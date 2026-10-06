6 món đồ cần giặt ngay trong tháng 10 này

Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, và đây cũng là lúc bạn nên đảm bảo tủ quần áo đã sẵn sàng cho mùa đông.

Mùa hè chính thức kết thúc và những ngày lạnh hơn đang đến. Tháng 10, nhiệt độ bắt đầu giảm trong khi ngày cũng ngắn hơn. Mùa Halloween đang đến gần, nhưng nếu không muốn quần áo trở thành thứ đáng sợ nhất trong dịp này, đã đến lúc giặt những món đồ bị bỏ quên trong tủ suốt mùa hè nóng bức.

Khi nói đến việc giặt giũ, chúng ta thường có những thói quen cố định. Điều đó khiến những món đồ không thường xuyên sử dụng rất dễ bị bỏ quên. Khi nhiệt độ bắt đầu giảm, có 6 món đồ sẽ được sử dụng nhiều trong mùa đông mà bạn nên giặt sạch và chuẩn bị sẵn để sử dụng.

Theo Good Housekeeping, một số món trong đó cần được xử lý đặc biệt để giữ được vẻ ngoài và chất lượng tốt nhất trước khi mùa đông đến.

1. Áo choàng mặc nhà

Áo choàng là một trong những món đồ thoải mái nhất để quấn mình trong đó và thư giãn ở nhà. Tuy nhiên, chúng cũng có thể trở thành nơi tích tụ bụi bẩn, mồ hôi và các chất bẩn khác. Nếu bạn thường mặc áo choàng mà không mặc gì bên trong, việc giữ cho món đồ này sạch sẽ trước mùa đông càng quan trọng hơn.

Good Housekeeping khuyến nghị sử dụng nước giặt có chứa enzyme và giặt ở mức nhiệt cao nhất mà hướng dẫn của áo cho phép. Trong những tháng mùa đông, khi áo choàng được sử dụng thường xuyên, bạn nên giặt ít nhất một lần mỗi tuần.

2. Áo len cashmere

Cashmere được ví như “Rolls-Royce” của các loại áo len, là một trong những chất liệu cao cấp nhất dành cho thời tiết lạnh. Đây là món đồ xa xỉ, vì vậy bạn càng có lý do để chăm sóc nó đúng cách và giữ áo luôn ở tình trạng tốt.

Tuy nhiên, cashmere không phải loại chất liệu có thể đơn giản cho vào máy giặt rồi mặc kệ. Nhiều áo len cashmere chỉ được phép giặt khô hoặc giặt bằng tay. Nếu áo của bạn thuộc loại này, hãy tuân thủ đúng hướng dẫn trên nhãn, nếu không áo có thể bị xù, co rút và trở nên nhỏ đến mức không thể mặc được.

Ảnh minh họa

Một số loại cashmere có thể giặt bằng máy. Khi đó, bạn cần sử dụng nước giặt chuyên dụng dành cho len và đồ dễ hư tổn, đồng thời cho áo vào túi giặt. Chỉ dùng một lượng nhỏ nước giặt và chọn chế độ giặt len với nước mát. Sau khi giặt, hãy phơi áo nằm ngang và thường xuyên kiểm tra để đảm bảo áo vẫn giữ được phom dáng ban đầu.

3. Áo mưa

Việc giặt áo mưa có vẻ hơi ngược đời bởi đây vốn là món đồ có nhiệm vụ giúp bạn không bị ướt. Tuy nhiên, áo mưa vẫn cần được vệ sinh và nếu bạn chưa từng giặt áo trong tháng này, đây là thời điểm thích hợp để bắt đầu.

Trước tiên, hãy lấy toàn bộ đồ đạc ra khỏi các túi áo, sau đó kiểm tra nhãn hướng dẫn bảo quản trước khi giặt. Nếu áo không có hướng dẫn cụ thể, lựa chọn an toàn thường là giặt bằng nước mát, ở chế độ nhẹ cùng loại nước giặt thông thường.

4. Dép đi trong nhà

Tương tự áo choàng, dép đi trong nhà thường được sử dụng rất nhiều trong suốt mùa đông. May mắn là việc vệ sinh chúng tương đối đơn giản.

Trước hết, hãy kiểm tra nhãn hướng dẫn trên dép. Nếu dép không có đế cứng, bạn có thể cho trực tiếp vào máy giặt nếu chất liệu cho phép. Trong trường hợp dép không thể giặt bằng máy, bạn có thể làm sạch từng khu vực bằng nước ấm pha xà phòng và một chiếc bàn chải mềm.

Giày da lộn

Tương tự cashmere, da lộn là một chất liệu cao cấp cần được chăm sóc cẩn thận. Những đôi giày da lộn có thể là món đồ được bạn yêu thích nhất trong tủ quần áo, nhưng chúng cũng rất dễ nhanh chóng trở nên bẩn, cũ và xuất hiện những vết trầy xước.

Để vệ sinh giày đúng cách, trước tiên hãy đảm bảo giày hoàn toàn khô. Sau đó, sử dụng bàn chải chuyên dụng cho da lộn và dung dịch vệ sinh da lộn để loại bỏ bụi bẩn. Khi chải, hãy chải theo chiều của lớp vân da để đưa bụi bẩn ra khỏi bề mặt.

5. Chăn điện

Trong những ngày mùa đông lạnh giá, một chiếc chăn điện có thể mang lại sự ấm áp đáng kể. Chúng đặc biệt ấm cúng khi sử dụng trên giường, nhưng chính vì vậy chăn cũng có thể tích tụ mồ hôi và bụi bẩn.

Do có các bộ phận điện bên trong, chăn điện thường ít được giặt. Tuy nhiên, chúng vẫn cần được vệ sinh định kỳ.

Cũng như với các món đồ khác, trước tiên hãy đọc kỹ hướng dẫn bảo quản. Một số loại chăn có thể giặt bằng máy sau khi tháo bộ điều khiển từ xa. Trong khi đó, một số loại khác cần được vệ sinh cẩn thận bằng tay hoặc giặt ở chế độ đồ dễ hư tổn với tốc độ vắt thấp hoặc không vắt.

Không cho chăn điện vào máy sấy quần áo. Quan trọng hơn, bạn tuyệt đối không sử dụng lại chăn cho đến khi chăn khô hoàn toàn.