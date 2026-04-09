5 loại cây trồng trong chậu cực kỳ dễ sống - quên tưới cũng chẳng sao

Mùa xuân là thời điểm hoàn hảo để làm mới các chậu cây của bạn với những loại cây ít cần chăm sóc, có thể chịu được việc bị “bỏ bê” đôi chút — lý tưởng nếu bạn sắp có kế hoạch đi du lịch hoặc đơn giản là muốn việc làm vườn trở nên nhẹ nhàng hơn. Mặc dù cây trồng trong chậu thường cần tưới nước thường xuyên hơn so với trồng trực tiếp xuống đất, vẫn có rất nhiều giống cây khỏe mạnh có thể chịu được việc quên tưới mà vẫn phát triển tốt, ngay cả khi nhiệt độ bắt đầu tăng.

Việc lựa chọn đúng những loại cây ít cần chăm sóc cho chậu ngay từ bây giờ sẽ giúp bạn tận hưởng một không gian xanh đẹp mắt suốt mùa xuân và kéo dài sang mùa hè mà không cần chăm sóc liên tục. Nếu bạn đã từng áp dụng một số ý tưởng sân vườn ít bảo dưỡng, bạn sẽ thấy việc làm vườn trở nên dễ dàng hơn nhiều. Nhưng ngay cả khi bạn mới bắt đầu, vẫn chưa quá muộn để trồng vài chậu cây “dễ tính”.

Chìa khóa nằm ở việc chọn những loài cây có khả năng chịu hạn tự nhiên hoặc không “khó chiều”, do đó, chúng không bị ảnh hưởng nếu bạn bỏ qua hoặc quên tưới nước. Với sự kết hợp phù hợp, các chậu cây của bạn vẫn có thể khỏe mạnh và đẹp mắt với rất ít công chăm sóc, giúp bạn tận hưởng khu vườn thay vì phải tất bật quản lý nó.

1. Cúc duyên

Cúc duyên là loài hoa mùa hè được nhiều người làm vườn yêu thích. Là một trong những cây lâu năm có thời gian nở hoa dài nhất, nó nổi bật nhờ khả năng ra hoa bền bỉ.

Những bông hoa vàng xòe nhẹ xuất hiện vào cuối mùa xuân và có thể nở đến cuối mùa hè, mang lại vẻ tươi sáng cho bất kỳ chậu cây nào. Đây cũng là loài cây không đòi hỏi nhiều công chăm sóc.

Cúc duyên rất phù hợp trồng trong chậu vì ưa nắng, ra hoa lâu và cực kỳ bền bỉ. Hầu hết các giống thích đất nghèo dinh dưỡng nhưng thoát nước tốt.

2. Oải hương

Oải hương là lựa chọn quen thuộc trong phong cách trồng cây Địa Trung Hải, bởi nó phát triển mạnh dưới ánh nắng đầy đủ, chịu hạn tốt và cần rất ít chăm sóc khi trồng trong chậu.

Được côn trùng thụ phấn yêu thích và nổi tiếng với hương thơm dễ chịu, đây là một trong những cách đơn giản nhất để thêm màu sắc và cấu trúc lâu dài cho chậu cây.

Nên trồng oải hương trong đất thoát nước tốt và tránh tưới quá nhiều. Khi đã phát triển ổn định, cây gần như “tự lo được”. Nó cũng kết hợp rất đẹp với các loại cây ưa nắng, ít chăm sóc khác như hương thảo, sen đá và cỏ cảnh.

3. Sen đá

Vì là cây mọng nước nên sen đá rất ưa nắng. Điều này khiến sen đá trở thành lựa chọn tuyệt vời cho các chậu cây chịu hạn.

Nhờ sự đa dạng, bạn có thể dễ dàng chọn được nhiều loại sen đá phù hợp với mọi phong cách trồng cây chịu hạn.

Chúng cực kỳ phù hợp với điều kiện khắc nghiệt và có thể dùng làm cây rủ, cây nền hoặc điểm nhấn. Cây ưa nắng hoàn toàn, rất dễ trồng, đẹp, có cấu trúc độc đáo và ổn định. Chỉ cần đừng tưới quá nhiều, chúng sẽ tự phát triển tốt.

4. Hoa triệu chuông

Hoa triệu chuông là loài cây nhiều màu sắc, phát triển dạng rủ, rất đẹp khi trồng trong chậu hoặc giỏ treo. Chúng là những bông hoa nhỏ nhưng rất bền bỉ. Chúng có nhiều màu sắc và hoa văn đẹp mắt, tạo nên những lựa chọn độc đáo cho chậu mùa hè.

Chúng được yêu thích vì dễ chăm sóc, không cần cắt tỉa nhiều mà vẫn nở hoa liên tục.

Cây ưa nắng, cần đất thoát nước tốt và có thể chịu được thời tiết lạnh nhẹ.

5. Dừa cạn

Dừa cạn là lựa chọn ít chăm sóc, ra hoa từ mùa xuân đến mùa thu.

Cây chịu hạn tốt, dễ dàng thích nghi với thời tiết nóng và khô nếu không bị tưới quá nhiều. Chỉ cần tưới nhẹ vào buổi sáng là đủ.

Cây ra hoa đều và dễ trồng trong chậu, có thể dùng làm cây nền hay trồng kín cả chậu. Có nhiều màu sắc để lựa chọn. Cây phát triển tốt trong nắng, chịu nhiệt và chịu hạn tốt.