chiếu và vị trí lắp đặt; đồng thời chia đèn thành nhiều công tắc hoặc nhóm điều khiển để không phải bật toàn bộ hệ thống cùng lúc. Đây là hạng mục càng nên tính toán từ đầu thay vì nhìn một bức ảnh đẹp rồi sao chép số lượng và vị trí đèn sang nhà mình.

6. Đèn hoàng hôn

Từng xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, đèn hoàng hôn có thể tạo một quầng sáng cam đỏ rất bắt mắt trên tường. Chụp ảnh, quay video hoặc muốn thay đổi không khí căn phòng trong vài phút thì đúng là thú vị. Nhưng công năng của nó tương đối đặc thù. Sau thời gian đầu chụp đủ ảnh, nếu người dùng không có nhu cầu trang trí ánh sáng thường xuyên, chiếc đèn rất dễ được cất vào một góc.

Nếu vẫn thích: Hãy coi đây là đèn trang trí chứ không phải thiết bị chiếu sáng chính và nghĩ trước xem mình sẽ dùng nó vào việc gì ngoài chụp ảnh. Nếu thích tạo không khí cho phòng ngủ, góc nghe nhạc hoặc xem phim và thực sự sử dụng thường xuyên thì vẫn đáng mua. Ngược lại, nếu lý do duy nhất là "thấy ảnh trên mạng đẹp quá", có lẽ nên để vài ngày trước khi chốt đơn. Qua được cơn thích mà vẫn muốn mua thì lúc đó cũng chưa muộn.

Đồ đẹp không có lỗi, quan trọng là bạn có muốn "chiều" nó hay không

Điểm chung của 6 món trên là chúng đều có thể rất đẹp nếu được đặt đúng không gian và chăm sóc đúng cách. Vấn đề chỉ xuất hiện khi người mua nhìn thấy thành phẩm lung linh trên mạng nhưng không nhìn thấy công sức cần bỏ ra để duy trì trạng thái đó. Bởi vậy, trước một món đồ nội thất đang thịnh hành, ngoài câu hỏi "có đẹp không", hãy hỏi thêm: Có dễ vệ sinh không? Nhà mình có phù hợp không? Mình có sẵn sàng duy trì thói quen cần thiết để nó luôn đẹp không? Nếu câu trả lời là không, món đồ nhìn sang ngút trời trên mạng rất có thể lại trở thành một "cục nợ" khi mang về nhà.